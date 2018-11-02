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«Взгляните на их истинное лицо»: Россия назвала «Белые каски» пособниками «Джебхат ан-Нусры»

02 ноября 2018, 20:24  •  67 • Политика
В МИД РФ призвали западных коллег отказаться от поддержки «Белых касок».
В МИД России заявили, что «Белые каски» являются частью запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра». В сообщении ведомства говорится, что структура не избегала контактов с боевиками.
В министерстве отметили о наличии имеющихся многочисленных свидетельств, подтверждающих, что «Белые каски» являются ответвлением внесенной в санкционный список СБ ООН террористической организации.
«Ни для кого не секрет, что эта структура работала исключительно на территориях, не контролируемых правительством САР, и не избегала контактов с террористами и экстремистами», - подчеркивают российские дипломаты.
В МИД призвали западных спонсоров структуры отказаться от их финансирования.
«Уверены, что истинное лицо «Белых касок» рано или поздно увидят все. Призываем их западных спонсоров осознать истинное положение дел и перестать защищать тех, кто на самом деле являются провокаторами и экстремистами», - подчеркнули в ведомстве.

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