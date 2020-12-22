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Взорвать Крымский мост и устроить России Пёрл-Харбор: Политолог раскрыл стратегию Украины
22 декабря 2020, 13:40 • 78 • Политика
Украинский политолог Зиновий Свереда высказался в прямом эфире о необходимости наступательной стратегии Незалежной, считая, что нужно подключать к переговорам с Россией США и Великобританию. Кроме того, украинец призвал взорвать Крымский мост и устроить российскому флоту Пёрл-Харбор.
В прямом эфире телеканала "Прямой" украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда заявил, что якобы "нормандский формат" переговоров выгоден именно России. Эксперт полагает, что смысла переделывать именно такой формат нет, но к переговорам необходимо подключать англосаксов - США и Великобританию.
По его мнению, Незалежная должна иметь собственную наступательную стратегию. Так, он считает, что "освободить" Крым и Донбасс можно только военным способом.
Свереда полагает, что Киев должен проявить большую жёсткость: "взорвать Керченский мост" (так политолог называет Крымский мост через Керченский пролив. - Ред.) и устроить российскому флоту Пёрл-Харбор.
Подобные призывы, к слову, в Киеве звучат не впервые. Ранее экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов возлагал большие надежды на крылатые ракеты комплекса "Нептун", утверждая, что они, мол, могут всего за несколько минут уничтожить и Крымский мост, и Черноморский флот.
Свереда полагает, что атака на российский флот и Крымский мост даст Украине возможность уже в качестве партнёра работать с такими державами, как Соединённые Штаты и Великобритания.
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