«Взгляд в будущее»: как российские танки стали одними из лучших в мире

В воскресенье в России отмечается День танкиста. Первый отечественный танк был создан 100 лет назад на нижегородском заводе «Красное Сормово». Гусеничные машины внесли существенный вклад в победу над нацистами. В настоящее время танковый парк России представлен обновлёнными газотурбинными Т-80, глубоко модернизированными дизельными машинами семейств Т-72 и Т-90. Также РФ обладает единственным в мире танком третьего поклонения Т-14. С точки зрения экспертов, российские гусеничные машины превосходят зарубежные аналоги по надёжности, вооружениям и защищённости.

13 сентября 2020 года профессиональный праздник отмечают российские танкисты. Как подчёркивают в Минобороны, танковые войска по-прежнему имеют огромное значение для Вооружённых сил РФ, пройдя «героический путь становления» длиною в 100 лет.

Первым советским танком считается гусеничная машина, покинувшая в 1920 году цех завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Танк был изготовлен по образцу французского Renault FT и получил, как было принято в те годы, революционное название «Борец за Свободу Товарищ Ленин».

Советская промышленность выпускала преимущественно лёгкие танки со стрелковым оружием, делая ставку на их скоростные качества. Однако с середины 1930-х годов инженеры СССР начали осваивать производство тяжёлых машин. Так, незадолго до Великой Отечественной войны на вооружение был принят КВ-1 («Климент Ворошилов») массой свыше 40 т.

Однако абсолютным хитом советского танкостроения стал Т-34, разработанный талантливыми конструкторами Михаилом Кошкиным и Александром Морозовым. Эта машина, выпускавшаяся в различных модификациях, внесла неоценимый вклад в победу Красной армии над нацистами.

Как говорится в материалах Минобороны РФ, без танков не обошлась ни одна операция в период Великой Отечественной войны. Свыше 1,1 тыс. танкистов были удостоены званий Героя Советского Союза, более 9 тыс. рабочих, техников и инженеров получили высокие государственные награды.

Советские танки середины XX века в парке «Патриот» (Кубинка)

© Министерство обороны РФ

В беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов отметил, что расцвет отечественной танкостроительной мысли начался в конце 1930-х годов и продолжается, по сути, до сих пор. Наиболее значимыми вехами в этой области, с его точки зрения, стало создание Т-34, Т-54/55, Т-64 и Т-14 на платформе «Армата».

«Это совершенно уникальные машины, революционные для своего времени. Например, ряд конструктивных особенностей, заложенных в Т-64, по-прежнему широко используются, в том числе в мировом танкостроении. Новейший Т-14 — это тоже наш взгляд в будущее. Того, что реализовано в этой машине на сегодняшний день, нет ни у одной страны. Это единственный в мире танк третьего поколения», — пояснил Суворов.

В ожидании «Арматы»

В настоящее время российский танковый парк, помимо Т-14, представлен глубоко модернизированными версиями советских машин — Т-72Б3 (Т-72Б3М), Т-80БВМ, Т-80У, семейством Т-90, включая последнюю модификацию под названием «Прорыв».

По мнению экспертов, эти виды техники по некоторым механизмам и системам унифицированы друг с другом и предназначены для выполнения одной и той же задачи — прорыв обороны противника.

Правда, существенным отличием между стоящими на вооружении РФ машинами стал тип силовой установки. Т-72 и Т-90 работают на дизельных агрегатах, а линейка Т-80 — на более мощных газотурбинных двигателях (ГТД).

Как отмечают эксперты, модернизированные версии Т-80 наиболее востребованы в регионах, где преобладают низкие температуры, хотя для них нет ограничений при эксплуатации в средней полосе. Например, Т-80БВМ стоит на вооружении частей Северного и Тихоокеанского флотов, а также дислоцированной в Подмосковье Кантемировской дивизии.

Достоинство газотурбинного двигателя заключается в том, что он практически не нуждается в прогреве, в отличие от дизельных установок. Т-80 считаются более скоростными и манёвренными машинами по сравнению с дизельными родственниками.

Среди недостатков ГТД — большой расход топлива и подверженность негативному воздействию пыли. Однако в процессе совершенствования конструкторам удалось уменьшить прожорливость силовых агрегатов и увеличить защиту от попадания пыли.

Сергей Суворов уверен, что модернизация Т-80 пошла на пользу Вооружённым силам России. Газотурбинные танки стали более защищёнными, надёжными и неприхотливыми.

«Конечно, Т-80 — по-прежнему дорогие в эксплуатации машины, но их не так уж и много в наших войсках. Есть разные взгляды на этот танк, но я полагаю, что с учётом преобладания экстремально низких температур на большой части территории России не стоит отказываться от этого танка. К тому же конструкторы хорошо поработали над повышением живучести модернизированных версий Т-80 на поле боя», — пояснил Суворов.

Военный эксперт Алексей Хлопотов придерживается несколько иной точки зрения. По его словам, в будущем российской армии лучше обзавестись однородным танковым парком. Наибольший потенциал развития аналитик видит в Т-72 и его усовершенствованном наследнике — Т-90 «Владимир».

Стрельба из основного боевого танка ВС РФ

© Министерство обороны РФ

«Хотелось бы, чтобы российские танковые войска пришли всё-таки к какому-то общему знаменателю. Здесь существует два варианта: сделать основным танком армии Т-90М либо поднять Т-72 до уровня Т-90М. А дальше будем ждать доработок и серийного поступления в войска «Арматы», — рассуждает Хлопотов.

Т-90М «Прорыв» — обновлённая модификация «Владимира». Одно из его преимуществ над предшественниками заключается в значительно более мощном двигателе. На машине установлен дизельный агрегат В-92С2Ф в 1130 л.с. При этом ранее линейка Т-90 оснащалась двигателями В-84МС мощностью 840 л.с.

«Прорыв» получил универсальную динамическую защиту третьего поколения «Реликт». Бронепластины способны принять на себя удары кумулятивных и подкалиберных боеприпасов, а в случае повреждения их достаточно легко заменить на новые.

Также российские инженеры поработали над начинкой танка. Башенный модуль Т-90М оснащён обновлёнными автоматом заряжания, автоматизированной системой управления огнём, программно-техническим комплексом и многоканальным панорамным тепловизионным прицелом.

Однако, как ожидают эксперты, в последующие десятилетия основную роль на театре военных действий будет играть Т-14. На сегодняшний день конструкторам удалось решить ряд принципиальных проблем, которые были свойственны первым моделям танка третьего поколения. По информации госкорпорации «Ростех», речь идёт о двигателях и тепловизорах.

Т-14 создан для выполнения задач в рамках так называемых сетецентрических войн, где в едином тактическом звене действуют разные типы военной техники — танки, бронемашины, самоходные артиллерийские установки и вертолёты. При этом Т-14 отводится роль целеуказателя, корректировщика огня и разведчика.

«Т-14 можно назвать первым в мире smart-танком — настолько он наполнен и пронизан современной цифровой электроникой. С её помощью экипаж в реальном времени отслеживает обстановку, состояние техники, управляет движением, проводит нацеливание и осуществляет огонь. Открытый характер компоновки позволяет без труда заменять одни устройства другими, не перестраивая заново всю систему», — говорится в материалах «Ростеха».

«Особенная школа»

Алексей Хлопотов считает, что отечественное танкостроение добилось существенных успехов, которые выражаются в появлении Т-14 и увеличении боевого потенциала модернизированных советских образцов. При этом, как рассказал эксперт, российские гусеничные машины хорошо приспособлены для массового серийного производства и, как правило, недороги.

«У России сложилась своя, особенная школа танкостроения. По своей огневой мощи, защищённости и вооружениям российские танки нисколько не уступают западным, а зачастую и превосходят их. При должной выучке экипажа вероятность поражения целей управляемыми ракетами, которые входят в арсенал российских танков, составляет почти 100%», — отметил Хлопотов.

По его словам, развитие российского танкостроения соответствует общемировому тренду на роботизацию. В Т-14 и модернизированных отечественных машинах электроника занимает заметно больше места. В перспективе такой подход должен привести к уменьшению риска для жизни военнослужащих, прогнозирует Хлопотов.

Танк третьего поколения Т-14 на форуме «Армия»

© Алексей Заквасин/RT

Сергей Суворов считает, что качество российских танков по многим параметрам превосходит западные образцы. По мнению аналитика, отечественные гусеничные машины надёжнее, неприхотливее и проще в эксплуатации. По этой причине танки из РФ пользуются популярностью на международном рынке.