Взбунтовавшийся Рим

«Нет зелёным пропускам! Свобода, свобода!»

Бурные акции протеста всё шире охватывают города Италии. Настоящее побоище произошло в субботу, 9 октября, в центре Рима. Тысячи разгневанных людей вышли на центральные улицы столицы, протестуя против введенных правительством «зелёных пропусков» – электронных ковид-сертификатов.

Главная причина массового недовольства в том, что с 15 октября все итальянцы смогут работать только при наличии Covid-паспорта – документа, подтверждающего отсутствие коронавируса или наличие иммунитета к нему. Covid-паспорт можно получить тремя способами: сделав прививку, предоставив свидетельство о недавно перенесенном Covid-19 или отрицательный тест на коронавирус. Ограничения строги: результат теста действителен только 72 часа; работников, которые после 15 октября не предоставят «зелёного пропуска», отстранят от работы без сохранения зарплаты, обрекая на нищету и голод. А тем, кто нарушит новые правила, грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро, как следует из текста правительственно указа, принятого 16 сентября.

Скандируя лозунги «Нет зелёным пропускам! Свобода, свобода!», протестующие осадили 9 октября дворец Киджи – резиденцию правительства, требуя отставки премьер-министра Марио Драги.

Другая толпа протестующих попыталась ворваться в штаб-квартиру Всеобщей итальянской конфедерации труда – профсоюза, который выступил в поддержку введенных правительством ограничений. Люди выбили дверь центрального входа здания, бросали в полицейских петарды, но были оттеснены после того, как стражи «нового порядка» применили водомёты и слезоточивый газ. С обеих сторон появились пострадавшие, несколько человек были арестованы.

Актом «фашиствующих молодчиков» и «атакой на демократию и мир труда» назвал нападение на штаб-квартиру профсоюзного объединения его генеральный секретарь Маурицио Ландини. Только когда смотришь на фотографии событий 9 октября, многовато оказывается в Вечном городе «фашиствующих молодчиков».

Взбунтовались не только римляне. Манифестации против использования COVID-сертификатов прошли в субботу вечером в Милане, в других крупных городах.

Итальянские политики самых разных ориентаций встали на сторону правительства. Решительно осудил выступления протеста премьер-министр Марио Драги. «Право выражать свои идеи никогда не может перерасти в акты агрессии и запугивания», – изрёк премьер. «Насилие не имеет оправдания,это никогда не решение. Давайте не будем путать насилие нескольких преступников с разумными просьбами тех, кто хочет защитить здоровье, права, свободу и работу», – провозгласил лидер партии «Лига» Маттео Сальвини. «То, что происходит, недопустимо», – заявил лидер правящей Демократической партии Энрико Летта. «Это не протестующие, это преступники», – сказал министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

СМИ пишут, что акции протестов против введения ковид-сертификатов состоялись более чем в 80 городах страны. Если в первые недели эти акции проходили мирно, то сейчас они перестают в народные бунты, как это произошло в Риме.

Власти ввели в стране паспорта вакцинации, которые необходимо предъявлять, чтобы выйти на улицу, посетить места общего пользования. Ограничений всё больше. С 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет предписано предъявлять ковид-сертификат при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также закрытых помещений ресторанов. С 1 сентября документ стало необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования. С 15 октября такой сертификат обязаны предъявлять все работники и частного, и государственного секторов – или остаться без работы.

Некоторые СМИ считают, что растущим массовым недовольством итальянцев могут воспользоваться неофашистские силы. И действительно: правительство, вводя одни запретительные меры за другими, словно открывает этим силам дорогу. В Италии существует несколько неофашистских движений, готовых выйти на легальный политический уровень, – писала весной газета «Репубблика». Одна из таких сил, Forza Nuova, уже заявила о себе в Риме 9 октября.

Repubblicа подчеркивает, что неофашистские политические движения пользуются растущей поддержкой населения. Фашизм в Италии не был предан суду в Нюрнберге, денацификации в Италии тоже не было, изображения Муссолини и символы фашизма никогда не объявлялись преступными. И в тех условиях, которые складываются, риторика прошлого может возродиться. Питательная почва для этого в Италии есть.

Бунты в стране вспыхивали и в прошлом году, когда манифестации протеста охватили Рим, Неаполь, а толпы сицилийцев штурмовали супермаркеты. Однако можно ли то, что произошло в Риме в минувшую субботу, сводить к «фашизму»? Ведь люди просто устали от всё новых ограничений, устанавливаемых властями, и не видят в них смысла.

15 октября близко. И если правительство будет продолжать настаивать на версии с «фашиствующими молодчиками», ни гражданского мира, ни устойчивой власти в Италии не будет.