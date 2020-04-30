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Взлетел и пропал: В Греции ищут вертолёт НАТО
30 апреля 2020, 16:10 • 34 • В мире
Вертолёт НАТО взлетел с канадского фрегата и вскоре пропал с радаров. В Греции ищут винтокрылую машину.
В последний раз вертолёт видели на радарах в районе Кефалонии, что находится в Ионическом море. Телеканал Open TV сообщил, что начата поисково-спасательная операция. По предварительным данным, на борту находится 3-6 человек.
Другие греческие СМИ уточняют, что взлёт вертолёта производился с канадского фрегата. В район поисков также включён Корфу. Предполагается, что воздушное судно НАТО принимало участие в военно-морских учениях, организованных Североатлантическим альянсом.
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