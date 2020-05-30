|
Взбунтовалась против гегемонии США? Трамп и Меркель "горячо поспорили" о "Северном потоке - 2" - СМИ
30 мая 2020, 19:55 • 49 • Политика
Дональд Трамп и Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров "горячо поспорили" о "Северном потоке - 2", отношениях с Китаем и по теме НАТО, заявил источник издания Politico. Напомним, в Берлине уже не раз высказывались против санкций США в отношении проекта русского газопровода.
Между лидерами США и ФРГ Дональдом Трампом и Ангелой Меркель разгорелся спор из-за ситуации вокруг "Северного потока - 2", пишет газета Politico, ссылаясь на источник в американской администрации.
Согласно информации издания, главы государств на текущей неделе провели переговоры по телефону. Беседа, однако, была достаточно напряжённой, поскольку Меркель и Трамп не сходились в позициях по многим вопросам.
Напомним, Соединённые Штаты пытаются помешать прокладке "Северного потока - 2". Против проекта газопровода уже были введены ряд экономических ограничений.
Между тем Берлин, напротив, настаивает на том, что санкции Вашингтона неприемлемы, поскольку данное сотрудничество с Россией имеет важное значение для Европы, в том числе для ФРГ. Об этом в прошлом месяце заявил Клаус Эрнст, возглавляющий комитет Бундестага по вопросам экономики и энергетики.
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 мая 2020, 07:55
|
30 мая 2020, 06:55
|
29 мая 2020, 05:55
|
27 мая 2020, 03:55
|
25 мая 2020, 12:55
|
27 мая 2020, 02:55
|
27 мая 2020, 07:55