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Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в Сети

05 января 2020, 02:24  •  63 • В мире
Достаточно оказаться бравым американским морпехам лицом к лицу с противником, стереотип "победоносного солдата США" разбивается вдребезги, и представители "самой мощной армии мира" оказываются на коленях, вжавшись в палубу. А проучили американских морпехов иранские военные. "Так выглядит доблесть военных США", - пишут в Сети, публикуя фотографии, сделанные в 2016 году.
На снимках и видеозаписях грозные и "самые лучшие" морпехи стоят на коленях на палубе собственного катера, который без единого выстрела был захвачен иранскими военными. Происходило это в Персидском заливе, где два военных катера США с морпехами на борту были задержаны в территориальных водах Ирана.
Пентагон позднее попытался оправдаться, мол, на одном из катеров вышло из строя навигационное оборудование, он двигался в неправильном направлении до тех пор, пока не оказался на мели у острова Фарси. Второй катер поспешил на помощь и был задержан флотом ИРИ. Американцы были разоружены и поставлены на колени.
Скриншот: Telegram / Голос Мордора
А именно в это время в Вашингтоне произносил свою последнюю речь в качестве президента Барак Обама.
США являются наиболее сильной страной мира. Мы тратим на нашу армию больше, чем другие. Наши войска являются лучшими боевыми силами в мировой истории. Ни один народ не смеет напасть на нас или наших союзников, потому что они знают, что это путь к гибели, - с пафосом зачитывал уходящий американский президент.

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