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«Взгляните на их истинное лицо»: Россия назвала «Белые каски» пособниками «Джебхат ан-Нусры»
02 ноября 2018, 20:24 • 67 • Политика
В МИД РФ призвали западных коллег отказаться от поддержки «Белых касок».
В МИД России заявили, что «Белые каски» являются частью запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра». В сообщении ведомства говорится, что структура не избегала контактов с боевиками.
В министерстве отметили о наличии имеющихся многочисленных свидетельств, подтверждающих, что «Белые каски» являются ответвлением внесенной в санкционный список СБ ООН террористической организации.
«Ни для кого не секрет, что эта структура работала исключительно на территориях, не контролируемых правительством САР, и не избегала контактов с террористами и экстремистами», - подчеркивают российские дипломаты.
В МИД призвали западных спонсоров структуры отказаться от их финансирования.
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