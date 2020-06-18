Взбунтовавшийся игумен и захват монастыря: что происходит под Екатеринбургом • 185 • Аналитика

В Среднеуральском женском монастыре, что недалеко от Екатеринбурга, развернулись драматические события. Монастырь захвачен людьми опального схиигумена, но полиция пока не предпринимает силовых мер против священнослужителя.





Кто такой схиигумен Сергий

Конфликт в церковных кругах Урала, начавшийся еще в разгар пандемии коронавируса, 16 июня перерос в открытое противостояние. Схиигумен Сергий, который обрушился с резкой критикой на церковное руководство из-за запрета на посещение храмов в период самоизоляции, был отстранен от служения.



Но сам Сергий с этим решением не согласился. Опираясь на поддержку сочувствующих ему казаков, схиигумен занял Среднеуральский женский монастырь, изгнав настоятельницу. Территорию монастыря взяли под охрану казаки, верные Сергию. При этом представители уральского казачества уже успели заявить о непричастности к этой странной ситуации.



Схиигумена Сергия смело можно назвать одним из самых своеобразных российских священников. Ему 65 лет. В далеком советском прошлом - сотрудник милиции - отсидел немало лет в местах лишения свободы. Тогда его звали Николай Романов. После освобождения ушел в религию и сделал неплохую карьеру в Русской православной церкви.



Что интересно, в свое время Сергий был духовником недавно почившего вора в законе Тимура Мирзоева (Тимур Свердловский) – родственника другого влиятельного авторитета, также покойного Аслана Усояна (Дед Хасан). Но вряд ли в этом можно найти что-то предосудительное, поскольку священник должен помогать любым людям, кто обращается к нему за духовной поддержкой.





Наталья Поклонская и схиигумен Сергий (Романов)

Так, о схиигумене Сергии очень хорошо отзывается депутат Наталья Поклонская. Не исключено, что их объединяет общее восторженное отношение к последнему российскому императору Николаю II.



Режим самоизоляции привел к эскалации конфликта

К руководству РПЦ, судя по своим поступкам, Сергий настроен довольно скептически. Ситуация вокруг пандемии коронавируса это наглядно продемонстрировала. Сергий открыто, в видеообращении, проклял всех, кто призывал к закрытию храмов во время самоизоляции.



Кроме того, схиигумен Сергий выступал с критикой цифровой идентификации личности, сбора биометрических данных, называя это путем к «сатанинскому режиму». «Газета.ru» сообщает, что в отношении отца Сергия Центром по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».



В конце концов, руководство епархии запретило Сергия к служению, но он этому решению не подчинился. Клирика Георгия Викторова, которого назначили на место Сергия, в монастырь не пустили. Сам схиигумен наотрез отказывается покидать обитель, хотя ему предписано епархиальным начальством находится в Иоанно-Богословском мужском ските.



Примечательно, что именно сейчас, после критических высказываний схиигумена Сергия в адрес руководства РПЦ, «вдруг вспомнили» о том, что более 30 лет назад мирянин Николай Романов был осужден за уголовное преступление и 13 лет провел в местах лишения свободы. Совершенное им преступление назвали препятствием для рукоположения в священники. Но ведь священником Сергий стал в начале нулевых годов, двадцать лет назад, и все это время, получается, его прошлое никого не тревожило?





Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов», находящийся в 10 километрах от Екатеринбурга, был основан самим Сергием и построен, в первую очередь, с помощью его паствы. Поэтому Сергий считает себя в полном праве находиться в монастыре, который, возможно, и не открылся бы без его участия. Сегодня обитель имеет собственный агрокомплекс, мастерские, то есть может существовать в автономном режиме.



17 июня в монастырь прибыла полиция. Как сообщают местные СМИ, полицейские приехали после сообщения о беспорядках в монастыре. Однако далее события развивались довольно необычно: как сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, на указанный адрес выезжала следственно-оперативная группа во главе с начальником райотдела, однако сведения о беспорядках не подтвердились. После этого стражи порядка покинули территорию монастыря.



На официальном сайте Екатеринбургской епархии опубликовано официальное обращение ее пресс-службы, в котором, в частности, говорится:



На сегодняшний день деятельность запрещённого в служении заштатного клирика Екатеринбургской епархии схиигумена Сергия (Романова) является предметом рассмотрения епархиального церковного суда, в настоящее время не вынесшего окончательного решения. Согласно церковным правилам клирику, обвиняемому в канонических нарушениях, должна быть предоставлена не только возможность оправдаться в возводимых на него обвинениях, но и время на пересмотр своих заблуждений и покаяние, что является главной целью церковного суда.

Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, пока непонятно. Не исключено, что рано или поздно территорию монастыря все же попытаются освободить силовым путем, особенно если будет дан дальнейший ход возбужденному в отношении схиигумена Сергия уголовному делу.



Стоит также отметить, что конфликт вокруг Среднеуральского женского монастыря и позиции схиигумена Сергия (Романова) является следствием давних противоречий, которые существуют между отдельными консервативно настроенными священнослужителями и поддерживающими их верующими, и официальной линией РПЦ. В центре этого конфликта - разные точки зрения по поводу отношения церкви к происходящим в жизни российского государства и общества процессам. В Среднеуральском женском монастыре, что недалеко от Екатеринбурга, развернулись драматические события. Монастырь захвачен людьми опального схиигумена, но полиция пока не предпринимает силовых мер против священнослужителя.Конфликт в церковных кругах Урала, начавшийся еще в разгар пандемии коронавируса, 16 июня перерос в открытое противостояние. Схиигумен Сергий, который обрушился с резкой критикой на церковное руководство из-за запрета на посещение храмов в период самоизоляции, был отстранен от служения.Но сам Сергий с этим решением не согласился. Опираясь на поддержку сочувствующих ему казаков, схиигумен занял Среднеуральский женский монастырь, изгнав настоятельницу. Территорию монастыря взяли под охрану казаки, верные Сергию. При этом представители уральского казачества уже успели заявить о непричастности к этой странной ситуации.Схиигумена Сергия смело можно назвать одним из самых своеобразных российских священников. Ему 65 лет. В далеком советском прошлом - сотрудник милиции - отсидел немало лет в местах лишения свободы. Тогда его звали Николай Романов. После освобождения ушел в религию и сделал неплохую карьеру в Русской православной церкви.Что интересно, в свое время Сергий был духовником недавно почившего вора в законе Тимура Мирзоева (Тимур Свердловский) – родственника другого влиятельного авторитета, также покойного Аслана Усояна (Дед Хасан). Но вряд ли в этом можно найти что-то предосудительное, поскольку священник должен помогать любым людям, кто обращается к нему за духовной поддержкой.Так, о схиигумене Сергии очень хорошо отзывается депутат Наталья Поклонская. Не исключено, что их объединяет общее восторженное отношение к последнему российскому императору Николаю II.К руководству РПЦ, судя по своим поступкам, Сергий настроен довольно скептически. Ситуация вокруг пандемии коронавируса это наглядно продемонстрировала. Сергий открыто, в видеообращении, проклял всех, кто призывал к закрытию храмов во время самоизоляции.Кроме того, схиигумен Сергий выступал с критикой цифровой идентификации личности, сбора биометрических данных, называя это путем к «сатанинскому режиму». «Газета.ru» сообщает, что в отношении отца Сергия Центром по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».В конце концов, руководство епархии запретило Сергия к служению, но он этому решению не подчинился. Клирика Георгия Викторова, которого назначили на место Сергия, в монастырь не пустили. Сам схиигумен наотрез отказывается покидать обитель, хотя ему предписано епархиальным начальством находится в Иоанно-Богословском мужском ските.Примечательно, что именно сейчас, после критических высказываний схиигумена Сергия в адрес руководства РПЦ, «вдруг вспомнили» о том, что более 30 лет назад мирянин Николай Романов был осужден за уголовное преступление и 13 лет провел в местах лишения свободы. Совершенное им преступление назвали препятствием для рукоположения в священники. Но ведь священником Сергий стал в начале нулевых годов, двадцать лет назад, и все это время, получается, его прошлое никого не тревожило?Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов», находящийся в 10 километрах от Екатеринбурга, был основан самим Сергием и построен, в первую очередь, с помощью его паствы. Поэтому Сергий считает себя в полном праве находиться в монастыре, который, возможно, и не открылся бы без его участия. Сегодня обитель имеет собственный агрокомплекс, мастерские, то есть может существовать в автономном режиме.17 июня в монастырь прибыла полиция. Как сообщают местные СМИ, полицейские приехали после сообщения о беспорядках в монастыре. Однако далее события развивались довольно необычно: как сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, на указанный адрес выезжала следственно-оперативная группа во главе с начальником райотдела, однако сведения о беспорядках не подтвердились. После этого стражи порядка покинули территорию монастыря.На официальном сайте Екатеринбургской епархии опубликовано официальное обращение ее пресс-службы, в котором, в частности, говорится:Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, пока непонятно. Не исключено, что рано или поздно территорию монастыря все же попытаются освободить силовым путем, особенно если будет дан дальнейший ход возбужденному в отношении схиигумена Сергия уголовному делу.Стоит также отметить, что конфликт вокруг Среднеуральского женского монастыря и позиции схиигумена Сергия (Романова) является следствием давних противоречий, которые существуют между отдельными консервативно настроенными священнослужителями и поддерживающими их верующими, и официальной линией РПЦ. В центре этого конфликта - разные точки зрения по поводу отношения церкви к происходящим в жизни российского государства и общества процессам. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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