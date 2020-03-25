Взрыв американской "спасительной бомбы": что теперь будет • 151 • Аналитика © AFP 2020 / Angela Weiss В понедельник Федеральная резервная система США (то есть американский Центробанк) приняла беспрецедентные меры по поддержке финансовых рынков: было объявлено, что теперь выкуп с рынка государственных облигаций будет происходить без каких-либо ограничений, в тех объемах, "которые потребуются". Отложенный на день, но мощный эффект этого заявления наблюдался на финансовых рынках всего мира во вторник — ибо росли цены на все, включая валюты развивающихся стран, золото, нефть, а также акции компаний. Психологический эффект, которого добились американские власти, тоже трудно переоценить, и он будет гораздо более долгосрочным, чем любое прямое воздействие на цены каких-то активов. На финансовых рынках уже давно устоялся термин "базука Федрезерва" — и его используют в тех случаях, когда американский Центральный банк применяет какие-то экстренные, необычные и, возможно, крайне опасные меры финансового воздействия на рынки и экономику в целом. В качестве примера эмоциональной реакции на то, что произошло в понедельник, можно взять оценку из статьи Australian Financial Review — ведущего финансового издания Южного полушария, которая начинается с тезиса: "Забудьте о базуке. Федеральный резерв пошел на использование ядерного оружия". Принятие решение о бесконечном количественном смягчении (бесконечном выкупе с рынка американских государственных облигаций. — Прим. авт.) крупнейшим в мире Центральным банком является определяющим моментом не только в этом кризисе, но и в истории центральных банков, что свидетельствует о серьезности падения (экономической) активности, отразившегося на мировой экономике и финансовой системе, которая ее поддерживает". Теоретически после такого заявления Федрезерва взлет цен на биржевых площадках должен был начаться практически немедленно, но в день принятия решения все пошло не по плану, потому что действиям регулятора очень активно (и результативно) помешали американские политики. Дело в том, что конгрессмены и сенаторы решили, что сейчас — очень хороший момент для того, чтобы как следует переругаться между собой по поводу деталей законодательного пакета мер поддержки американской экономики, и провалили его ожидаемое принятие. Игроки на финансовых рынках всего мира сделали логичный вывод, что никакие меры Федрезерва не спасут американскую экономику, если ею управляют такие своеобразные в интеллектуальном плане политики, а в глобальных условиях падение экономики США означает жесточайший кризис по всему миру. Во вторник рынки по большому счету росли — в том числе из-за надежд на то, что или Трамп, или знаменитое американское "глубинное государство" все-таки сможет навести порядок либо организовать хоть какой-то консенсус. Стоит отметить, что почтенные сенаторы и конгрессмены переругались и провалили голосование не из-за того, что хотели сделать как лучше, а из-за того, что каждая из партий пыталась под предлогом борьбы с кризисом протащить в законопроект субсидии для своих корпоративных спонсоров или социально близких групп. Мэтт Столлер, директор исследовательской деятельности аналитического центра American Economic Liberties Project, скомпилировал неполный список подобных предложений, которые обсуждались на официальном и неофициальном уровне. Ускорение выплат и снятие бюджетного контроля за выплатами подрядчикам Пентагона, грант на пять миллиардов долларов для космических проектов миллиардеров Илона Маска и Джеффа Безоса, 150 миллиардов долларов для отелей, 145 миллиардов долларов для владельцев ресторанов, кредитные гарантии на один триллион долларов для Международного совета торговых центров, разрешение вычитать расходы на абонементы в фитнес-клубы и покупку спортивных тренажеров из налоговой базы, облегченный процесс получения виз для работников-мигрантов на мясокомбинатах, пять миллиардов долларов субсидий для производителей пива, 500 миллионов — для производителей кондитерских изделий. И так далее. Как справедливо заметил один вашингтонский лоббист: "Кризис может быть благом. Каждый раз, когда возникает кризис и Вашингтон находится прямо в этом кризисе, это возможность для таких парней, как я". Это важно, ибо дискуссии такого рода хорошо отражают суть ситуации и то, куда и кому пойдет основная часть тех самых денег, которые в режиме "использования ядерного оружия" Федрезерв печатает и вбрасывает на рынок. Рано или поздно лоббисты, сенаторы, финансовые воротилы, акционеры крупных компаний и конгрессмены как-то договорятся между собой, примут соответствующие акты, и это позволит эффективно впрыснуть деньги в американскую (и — опосредованно — мировую) экономику, что окажет положительный эффект в плане уверенности мировых финансовых рынков в светлом будущем. Но те, кто привык планировать не на месяцы, а на годы — и в данном случае речь идет о наших пекинских партнерах, — не в восторге от этой монетарной самодеятельности Вашингтона и ее последствий, которые в полную силу проявятся уже после того, как шок от эпидемии пройдет. Официальный рупор Китая, государственная Global Times, выпустила редакционную статью, в которой четко изложено видение того, что произойдет дальше и что Китаю предстоит сделать, чтобы справиться с последствиями: "По сути, реакция США в виде печатания денег стала неизбежной тенденцией и (это печатание) идет за счет экономики. Доллар США является мировой резервной валютой и основной валютой мировой торговли. И именно из-за финансовой гегемонии доллара мир должен будет принять на себя последствия масштабного количественного смягчения (т. е. выкупа Федрезервом за напечатанные "из воздуха" доллары американских облигаций. — Прим. авт.) США. В результате серьезная глобальная инфляция уже на подходе. Рост цен на сырье скоро распространится на все продукты по всему миру, что приведет к росту цен на активы, и влияние этого роста в конечном итоге будет ощущаться в реальной экономике. Будучи одним из крупнейших кредиторов американского долга, Китай должен проявлять бдительность в отношении воздействия печатания денег в США с надлежащими мерами предосторожности в отношении структуры китайских валютных резервов". Стоит отдельно перевести финальную фразу с дипломатического английского, на котором написана колонка Global Times, на разговорный русский: Китай серьезно рассматривает сценарий, когда доллары (и облигации США из золотовалютных резервов Китая) нужно будет немедленно сбрасывать, потому что действия Вашингтона приведут к глобальной инфляции и катастрофической девальвации самой американской валюты. Можно считать, что Пекин отправил в Вашингтон публичное предупреждение. Но вряд ли оно кого-то образумит. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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