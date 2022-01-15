Взбунтовался Казахстан. Но метили в Россию: Об угрозах без прикрас

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о том, что ситуация с бунтами в Казахстане стала очередной попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств. Но особо отметил, что целью организаторов мятежа была дестабилизация обстановки по периметру России.

О том, что взбунтовавшийся Казахстан - это, по сути, очередная попытка майдана на территории ещё одной бывшей советской республики, президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался во время встречи с миротворческим контингентом, завершившим миссию в республике.

Принятые по линии ОДКБ меры, ввод миротворческих сил позволили уберечь Казахстан от развития ситуации по самому негативному сценарию, - цитирует "Белта" слова Лукашенко. - Не дали разгореться очередной "цветной революции".

Белорусский лидер и не сомневается, что "всё, что произошло в Алма-Ате, было бы по всему Казахстану".

Ранее, напомним, из Казахстана начали выводить миротворцев ОДКБ, прибывших в республику для урегулирования ситуации. Среди участников миротворческой миссии были представители и России, и Белоруссии.

Мы понимаем, что события в братской нам республике - очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств,

- высказался начистоту, без прикрас Лукашенко.

Президент Белоруссии особо подчеркнул, что угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, "являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве". Однако, судя по словам главы республики, метили-то организаторы казахстанского мятежа в Россию. Пытались не просто взорвать ситуацию в Казахстане, но и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России.