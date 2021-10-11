Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне ...
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Почему Россия согласились на приезд Нуланд
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
Главная / В мире

Взбунтовавшийся Рим

11 октября 2021, 01:20  •  64 • В мире
«Нет зелёным пропускам! Свобода, свобода!»
Бурные акции протеста всё шире охватывают города Италии. Настоящее побоище произошло в субботу, 9 октября, в центре Рима. Тысячи разгневанных людей вышли на центральные улицы столицы, протестуя против введенных правительством «зелёных пропусков» – электронных ковид-сертификатов.
Главная причина массового недовольства в том, что с 15 октября все итальянцы смогут работать только при наличии Covid-паспорта – документа, подтверждающего отсутствие коронавируса или наличие иммунитета к нему. Covid-паспорт можно получить тремя способами: сделав прививку, предоставив свидетельство о недавно перенесенном Covid-19 или отрицательный тест на коронавирус. Ограничения строги: результат теста действителен только 72 часа; работников, которые после 15 октября не предоставят «зелёного пропуска», отстранят от работы без сохранения зарплаты, обрекая на нищету и голод. А тем, кто нарушит новые правила, грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро, как следует из текста правительственно указа, принятого 16 сентября.
Скандируя лозунги «Нет зелёным пропускам! Свобода, свобода!», протестующие осадили 9 октября дворец Киджи – резиденцию правительства, требуя отставки премьер-министра Марио Драги.
Другая толпа протестующих попыталась ворваться в штаб-квартиру Всеобщей итальянской конфедерации труда – профсоюза, который выступил в поддержку введенных правительством ограничений. Люди выбили дверь центрального входа здания, бросали в полицейских петарды, но были оттеснены после того, как стражи «нового порядка» применили водомёты и слезоточивый газ. С обеих сторон появились пострадавшие, несколько человек были арестованы.
Актом «фашиствующих молодчиков» и «атакой на демократию и мир труда» назвал нападение на штаб-квартиру профсоюзного объединения его генеральный секретарь Маурицио Ландини. Только когда смотришь на фотографии событий 9 октября, многовато оказывается в Вечном городе «фашиствующих молодчиков».
Взбунтовались не только римляне. Манифестации против использования COVID-сертификатов прошли в субботу вечером в Милане, в других крупных городах.
Итальянские политики самых разных ориентаций встали на сторону правительства. Решительно осудил выступления протеста премьер-министр Марио Драги. «Право выражать свои идеи никогда не может перерасти в акты агрессии и запугивания», – изрёк премьер. «Насилие не имеет оправдания,это никогда не решение. Давайте не будем путать насилие нескольких преступников с разумными просьбами тех, кто хочет защитить здоровье, права, свободу и работу», – провозгласил лидер партии «Лига» Маттео Сальвини. «То, что происходит, недопустимо», – заявил лидер правящей Демократической партии Энрико Летта. «Это не протестующие, это преступники», – сказал министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
СМИ пишут, что акции протестов против введения ковид-сертификатов состоялись более чем в 80 городах страны. Если в первые недели эти акции проходили мирно, то сейчас они перестают в народные бунты, как это произошло в Риме.
Власти ввели в стране паспорта вакцинации, которые необходимо предъявлять, чтобы выйти на улицу, посетить места общего пользования. Ограничений всё больше. С 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет предписано предъявлять ковид-сертификат при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также закрытых помещений ресторанов. С 1 сентября документ стало необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования. С 15 октября такой сертификат обязаны предъявлять все работники и частного, и государственного секторов – или остаться без работы.
Некоторые СМИ считают, что растущим массовым недовольством итальянцев могут воспользоваться неофашистские силы. И действительно: правительство, вводя одни запретительные меры за другими, словно открывает этим силам дорогу. В Италии существует несколько неофашистских движений, готовых выйти на легальный политический уровень, – писала весной газета «Репубблика». Одна из таких сил, Forza Nuova, уже заявила о себе в Риме 9 октября.
Repubblicа подчеркивает, что неофашистские политические движения пользуются растущей поддержкой населения. Фашизм в Италии не был предан суду в Нюрнберге, денацификации в Италии тоже не было, изображения Муссолини и символы фашизма никогда не объявлялись преступными. И в тех условиях, которые складываются, риторика прошлого может возродиться. Питательная почва для этого в Италии есть.
Бунты в стране вспыхивали и в прошлом году, когда манифестации протеста охватили Рим, Неаполь, а толпы сицилийцев штурмовали супермаркеты. Однако можно ли то, что произошло в Риме в минувшую субботу, сводить к «фашизму»? Ведь люди просто устали от всё новых ограничений, устанавливаемых властями, и не видят в них смысла.
15 октября близко. И если правительство будет продолжать настаивать на версии с «фашиствующими молодчиками», ни гражданского мира, ни устойчивой власти в Италии не будет.
Заглавное фото: REUTERS/Remo Casilli
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





64
Источник
Похожие новости
10 октября 2021, 15:20
«Предотвратить хаос»: что стоит за отставкой канцлера Австрии Себастьяна Курца
08 октября 2021, 20:15
СБУ заподозрила Медведчука в сговоре с высшими чиновниками Украины
09 октября 2021, 02:00
«Переложить ответственность»: почему в США обвинили Россию в использовании европейского газового кризиса
08 октября 2021, 19:40
Варшава развивает атаку на Евросоюз
08 октября 2021, 22:00
После оплошности Байдена журналисты припомнили поцелуй "мистера"-женщины
10 октября 2021, 19:30
Словения обвиняет Евросоюз в финансовом деспотизме
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 октября 2021, 22:20
«При обгоне выехал на встречную полосу»: что известно о ДТП с участием Ксении Собчак
10 октября 2021, 21:50
Пушков ответил на обвинения западных СМИ из-за ситуации с газом в Европе
10 октября 2021, 21:50
Пушков оценил заявление Арестовича о возвращении Крыма за «пять минут»
10 октября 2021, 23:00
"Чудовище с Востока" угрожает Европе. Добрый волшебник готов прилететь из Р...
10 октября 2021, 23:00
Врач заявил о смертельной опасности для Саакашвили в тюрьме
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
10 октября 2021, 06:05
"Нельзя отмалчиваться!": Ракетостроитель разоблачил военную хитрость США со спутниками
06 октября 2021, 18:40
В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу
07 октября 2021, 02:15
"Россия будет выставлять свои условия": Политолог "перевёл" слова Путина об Украине и газе
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик
08 октября 2021, 16:10
Кто подбил американскую подлодку? Инцидент в Южно-Китайском море напомнил о русском "Курске"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.