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Взорвать грязную бомбу мечтают постоянно: Журналист Медведев об угрозе терактов с химоружием
21 мая 2019, 19:24 • 9 • Политика
Журналист Андрей Медведев прокомментировал заявления ФСБ об угрозе терактов с химоружием, которое боевики могут доставить к цели при помощи дронов. Он отметил, что радикалы постоянно мечтают взорвать грязную бомбу или распылить отравляющее вещество, но правоохранители находят преступников быстрее.
Международные террористы получили доступ к новым методам подрывной деятельности. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, принявший участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Душанбе.
По словам главы ФСБ, у злоумышленников есть материалы и технологии для производства химоружия и отравляющих веществ. Для доставки могут использоваться дроны. При этом радикалы продолжают усиливать свои киберподразделения для дезорганизации работы органов власти.
Комментируя ситуацию, журналист Андрей Медведев напомнил о печально известном чеченском террористе Резване Читигове, который в своё время планировал организовать теракты с применением кустарных отравляющих веществ. В начале 2000-х боевик ездил в ОАЭ, где встречался с заинтересованными сторонами, у которых попросил предоставить необходимые компоненты.
В итоге на базе террористов в Гудермесском районе правоохранители обнаружили рицин. Радикал не успел задействовать химоружие, а в 2005 году его ликвидировали.
"Взорвать грязную бомбу или устроить химатаку эти упыри мечтают постоянно. Просто сейчас у них возможностей больше. Но и находят их быстрее. Диалектика", - написал Медведев в соцсетях.
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