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Взбунтовался Казахстан. Но метили в Россию: Об угрозах без прикрас
15 января 2022, 13:25 • 128 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о том, что ситуация с бунтами в Казахстане стала очередной попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств. Но особо отметил, что целью организаторов мятежа была дестабилизация обстановки по периметру России.
О том, что взбунтовавшийся Казахстан - это, по сути, очередная попытка майдана на территории ещё одной бывшей советской республики, президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался во время встречи с миротворческим контингентом, завершившим миссию в республике.
Белорусский лидер и не сомневается, что "всё, что произошло в Алма-Ате, было бы по всему Казахстану".
Ранее, напомним, из Казахстана начали выводить миротворцев ОДКБ, прибывших в республику для урегулирования ситуации. Среди участников миротворческой миссии были представители и России, и Белоруссии.
- высказался начистоту, без прикрас Лукашенко.
Президент Белоруссии особо подчеркнул, что угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, "являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве". Однако, судя по словам главы республики, метили-то организаторы казахстанского мятежа в Россию. Пытались не просто взорвать ситуацию в Казахстане, но и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России.
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