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Взрыв газопровода под Киевом — названа причина
15 сентября 2020, 21:30 • 37 • Украина
Причиной аварии на магистральном газопроводе вблизи Чабанов Киевской области, по предварительным данным, стала разгерметизация.
Об этом днём 15 сентября сообщает пресс-служба полиции области. Правоохранители уточнили, что сообщение о взрывах и запахе газа вблизи поселка Чабаны Киево-Святошинского района в полицию поступило в начале первого ночи.
На месте происшествия работали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отдела полиции, кинологи, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, руководство полиции Киевской области, спасатели и аварийные службы.
В течение часа специалисты аварийной службы ликвидировали утечку газа. Жертв и пострадавших нет. Поставка электроэнергии в населенные пункты восстановлена.
«Предварительная причина аварии — разгерметизация газопровода», — говорится в сообщении полиции Киевской области.
Сейчас правоохранители обеспечивают охрану места происшествия. По факту взрыва следователями открыто уголовное производство по статье о повреждении объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов (ст. 292) Уголовного кодекса Украины.
Будет назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства, которые привели к разгерметизации газовой трубы.
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