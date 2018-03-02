Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина не достойна памяти советских солдат
Русские ракеты вывели США из себя (РАКЕТА.News)
Впервые в истории Евросоюз вводит санкции против государства-члена ЕС – Польши
«Боевики вели по ним огонь»: двое детей смогли вырваться из Восточной Гуты по гу...
Главная / Политика

Взрыв мозга: Прическа российского сенатора поразила западных интернет-пользователей

02 марта 2018, 23:39  •  315 • Политика
В соцсетях распространилось фото необычной шевелюры Валентины Петренко.
Прическа российского сенатора Валентины Петренко поставила в тупик австралийскую журналистку и профессиональных парикмахеров. Опубликованная в Twitter фотография пышной шевелюры разожгла в интернете бурную дискуссию.
Все началось с сообщения журналистки из Австралии Алекс Брюс-Смит, которая первой заметила выделяющуюся на фоне остальных прическу российской женщины сенатора. Она поделилась своим открытием в Twitter, и тут началось.
"Только что узнала, как выглядит прическа российского сенатора, и просто обязана этим поделиться", - написала Алекс Брюс-Смит, приложив фото Валентины Петренко.
Фотография тут же привлекла множество внимания и спровоцировала длинное обсуждение о моде и физических свойствах удивительной шевелюры. Даже профессиональные парикмахеры вынуждены были признать, что данная прическа ставит их в тупик.
have just discovered Russian federation senator Valentina Petrenko's hair and need to share this news pic.twitter.com/vPXaolG0lV
— Alex Bruce-Smith (@alexbrucesmith) 1 марта 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

315
Источник
Похожие новости
02 марта 2018, 20:24
Путин засекретил от врагов данные о системе кибербезопасности России
02 марта 2018, 20:24
Захарова пообещала загнать журналистов из США в спецместа на брифингах
02 марта 2018, 18:24
Мирные жители впервые пересекли гуманитарный коридор в Восточной Гуте

Загрузка...
02 марта 2018, 17:09
ООН: Сайт "Миротворец" нарушает право на личную жизнь и презумпцию невиновности
02 марта 2018, 13:54
Пентагон ищет, чем ответить России: Испытания гиперзвукового оружия США назначены на 2019 год
02 марта 2018, 08:39
В посольстве РФ назвали цинизмом приписывание Москве ответственности за ситуацию в Сирии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 февраля 2018, 14:54
Евросоюз ставит Украину на "счётчик"
25 февраля 2018, 23:24
Выиграли в хоккей и назначили нам президента: США о победе хоккеистов России на ОИ-2018
25 февраля 2018, 16:54
Турция готовится к войне: Эрдоган объявил мобилизацию резервистов
25 февраля 2018, 03:54
Познер покинул эфир "Аль-Джазиры" после того, как Путина назвали кагэбэшником
26 февраля 2018, 20:24
Депортированная из России украинская активистка покончила с собой в СИЗО
01 марта 2018, 03:24
"Газпром" не согласился с решением Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"
27 февраля 2018, 01:24
Огонь не стихает по всему фронту: ВСУ обстреливают Донбасс из польского оружия минами НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.