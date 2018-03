Взрыв мозга: Прическа российского сенатора поразила западных интернет-пользователей

Прическа российского сенатора Валентины Петренко поставила в тупик австралийскую журналистку и профессиональных парикмахеров. Опубликованная в Twitter фотография пышной шевелюры разожгла в интернете бурную дискуссию.

Все началось с сообщения журналистки из Австралии Алекс Брюс-Смит, которая первой заметила выделяющуюся на фоне остальных прическу российской женщины сенатора. Она поделилась своим открытием в Twitter, и тут началось.

Фотография тут же привлекла множество внимания и спровоцировала длинное обсуждение о моде и физических свойствах удивительной шевелюры. Даже профессиональные парикмахеры вынуждены были признать, что данная прическа ставит их в тупик.

have just discovered Russian federation senator Valentina Petrenko's hair and need to share this news pic.twitter.com/vPXaolG0lV