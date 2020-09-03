Взлётные огни Арктики

Такой стратегический фактор, как время, работает в Арктике на Россию

Сегодня очевидно, что Арктика в силу её стратегической важности превратилась в арену соперничества великих держав. Арктика фигурирует в документах НАТО, Арктика присутствует в практической подготовке альянса к боевым действиям в условиях крайнего Севера.

Америка считает арктическую зону своей зоной влияния, и в 2019 году госсекретарь США Майк Помпео донёс эту «истину» до стран-членов Арктического совета, пообещав не позволить России и Китаю вести себя в регионе «так, как им вздумается».

Китай, конечно, от Арктики далеко. Однако Москва чётко обозначила свои права на регион, символом которых стало размещение российского титанового флага на дне Северного Ледовитого океана. Представитель США не нашёл тогда ничего лучшего, как съязвить: «Я не знаю, какой флаг они там установили на дно – металлический, резиновый или это была просто постельная простыня. Для нас всё это, конечно же, не является какой-то обоснованной претензией». Однако это лишь попытка сохранить лицо при слабых картах на руках и отсутствии козырей.

Американская пресса регулярно выходит с заголовками , суть которых заключается в том, что Америка уже проиграла России битву за Арктику. В чём причина такого скепсиса? У арктического противостояния есть две основные составляющие: экономическая (Северный морской путь и энергетические ресурсы региона) и дополняющая её военная. Россия и там, и там уверенно идёт впереди.

Российский ледокольный флот, имеющий ключевое значение для успешной коммерциализации Севморпути, уже сейчас является одним из мощнейших (если не самым мощным) в мире. При этом Москва не намерена останавливаться на достигнутом, и летом 2020 года появилось сообщение о том, что дальневосточная верфь «Звезда» приступила к строительству самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер». Строительство должно завершиться в 2027 г. По проекту «Лидер» планируется построить три атомных ледокола, последний из которых должен быть передан заказчику до конца 2033 года. Параметры и возможности судна впечатляют.

Помимо строительства трёх атомоходов проекта «Лидер», есть план создания атомных ледоколов проекта 22220 «Якутия» (сейчас идёт строительство трёх таких атомоходов, срок сдачи – середина 2020-х) и других специализированных судов ледового класса – танкеров и газовозов. В 2019 году президент России Владимир Путин заявил, что арктический флот страны к 2035 году будет насчитывать не менее 13 тяжёлых ледоколов, девять из которых будут атомными. При этом на сегодня Россия является единственной в мире страной, эксплуатирующей атомные ледоколы.

Экономическая составляющая в Арктике неотделима от военной. Через три года должен быть сдан в эксплуатацию патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Корабль способен ломать лёд толщиной до 1,7 метра, будет вооружён артиллерийской установкой АК-162МА (76,2 мм) и будет нести противолодочный вертолёт Ка-27. Что немаловажно, на нём (как и на ледоколах проекта «Лидер») могут быть установлены контейнеры с крылатыми ракетами «Калибр» или «Уран».

А в 2024 году должно быть завершено строительство второго корабля этого типа «Николай Зубов».

Американцы заёрзали. Как командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заметил: «Россия агрессивно подходит к Арктике. Они недавно презентовали новый ледокол «Иван Папанин», который может нести крылатые ракеты «Калибр». Я уже задавал этот вопрос несколько раз и задам снова: кто ставит ракеты на ледоколы? Некоторые страны ставят оборонительное вооружение на свои ледоколы, но «Калибр» никак не оборонительное оружие».

Иными словами, мы не можем – значит, и вам нельзя.

Не даёт покоя американским военным и «Арктический трилистник» – российская военная база в Арктике.

А недавно в СМИ появилась новость, которая может расстроить США ещё больше. Американское издание The Drive написало об удлинении взлётно-посадочной полосы российской арктической базы «Нагурское», что позволит ей принимать любые российские самолёты.

И это ещё не всё. Российские учёные создали технологию, которая позволит изменить (укрепить) структуру льда и построить из него в Арктике взлётно-посадочные площадки, а значит, значимо расширить транспортные возможности страны в регионе.

Как заявляет командующий NORAD Терренс О'Шонесси, США и Канада уступили России военное господство в Арктике. Соответственно, надо срочно что-то делать, что-то предпринимать… И Америка пытается .

В июне Дональд Трамп подписал меморандум «О защите национальных интересов США в Арктическом и Антарктическом регионах». Главный упор сделан на необходимости создания и полного развёртывания к 2029 году «боеспособного» (в интересах ВМС) ледокольного флота в составе трёх тяжёлых и трёх средних ледоколов, а также на создании в прилегающей к Арктике зоне четырёх баз ВМС США (двух зарубежных и двух на американской территории). План не плох, но, как говорится, почувствуйте разницу с тем, что уже есть у России и что ею делается.

Правда, существует мнение, что у США в регионе иные задачи (а именно «закупорка» Северного морского пути), для решения которых того, что намечено, вполне хватит. Однако, во-первых, 2029 год далеко, а у России в Арктике уже имеется серьёзный задел. Даже если США реализуют планы по ледоколам и базам в срок, такой стратегический фактор, как время, работает на Россию. Во-вторых, пробить потенциальную блокаду Россия может с помощью не только ВМС (в частности, подводного флота, который активно развивается), но и асимметричного ответа, каковым является ледокол с крылатыми ракетами.