Взрастили новое поколение? Захарова рассказала, почему украинские дети называют себя гитлеровцами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему украинские дети сегодня называют себя гитлеровцами в попытке "произвести впечатление". По её словам, украинские власти уже взрастили новое поколение неонацистов.

Так Захарова прокомментировала новость о том, что дети из Новомиргорода (Кировоградская область Украины), выступая на соревновании по стритболу в честь дня города, назвали свою команду "Гитлеровцы".

Мэр города заявил, что с детьми провели разъяснительную работу, после которой название команды поменяли.

Дети не увидели в названии "Гитлеровцы" ничего неприличного, а хотели "произвести впечатление", - отметил чиновник.

Захарова в свою очередь заявила, что появление детской команды "Гитлеровцы" стало результатом длительной работы Киева по переписыванию истории. Она отметила, что украинские власти все последние годы сносили памятники борцам с фашизмом, устанавливали монументы коллаборационистам, переписывали учебники по истории, запрещали исторические фильмы и публиковали фейки о "героях"-националистах, которые сотрудничали с гитлеровской Германией.

А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей, - пишет Захарова в Telegram.

Она также добавила, что теперь Киев не сможет списать разговоры о возрождении неонацизма на "пропаганду агрессора".

Скриншот: Telegram/Мария Захарова