Взорвать Крымский мост и устроить России Пёрл-Харбор: Политолог раскрыл стратегию Украины

В прямом эфире телеканала "Прямой" украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда заявил, что якобы "нормандский формат" переговоров выгоден именно России. Эксперт полагает, что смысла переделывать именно такой формат нет, но к переговорам необходимо подключать англосаксов - США и Великобританию.

По его мнению, Незалежная должна иметь собственную наступательную стратегию. Так, он считает, что "освободить" Крым и Донбасс можно только военным способом.

Свереда полагает, что Киев должен проявить большую жёсткость: "взорвать Керченский мост" (так политолог называет Крымский мост через Керченский пролив. - Ред.) и устроить российскому флоту Пёрл-Харбор.

Подобные призывы, к слову, в Киеве звучат не впервые. Ранее экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов возлагал большие надежды на крылатые ракеты комплекса "Нептун", утверждая, что они, мол, могут всего за несколько минут уничтожить и Крымский мост, и Черноморский флот.

Свереда полагает, что атака на российский флот и Крымский мост даст Украине возможность уже в качестве партнёра работать с такими державами, как Соединённые Штаты и Великобритания.