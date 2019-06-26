«Взгляд в будущее»: какое новейшее стрелковое оружие представлено на форуме «Армия-2019»

Пистолет «Удав» — одна из главных новинок «Армии-2019» среди образцов стрелкового оружия. Его создали в подмосковном ЦНИИТОЧМАШ по заказу Минобороны РФ. Это оружие заменит в войсках знаменитый ПМ. Как утверждает разработчик, «Удав» способен на равных конкурировать с продукцией всемирно известных западных производителей. Также на форуме можно увидеть оружие, предназначенное для Сил специальных операций. Как отмечают эксперты, новинки отличаются эргономичностью, повышенной точностью и поражающей мощью.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в парке «Патриот» предприятие ЦНИИТОЧМАШ (Подольск) представило новейший пистолет «Удав», предназначенный для замены в силовых структурах РФ легендарного ПМ. Как сообщает производитель, пистолет «по достоинству оценили» министр обороны России Сергей Шойгу и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Необычное название это оружие получило по наименованию опытно-конструкторских работ, которые проводились по заказу Минобороны. Предварительные испытания «Удава» завершились в 2016 году. Сейчас идёт войсковая эксплуатация изделия, по результатам которой определится, будет ли это оружие принято на вооружение и будет ли начато его серийное производство.

Специалисты ЦНИИТОЧМАШ отмечают, что их детище сможет на равных конкурировать с продукцией всемирно известных западных брендов, таких как Glock, Heckler&Koch, Walther, Colt.

«Удав» будет выпускаться в четырёх модификациях. Общевойсковая (армейская), спортивная (без предохранителя) и полицейская версии разработаны для стрельбы патронами 9 х 19 мм. Вариант пистолета для спецподразделений создан под калибр 9 × 21 мм — «Удав» в этой комплектации может вести огонь патроном 7БТ3 с бронебойно-трассирующей пулей.

Пистолет «Удав» со снаряжённым магазином

РИА Новости

© Андрей Станавов

Длина нового пистолета составляет 206 мм, высота — 145 мм, ширина — 36 мм. Рукоятка и магазин полностью выполнены из пластика, глушитель — из карбона, что позволило уменьшить массу оружия. Ресурс ствола оценивается в 10 тыс. выстрелов, с глушителем — 5 тыс. Главные преимущества «Удава» заключаются в эргономике, функциональности и повышенной поражающей мощи.

«Усилие нажатия на спусковой крючок у «Удава» достаточно плавное. Масса пистолета с пустым магазином составляет 760 граммов, в специальной комплектации — 800 граммов. Из «Удава» можно стрелять самовзводом, то есть без передёргивания затвора. Также на нём присутствует затворная задержка, которая позволяет стрелку понять, что патроны закончились. Когда вставляете новый магазин, задержка автоматически сбрасывается, досылая патрон в патронник», — рассказал в беседе с RT инженер-конструктор ЦНИИТОЧМАШ Антон Карнеев на полях «Армии-2019».

«Подходят для любой армии»

Помимо «Удава», ЦНИИТОЧМАШ представил на форуме образцы оружия, которые были усовершенствованы специально под экипировку «Ратник» для Сил специальных операций (ССО). Изделия отличаются уменьшенной массой и повышенным удобством для стрельбы из нестандартных положений.

На экспозиции подмосковного предприятия продемонстрирован малогабаритный бесшумный автомат СР3М. Масса изделия составляет 2,2 кг, максимальная длина (с глушителем и прикладом) — 970 мм, минимальная — 410 мм. Автомат разработан под патрон 9 × 39 мм. Выстрелом из него можно пробить бронежилет 2-го класса защиты (Бр2) на расстоянии до 200 м.

С прицельным комплексом СР3М способен поражать цели на дальности до 400 м, без оптических приборов — до 200 м. Автомат оснащается магазинами ёмкостью в 20 или 30 патронов. Темп стрельбы — 900 выстрелов в минуту. Главная особенность СР3М заключается в возможности крепления приклада на рукоятку, что позволяет бойцу вести прицельный огонь в шлеме с опущенным забралом.

Малогабаритный автомат СР3М

© Wikimedia commons / Vitaly V. Kuzmin

Для нужд ССО подмосковные инженеры разработали модернизированный пистолет-пулемёт СР2МП под патрон 9 × 21 мм. В базовой комплектации он поставляется с коллиматорным прицелом КП-СР2 с двумя метками для стрельбы на 150 и 200 м. Масса изделия составляет 1,55 кг, длина с прикладом — 603 мм, без него — 367 мм, темп стрельбы — 950 выстрелов в минуту.

Ещё одним новейшим образцом ЦНИИТОЧМАШ является самозарядный пистолет СР1МП. Он отличается от других изделий наличием приспособлений для крепления вспомогательных средств с планками типа Пикатинни, которые позволяют устанавливать коллиматорный прицел, лазерный целеуказатель и тактический фонарь.

Длина пистолета составляет 210 мм, масса — 900 граммов, ёмкость магазина — 18 патронов, прицельная дальность — до 100 м. Как и «Удав» в модификации для спецподразделений, СР1МП может вести огонь бронебойно-трассирующими пулями. Пистолет-пулемёт способен эффективно поражать живую силу противника, в том числе в средствах индивидуальной защиты.

Ещё один ведущий производитель отечественного стрелкового оружия — концерн «Калашников» продемонстрировал на выставке автоматы 200-й серии. Разработка новой линейки АК стартовала в 2007 году в стенах ОАО «Ижмаш». За основу инженеры взяли АК-74М, основной автомат российской армии.

Автоматы поставляются для нужд Росгвардии, но в концерне рассчитывают на экспортный успех. В середине февраля «двухсотки» были представлены на международной выставке в Абу-Даби IDEX. В марте в индийском городе Корва был открыт завод по производству АК-203 под патрон 7,62 х 39 мм. Планируется выпустить около 700 тыс. единиц этого оружия.

«Мы представляем (на форуме. — RT) не просто новые изделия, а образцы, на которые есть паспорта экспортного облика. То есть мы имеем возможность продавать это оружие за рубеж. Речь идёт о большинстве автоматов 200-й серии. Они подходят для любой армии, включая самую высокотехнологичную, с самыми притязательными требованиями», — заявил в интервью RT технический консультант Калашников Media Владимир Онокой.

Компоновка «двухсоток» приспособлена для установления любых типов дополнительного оборудования: коллиматорные и оптические прицелы, приборы ночного видения, инфракрасный целеуказатель (необходим для прицеливания на коротких и средних дистанциях и в ночное время суток).

Инженерам «Калашникова» удалось повысить кучность стрельбы автоматов 200-й серии. В зависимости от типа патронов этот показатель составляет 1,5—2 угловых минуты (одна угловая минута означает, что максимальный разлёт пуль после пяти выстрелов составляет около 29 мм между центрами попаданий с дистанции 100 м).

По словам Онокоя, 1,5—2 угловых минуты для армейского автомата это «очень хороший показатель». Образцы 200-й серии под патрон 7,62 мм способны эффективно поражать цели на расстоянии до 300 м, а изделия под патрон 5,45 мм — до 500 м. Темп стрельбы «двухсоток» составляет 600 выстрелов/мин, ёмкость магазина — 30 патронов.

«Жаловалась, что нет таблеток от головы»: в нижегородском СИЗО скончалась мать десятерых детей «Несмотря на массу новых технологических решений, мы сохраняем надёжность и простоту эксплуатации нашей продукции. Бойца, привыкшего к автоматам предыдущих поколений, не нужно переучивать для того, чтобы он мог пользоваться новыми образцами. Очень многое понятно интуитивно», — отметил Онокой.

Наряду с АК 200-й серии концерн продемонстрировал семейство малогабаритных автоматов АМ-17, которые созданы на замену АКС-74У (не производится с 1993 года). Длина изделия с прикладом составляет 740 мм (ствола — 230 мм), масса — 2,5 кг, ёмкость стандартного магазина — 30 патронов. Спецподразделения РФ будут получать бесшумную версию АМБ-17. Длина этого образца — 850 мм, масса — 2,9 кг.

Малогабаритный автомат АМ-17

© RT / Заквасин Алексей

«Линейка АМ-17 позволяет облегчить выполнение задач сотрудникам силовых ведомств и экипажам бронетехники. Хочу подчеркнуть, что это наша инициативная разработка, наш взгляд в будущее. Представленные на форуме образцы являются прототипами. Они проходят заводские испытания, но серьёзных изменений мы вносить не планируем. Согласно общепринятому порядку, далее должны последовать государственные испытания и эксплуатация новых изделий в войсках. Последнее слово будет за солдатом», — подытожил Онокой.

«Соответствуют современным требованиям»

В беседе с RT главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярёв подчеркнул, что российское стрелковое оружие воспринимается во всём мире как наследие советской конструкторской школы, продукция которой ассоциируется с надёжностью, простотой эксплуатации и высокой эффективностью.

«Представленный ЦНИИТОЧМАШ «Удав» отличается повышенной мощностью от большинства современных аналогов, у этого пистолета широкая номенклатура патронов различного назначения. Если говорить об изделиях 200-й серии, то, по моей оценке, они являются органичным развитием автоматов 100-й серии и АК-74М. У этой линейки очень хорошие экспортные перспективы. Потенциальные заказчики — это прежде всего страны арабского мира, Африка, Юго-Восточная Азия, возможно, Латинская Америка», — пояснил Дегтярёв.

Обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Александр Бутырин в комментарии RT отметил, что российские предприятия совершили значительный прогресс в области стрелкового оружия. В конструкции отечественных пистолетов и автоматов широко используются облегчённые и высокопрочные материалы. Кроме того, повышаются показатели точности и мощности.