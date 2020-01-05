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Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в Сети
05 января 2020, 02:24 • 63 • В мире
Достаточно оказаться бравым американским морпехам лицом к лицу с противником, стереотип "победоносного солдата США" разбивается вдребезги, и представители "самой мощной армии мира" оказываются на коленях, вжавшись в палубу. А проучили американских морпехов иранские военные. "Так выглядит доблесть военных США", - пишут в Сети, публикуя фотографии, сделанные в 2016 году.
На снимках и видеозаписях грозные и "самые лучшие" морпехи стоят на коленях на палубе собственного катера, который без единого выстрела был захвачен иранскими военными. Происходило это в Персидском заливе, где два военных катера США с морпехами на борту были задержаны в территориальных водах Ирана.
Пентагон позднее попытался оправдаться, мол, на одном из катеров вышло из строя навигационное оборудование, он двигался в неправильном направлении до тех пор, пока не оказался на мели у острова Фарси. Второй катер поспешил на помощь и был задержан флотом ИРИ. Американцы были разоружены и поставлены на колени.
Скриншот: Telegram / Голос Мордора
А именно в это время в Вашингтоне произносил свою последнюю речь в качестве президента Барак Обама.
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