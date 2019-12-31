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«Взгляд в будущее»: какое новое оружие разработала российская оборонная промышленность в 2019 году

31 декабря 2019, 21:24  •  93 • В России
Руководство РФ и отечественная оборонная промышленность в 2019 году представили уникальные образцы инновационных вооружений. Подольские инженеры разработали для нужд ВДВ и морской пехоты самоходное артиллерийское орудие «Лотос». «Калашников» продемонстрировал линейку новейших малогабаритных автоматов АМ-17. Концерн «Алмаз-Антей» поставил в войска комплект ЗРК «Витязь». Важным событием в российской авиации в 2019 году стал первый полёт тяжёлого беспилотника «Охотник». Кроме того, президент Владимир Путин раскрыл характеристики гиперзвуковой ракеты «Циркон», неуязвимой, по словам экспертов, для средств ПВО и ПРО.
 
Экспозиция военно-технического форума «Армия-2019» Facebook © @ForumArmy
 

Уходящий год оказался достаточно богатым на новые образцы вооружений, которые представили российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и военно-политическое руководство страны. Большая часть уникальной военной продукции была продемонстрирована на главной военно-технической выставке страны «Армия-2019».

Подольский «Лотос»

 

5 июня АО «ЦНИИТОЧМАШ» (Подольск) провело для журналистов презентацию опытного образца 120-мм авиадесантируемого самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С42 «Лотос». Новый комплекс заменил установку 2С9 «Нона», которая стоит на вооружении ВДВ и морской пехоты с 1980-х годов. Главный конструктор нового САО — Вениамин Счастливцев.

«Лотос» значительно превосходит предшественника по всем тактико-техническим характеристикам. Дальность стрельбы 2С42 штатными боеприпасами составляет 13 км (против 8,8 км у «Ноны»). Счастливцев уверен, что этот показатель можно будет повысить и до 20 км, если оборонная промышленность создаст новые планирующие боеприпасы.

Увеличению дальности поражения способствовал ряд инженерных решений. В частности, специалисты ЦНИИТОЧМАШ удлинили на два метра ствол САО (до 5 м против 3 м у «Ноны») и оснастили машину дистанционной системой управления огнём. Важной инновацией стала возможность получать целеуказание от внешних источников, включая беспилотники.

«Лотос», защищённость которого гораздо выше, чем у «Ноны», выполнен на шасси БМД-4М. На САО установлены новая броня и комплекс активной защиты, позволяющий перехватывать артиллерийские боеприпасы противника и уничтожать источник угрозы.

«В частности, мы решили задачу по защите САО от высокоточного оружия. На орудии установлен соответствующий комплекс, который включает индикаторы лазерного облучения. Мы фиксируем направление, откуда производится атака, и пусковые установки наводятся практически синхронно. Цель уничтожается специальными аэрозолеобразующими боеприпасами (АОБ-5)», — пояснил Счастливцев.

«Облегчить выполнение задач»

В конце июня на форуме «Армия-2019» концерн «Калашников» презентовал семейство малогабаритных автоматов АМ-17, которые в перспективе могут заменить морально устаревший АКС-74У. Преимущества нового оружия заключаются в эргономике, удобстве для бойца (в том числе левши), надёжности и простоте. 

Длина базового изделия с прикладом составляет 740 мм (ствола — 230 мм), масса — 2,5 кг, ёмкость стандартного магазина — 30 патронов. АМ-17 был создан на базе опытного малогабаритного автомата МА Евгения Драгунова.

  • Малогабаритный автомат АМ-17
  • © Алексей Заквасин/RT

По мнению специалистов концерна, оружие, изобретённое известным советским конструктором, современники недооценили. Между тем Драгунов убрал в своём изделии все выступающие элементы, практически идеально приспособив автомат к ежедневной носке на ремне в любых положениях.

Как утверждает разработчик, АМ-17 отвечает всем актуальным требованиям к стрелковому оружию. Автомат изготовлен из современных облегчённых материалов и интуитивно понятен даже не очень опытному бойцу. После завершения испытаний детище «Калашникова» будет поставляться в силовые ведомства РФ. Для спецназа концерн сконструировал бесшумную модификацию АМБ-17 длиной 850 мм и массой 2,9 кг.

«Линейка АМ-17 позволяет облегчить выполнение задач сотрудникам силовых ведомств и экипажам бронетехники. Хочу подчеркнуть, что это наша инициативная разработка, наш взгляд в будущее. Представленные на форуме образцы являются прототипами. Они проходят заводские испытания, но серьёзных изменений мы вносить не планируем», — рассказал RT технический консультант Калашников Media Владимир Онокой.

Прорыв системы ПВО

В конце сентября российское Минобороны опубликовало кадры полёта истребителя пятого поколения Су-57 и прототипа тяжёлого разведывательно-ударного БПЛА С-70 «Охотник». Как сообщило военное ведомство, самолёт и беспилотник отрабатывали наведение на цель без входа в зону действия ПВО противника.

«Охотник» — детище Опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого. Аппарат выполнен по технологии радиолокационной малозаметности («стелс») и оснащён однодвигательной силовой установкой, нетрадиционной для российской авиастроительной школы.

Лётные испытания С-70 начались в августе в 929-м Государственном лётно-испытательном центре имени Чкалова (ГЛИЦ, Ахтубинск). По информации источника ТАСС в ОПК, в 2020 году беспилотник начнёт применять ударное вооружение на полигоне ГЛИЦ. Эксперты полагают, что аппарат может использовать штатные авиационные боеприпасы ВКС.

Заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов в разговоре с RT заявил, что «Охотник» создаётся для решения задач по прорыву даже самой высокотехнологичной системы ПВО. По его словам, отечественные военные разрабатывают тактику применения авиационного звена в составе двух Су-57 и трёх разведывательно-ударных БПЛА С-70.

«Скорее всего, сам «Охотник» станет носителем нескольких малогабаритных беспилотников. Скопление дронов будет увеличивать нагрузку на вычислительные мощности комплекса ПВО. У системы возникнут трудности с выбором целей для поражения, ведь обстреливать одновременно все объекты она не в состоянии», — пояснил Попов.

В то же время заслуженный лётчик России отметил, что над «Охотником» инженерам и военным ещё предстоит немало потрудиться. Объём работы большой, серийное производство БПЛА будет запущено не раньше 2025 года.

«Ракета будет неуязвимой»

 

Один из наиболее закрытых проектов российского ОПК — гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон». Однако 20 февраля завесу тайны немного приоткрыл президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он рассказал, что скорость полёта боеприпаса составит 9 Махов, дальность — свыше 1 тыс. км. Ракета сможет уничтожать как морские, так и наземные цели.

Из официальной информации следует, что «Циркон» в различных модификациях войдёт в арсенал корветов и фрегатов ВМФ, оснащённых универсальным корабельным стрельбовым комплексом (УКСК). Также гиперзвуковые ракеты смогут запускать новые эсминцы, десантные корабли, прошедшие модернизацию крейсеры, большие противолодочные корабли и многоцелевые атомные подлодки.

  • Пуск ракеты ВМФ в Каспийском море
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
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Владимир Путин называет «Циркон» чрезвычайно важным оружием «для сохранения стратегической стабильности». Помимо морской версии гиперзвукового боеприпаса, как полагают эксперты, Россия может разработать и наземную модификацию.

Создание сухопутного «Циркона» станет ответной мерой на появление запрещённых ранее средств поражения в арсенале США после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отмечают аналитики.

«Информации по «Циркону» очень мало, но характеристики, озвученные президентом, позволяют сделать вывод о том, что ракета будет неуязвимой для комплексов ПВО-ПРО», — сказал в беседе с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

«Надёжность и эффективность»

В декабре российская армия получила первый комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь». Эта самоходная система ПВО предназначена для борьбы с широким спектром угроз: самолётами, БПЛА, крылатыми и баллистическими ракетами. Дальность поражения воздушных объектов составляет от 1,5 км до 60 км, высота — от 10 м до 30 км.

Проектирование С-350 началось в стенах концерна «Алмаз-Антей» ещё в конце 1990-х годов. Однако тогда предприятие не получило достаточного финансирования со стороны Минобороны. В 2000-х годах «Алмаз-Антей» выиграл в Южной Корее тендер на поставку ЗРК средней дальности. В основу экспортного комплекса, получившего название KM-SAM, легли наработки по С-350.

  • ЗРК С-350 «Витязь»
  • © Алексей Заквасин/RT

Эскиз рабочего образца модели пусковой установки «Витязя» для отечественных ВС был продемонстрирован в 2013-м. Через несколько лет начались государственные испытания ЗРК. В июне 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении работ по проекту С-350.

Детище «Алмаз-Антея» заменит С-300ПТ и некоторые другие ЗРК. В войсках «Витязь» будет интегрирован в единую систему ПВО, элементами которой также являются С-400 и С-300ВМ4. В арсенал С-350 входят ракеты малой и средней дальности, оснащённые инфракрасными головками самонаведения и «интеллектуальными» боевыми частями, позволяющими эффективно поражать воздушные цели.

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко подчеркнул, что в уходящем году российская оборонная промышленность продемонстрировала способность решать сложные технологические и производственные задачи.

«Пожалуй, важнейшее достоинство отечественного оружия — это надёжность и эффективность по соотношению цены и качества. В 2019 году отечественные конструкторы в очередной раз доказали, что способны создавать и налаживать выпуск уникальных, не имеющих аналогов образцов вооружения в условиях санкций и скромного военного бюджета», — подчеркнул Дрозденко.

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