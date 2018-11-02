«Взгляните на их истинное лицо»: Россия назвала «Белые каски» пособниками «Джебхат ан-Нусры»

В МИД России заявили, что «Белые каски» являются частью запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра». В сообщении ведомства говорится, что структура не избегала контактов с боевиками.

В министерстве отметили о наличии имеющихся многочисленных свидетельств, подтверждающих, что «Белые каски» являются ответвлением внесенной в санкционный список СБ ООН террористической организации.

«Ни для кого не секрет, что эта структура работала исключительно на территориях, не контролируемых правительством САР, и не избегала контактов с террористами и экстремистами», - подчеркивают российские дипломаты.

В МИД призвали западных спонсоров структуры отказаться от их финансирования.