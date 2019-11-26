Вживить чип или сделать тату: В России хотят поставить домашних питомцев на официальный учёт

Как заявил глава Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, он надеется, что ведомство не сорвет в этот раз сроки подачи документа в российский парламент. В самом Минсельхозе "Известиям" подтвердили, что законопроект в настоящее время проходит рассмотрение в комиссию при правительстве страны. После этого документ должен поступить в нижнюю палату парламента.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии". Этим законопроектом в России будет введён официальный учёт и идентификация домашних животных. Причём речь идёт не только о кошах и собаках, а также о домашней птице, мелком и крупном рогатом скоте, свиньях, лошадях, оленях и мулах.

Авторы инициативы уверены в том, что данный документ поможет ветеринарам быстрее выявлять очаги заболеваний домашнего скота. Что же касается домашних питомцев – кошек и собак, то без чипирования или нанесения штрихкода в виде тату не будет работать поправка в КоАП, предусматривающая наказание за оставление животных на улице.

При этом, отметил Бурматов, нанесение штрихкода должно быть бесплатной процедурой. Другое дело – чип. Дело в том, что процедура чипирования довольно дорога, как, собственно, и сам чип.

Как отметила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, особого значения не будет иметь, как помечено животное – чипом или татуировкой. Главное, чтобы домашние животные могли быть идентифицированы. По её словам, эта практика давно уже стала общемировой. Поэтому, добавила Тимофеева в беседе с "Известиями", принятие подобного закона – дело времени.