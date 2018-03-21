Взгляд в будущее: за 5 лет число сдающих ЕГЭ по информатике увеличилось более чем в полтора раза

В последние годы всё больше выпускников проявляют интерес к ЕГЭ по информатике. За 5 лет доля тех, кто выбирает эту дисциплину, увеличилась с 7% до 12% — более чем в полтора раза. Об этом RT сообщили в Рособрнадзоре. Кроме того, растёт число школьников, сдающих экзамен по английскому языку. Почему современные ученики выбирают именно эти предметы — в материале RT.

За последние пять лет число школьников, сдающих Единый государственный экзамен по информатике, увеличилось более чем в полтора раза. Если в 2013 году лишь 7% (58 850 человек) от общего числа выпускников выбрали этот предмет, то в 2018-м этот показатель составляет 12% (89 274 человек). Такие данные RT предоставили в Рособрнадзоре.

Кроме того, по данным ведомства, значительно выросла доля тех, кто предпочёл ЕГЭ по английскому языку. Пять лет назад лишь 9% (74 671 человек) от общего числа сдающих Единый госэкзамен выбирали эту дисциплину. В 2018 году их доля увеличилась до 13% (95 362 человека).

Однако последние годы среди предметов по выбору лидирует обществознание. В 2018 году 54% выпускников (401 003 человека) решили сдавать именно этот экзамен, пятью годами ранее — 56% (481 992 человека). На втором месте, как и пять лет назад, физика — 26% (184 997 человек) в 2018 году и 24% (208 873 человека) в 2013-м.

Далее идут биология (160 094 человека), история (153 123 человека) и химия (106 255 человек). Наименее востребованными оказались литература (67 622 человека) и география (27 640 человек).

При этом в Рособрнадзоре пояснили RT, что в силу демографических процессов ежегодно сокращается число сдающих ЕГЭ. Так, в 2009 году их было более миллиона, в 2013 году — 863 тыс., а в 2018 году — около 724 тыс.

Напомним, что обязательными для сдачи всеми выпускниками являются две дисциплины: русский язык и математика. Экзамен по математике с 2015 года разделён на базовый и профильный уровни.

РИА Новости

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Директор московской школы №548 Ефим Рачевский в разговоре с RT подтвердил, что интерес выпускников к информатике и английскому действительно высок. Он полагает, что эти предметы стали чаще сдавать, поскольку нынешняя молодёжь ещё со школьной скамьи начинает задумываться о навыках, необходимых, чтобы стать востребованными специалистами на рынке труда в будущем.

«Информационные технологии и английский язык взаимосвязаны. Сегодня невозможно заниматься программированием на серьёзном уровне, не зная английского языка, — объясняет он. — Если взять перечень профессий, которые не потеряют актуальность к 2024 году, то мы увидим преобладание профессий, связанных с информационными технологиями, логистикой, международными коммуникациями».

Рачевский добавляет, что число сдающих ЕГЭ по английскому растёт из года в год. При этом он убеждён, что подобная тенденция сохранится и будущем. Отчасти это объясняется тем, что в 2022 году экзамен по иностранному языку станет в России обязательным.

Замдиректора тульской гимназии №11, заслуженный учитель России Татьяна Колоскова также отмечает, что количество желающих сдать ЕГЭ по английскому языку ежегодно увеличивается. Многие вузы поменяли набор экзаменов — теперь английский можно сдать как альтернативу обществознанию или, например, географии, объясняет она.

«Выпускники либо нацелены на те предметы, которые нужны им при поступлении, либо язык попадает в зону их интересов, досуга, — объясняет она. — Англоязычная массовая культура очень распространена среди молодёжи. А потом, многие школьники используют англоязычные соцсети. Например, Twitter, Facebook или Instagram. Чтобы общаться в этой среде, они должны знать язык хотя бы немного».

РИА Новости

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Академик Российской академии образования, экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов в разговоре с RT заметил, что качество преподавания английского в стране сильно разнится от школы к школе.

«У нас есть школы, где преподают на очень высоком уровне, а есть школы, в которых работают в парадигме прошлого века. Там по-прежнему, например, продолжают изучать неправильные глаголы, а не развивают коммуникативные навыки. Мы все изучали английский в школе, и сколько из нас свободно говорят на нём? — рассказывает он. — С информатикой дела обстоят лучше. В последние лет десять вообще наблюдается тенденция, когда подростки уже начинают зарабатывать неплохие деньги с помощью интернета. Это общемировая тенденция».

Ученик московской Школы имени В.В. Маяковского Артемий Звонарев будет сдавать ЕГЭ по информатике только в следующем году, однако молодой человек уже зарабатывает неплохие деньги благодаря своим знаниям.

«Около полугода назад я открыл для себя создание лендингов (веб-сайты, которые нацелены на побуждение пользователей совершить какое-либо несложное действие: оформить подписку, купить товар, записать на мероприятие и т.п. — RT). Они используются для усиления эффективности рекламы, увеличения аудитории. Поначалу я зарабатывал немного, однако потом мне удалось найти много клиентов, и теперь я получаю достаточно денег, чтобы не сидеть на шее у родителей», — рассказывает десятиклассник.

По его словам, выпускники выбирают информатику, так как программирование становится всё более актуальным. Сам Артемий в скором времени собирается открыть собственный бизнес — студию по разработке приложений.

«Вспомним Цукерберга или Дурова. Они достаточно быстро стали известными благодаря программированию. Возможно, мне повезёт так же, как вышеназванным гениям, и я смогу стать известным уже на втором курсе», — заключил он.

Выпускник этого года МОУ лицея Электрогорска Михаил Шкляев пока не работает в сфере информационных технологий, однако прекрасно понимает, какие перспективы перед ним открывает поступление в профильный вуз.

«Я выбрал этот предмет, потому что он для меня простой и душа лежит к компьютерным технологиям. У IT есть будущее и уже настоящее, эта сфера не умрёт, а специалисты всегда будут востребованными», — говорит он.

При этом он отмечает, что для большинства его сверстников этот экзамен довольно сложный, поэтому, несмотря на увеличение интереса к нему, отважившихся сдавать ЕГЭ по информатике всё же не так много.