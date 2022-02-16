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Взломали Украину, испугалась Польша: Власти ввели особый режим
16 февраля 2022, 03:25 • 25 • Политика
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввёл на территории страны особый режим, связанный с кибербезопасностью. Получается, что взломали Украину, испугалась Польша.
На официальном сайте польского правительства появилось сообщение о введении особого режима для противодействия угрозам в киберпространстве. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. В документе отмечается, что первый уровень предупреждения Alfa-CRP распространяется на всю страну.
Особый режим начал действовать с наступлением полуночи 16 февраля (01:59 по московскому времени). Завершиться он должен 28 февраля.
Подобные меры уже принимались в этом году. С 18 по 23 января особый режим в Польше вводился при потенциальной угрозе для безопасности информационно-коммуникационных систем.
Польша испугалась после того, как взломали Украину. Ранее сообщалось о масштабной DDoS-атаке хакеров. По данным украинского центра информбезопасности перестали работать сайты Вооружённых сил и Министерства обороны. Кроме того, проблемы обнаружились и у ряда банков Украины.
Отметим, что массовый сбой произошёл 15 февраля - в день, на который некоторые западные СМИ "назначили" русское вторжение на Украину. Нельзя исключать, что всё это устроили западные спецслужбы, которым нужно "отрабатывать" тему русского вторжения.
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