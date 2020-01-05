Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в Сети

На снимках и видеозаписях грозные и "самые лучшие" морпехи стоят на коленях на палубе собственного катера, который без единого выстрела был захвачен иранскими военными. Происходило это в Персидском заливе, где два военных катера США с морпехами на борту были задержаны в территориальных водах Ирана.

Пентагон позднее попытался оправдаться, мол, на одном из катеров вышло из строя навигационное оборудование, он двигался в неправильном направлении до тех пор, пока не оказался на мели у острова Фарси. Второй катер поспешил на помощь и был задержан флотом ИРИ. Американцы были разоружены и поставлены на колени.

Скриншот: Telegram / Голос Мордора

А именно в это время в Вашингтоне произносил свою последнюю речь в качестве президента Барак Обама.