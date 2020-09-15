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Взрыв газопровода под Киевом — названа причина

15 сентября 2020, 21:30  •  37 • Украина

Причиной аварии на магистральном газопроводе вблизи Чабанов Киевской области, по предварительным данным, стала разгерметизация.

Об этом днём 15 сентября сообщает пресс-служба полиции области. Правоохранители уточнили, что сообщение о взрывах и запахе газа вблизи поселка Чабаны Киево-Святошинского района в полицию поступило в начале первого ночи.

На месте происшествия работали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отдела полиции, кинологи, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, руководство полиции Киевской области, спасатели и аварийные службы.

В течение часа специалисты аварийной службы ликвидировали утечку газа. Жертв и пострадавших нет. Поставка электроэнергии в населенные пункты восстановлена.

«Предварительная причина аварии — разгерметизация газопровода», — говорится в сообщении полиции Киевской области.

Сейчас правоохранители обеспечивают охрану места происшествия. По факту взрыва следователями открыто уголовное производство по статье о повреждении объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов (ст. 292) Уголовного кодекса Украины.

Будет назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства, которые привели к разгерметизации газовой трубы.

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