|
Взрыв мозга: Прическа российского сенатора поразила западных интернет-пользователей
02 марта 2018, 23:39 • 315 • Политика
В соцсетях распространилось фото необычной шевелюры Валентины Петренко.
Прическа российского сенатора Валентины Петренко поставила в тупик австралийскую журналистку и профессиональных парикмахеров. Опубликованная в Twitter фотография пышной шевелюры разожгла в интернете бурную дискуссию.
Все началось с сообщения журналистки из Австралии Алекс Брюс-Смит, которая первой заметила выделяющуюся на фоне остальных прическу российской женщины сенатора. Она поделилась своим открытием в Twitter, и тут началось.
Фотография тут же привлекла множество внимания и спровоцировала длинное обсуждение о моде и физических свойствах удивительной шевелюры. Даже профессиональные парикмахеры вынуждены были признать, что данная прическа ставит их в тупик.
Подпишитесь на нас
315
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
24 февраля 2018, 14:54
|
25 февраля 2018, 23:24
|
25 февраля 2018, 16:54
|
25 февраля 2018, 03:54
|
26 февраля 2018, 20:24
|
01 марта 2018, 03:24
|
27 февраля 2018, 01:24