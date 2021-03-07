Взломано не менее 60 компаний по всему миру: Bloomberg указало на уязвимость IT-гиганта

Не менее 60 компаний по всему миру подверглись хакерским атакам со взломами, сообщает агентство Bloomberg. По данным агентства, дело в уязвимости в программном обеспечении американского IT-гиганта.

Как сообщается в материале агентства со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника США, знакомого с расследованием дела, кибератака была организована якобы хакерами из Китая.

По словам источника, атака якобы затронула предположительно предприятия малого и среднего бизнеса. Агрессивным действиям хакеров подверглись системы банков, поставщики электроэнергии, дома престарелых и даже одна компания по производству мороженого.

Отметим, что, по данным Microsoft, атаки были якобы нацелены против учреждений в США для получения информации от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, оборонных подрядчиков, аналитических центров и НПО.

В свою очередь власти Китая обратились к обвиняющим Пекин в кибератаках компаниям и СМИ с призывом предоставить доказательства их слов вместо голословных заявлений.