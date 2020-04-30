Взлетел и пропал: В Греции ищут вертолёт НАТО

В последний раз вертолёт видели на радарах в районе Кефалонии, что находится в Ионическом море. Телеканал Open TV сообщил, что начата поисково-спасательная операция. По предварительным данным, на борту находится 3-6 человек.

Другие греческие СМИ уточняют, что взлёт вертолёта производился с канадского фрегата. В район поисков также включён Корфу. Предполагается, что воздушное судно НАТО принимало участие в военно-морских учениях, организованных Североатлантическим альянсом.