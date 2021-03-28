Взгляд на коллапс в Суэцком канале из космоса: Снимок с МКС "прислал" русский космонавт

Теперь можно увидеть, как транспортный коллапс в Суэцком канале выглядит из космоса. Снимок с МКС "прислал" русский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Напомним, важнейшую морскую артерию перекрыл застрявший на мелководье контейнеровоз.

Русский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на Международной космической станции, запечатлел контейнеровоз, который застрял в Суэцком канале.

Снимки появились на странице космонавта в Instagram. На них можно увидеть, как буксиры пытаются восстановить морское курсирование, стянув контейнеровоз Ever Given с мелководья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Kud-Sverchkov (@kudsverchkov)

Напомним, севшее на мель судно двигалось из Китая в Нидерланды. Инцидент парализовал важнейшую морскую артерию.

Глава администрации торгового пути адмирал Усама Рабиа ранее передал прессе, что на входе в канал образовался затор из 321 судна.

Согласно информации источников издания The Jerusalem Post, контейнеровоз удалось сдвинуть с мёртвой точки, но полностью проблема пока не решена.