Взорвать грязную бомбу мечтают постоянно: Журналист Медведев об угрозе терактов с химоружием

Международные террористы получили доступ к новым методам подрывной деятельности. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, принявший участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Душанбе.

По словам главы ФСБ, у злоумышленников есть материалы и технологии для производства химоружия и отравляющих веществ. Для доставки могут использоваться дроны. При этом радикалы продолжают усиливать свои киберподразделения для дезорганизации работы органов власти.

Комментируя ситуацию, журналист Андрей Медведев напомнил о печально известном чеченском террористе Резване Читигове, который в своё время планировал организовать теракты с применением кустарных отравляющих веществ. В начале 2000-х боевик ездил в ОАЭ, где встречался с заинтересованными сторонами, у которых попросил предоставить необходимые компоненты.

В итоге на базе террористов в Гудермесском районе правоохранители обнаружили рицин. Радикал не успел задействовать химоружие, а в 2005 году его ликвидировали.

"Взорвать грязную бомбу или устроить химатаку эти упыри мечтают постоянно. Просто сейчас у них возможностей больше. Но и находят их быстрее. Диалектика", - написал Медведев в соцсетях.