Взбунтовалась против гегемонии США? Трамп и Меркель "горячо поспорили" о "Северном потоке - 2" - СМИ

Между лидерами США и ФРГ Дональдом Трампом и Ангелой Меркель разгорелся спор из-за ситуации вокруг "Северного потока - 2", пишет газета Politico, ссылаясь на источник в американской администрации.

Согласно информации издания, главы государств на текущей неделе провели переговоры по телефону. Беседа, однако, была достаточно напряжённой, поскольку Меркель и Трамп не сходились в позициях по многим вопросам.

В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами возникли горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток - 2" и отношения с Китаем, - рассказал источник.

Напомним, Соединённые Штаты пытаются помешать прокладке "Северного потока - 2". Против проекта газопровода уже были введены ряд экономических ограничений.

Между тем Берлин, напротив, настаивает на том, что санкции Вашингтона неприемлемы, поскольку данное сотрудничество с Россией имеет важное значение для Европы, в том числе для ФРГ. Об этом в прошлом месяце заявил Клаус Эрнст, возглавляющий комитет Бундестага по вопросам экономики и энергетики.