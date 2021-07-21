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Взрастили новое поколение? Захарова рассказала, почему украинские дети называют себя гитлеровцами

21 июля 2021, 21:45  •  156 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему украинские дети сегодня называют себя гитлеровцами в попытке "произвести впечатление". По её словам, украинские власти уже взрастили новое поколение неонацистов.
Так Захарова прокомментировала новость о том, что дети из Новомиргорода (Кировоградская область Украины), выступая на соревновании по стритболу в честь дня города, назвали свою команду "Гитлеровцы".
Мэр города заявил, что с детьми провели разъяснительную работу, после которой название команды поменяли.
Дети не увидели в названии "Гитлеровцы" ничего неприличного, а хотели "произвести впечатление", - отметил чиновник.
Захарова в свою очередь заявила, что появление детской команды "Гитлеровцы" стало результатом длительной работы Киева по переписыванию истории. Она отметила, что украинские власти все последние годы сносили памятники борцам с фашизмом, устанавливали монументы коллаборационистам, переписывали учебники по истории, запрещали исторические фильмы и публиковали фейки о "героях"-националистах, которые сотрудничали с гитлеровской Германией.
А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей, - пишет Захарова в Telegram.
Она также добавила, что теперь Киев не сможет списать разговоры о возрождении неонацизма на "пропаганду агрессора".
Скриншот: Telegram/Мария Захарова

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