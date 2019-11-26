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Вживить чип или сделать тату: В России хотят поставить домашних питомцев на официальный учёт
26 ноября 2019, 16:39 • 83 • Политика
Российский Минсельхоз до конца года намерен внести на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий обязательную маркировку домашних животных. Сделать это можно будет при помощи специальных чипов или татуировок.
Как заявил глава Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, он надеется, что ведомство не сорвет в этот раз сроки подачи документа в российский парламент. В самом Минсельхозе "Известиям" подтвердили, что законопроект в настоящее время проходит рассмотрение в комиссию при правительстве страны. После этого документ должен поступить в нижнюю палату парламента.
Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии". Этим законопроектом в России будет введён официальный учёт и идентификация домашних животных. Причём речь идёт не только о кошах и собаках, а также о домашней птице, мелком и крупном рогатом скоте, свиньях, лошадях, оленях и мулах.
Авторы инициативы уверены в том, что данный документ поможет ветеринарам быстрее выявлять очаги заболеваний домашнего скота. Что же касается домашних питомцев – кошек и собак, то без чипирования или нанесения штрихкода в виде тату не будет работать поправка в КоАП, предусматривающая наказание за оставление животных на улице.
При этом, отметил Бурматов, нанесение штрихкода должно быть бесплатной процедурой. Другое дело – чип. Дело в том, что процедура чипирования довольно дорога, как, собственно, и сам чип.
Как отметила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, особого значения не будет иметь, как помечено животное – чипом или татуировкой. Главное, чтобы домашние животные могли быть идентифицированы. По её словам, эта практика давно уже стала общемировой. Поэтому, добавила Тимофеева в беседе с "Известиями", принятие подобного закона – дело времени.
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