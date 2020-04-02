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Взбесившихся из-за крымской земли европейцев осадили
02 апреля 2020, 11:35 • 279 • Политика
Власти республики отрицают экспроприацию у иностранцев участков на территории полуострова
Критика и заявления Европейского союза по поводу недавнего указа Владимира Путина, запрещающего гражданам других стран и юрлицам владеть землей в Крыму, бессмысленны. Так прокомментировал вчерашний выпад Брюсселя глава рабочей группы по международно-правовым вопросам крымского постпредства при президенте Александр Молохов.
"Наша страна не нуждается в признании Евросоюзом указов президента России", – цитирует РИА "Новости" представителя республики.
Он отметил, что ограничения, введенные главой нашего государства, простимулируют деловую активность в Крыму.
Также Молохов категорически отверг домыслы о какой-либо "принудительной реквизиции либо конфискации" собственности. Все будет решаться по суду с учетом предварительной и равноценной компенсации, подчеркнул чиновник.
Напомним, 20 марта президент РФ расширил перечень территорий в Крыму, на которых иностранцам запрещено обладать земельными участками.
Теперь в течение года граждане зарубежных стран должны продать свою крымскую собственность или перерегистрировать ее на аффилированных лиц.
Накануне ЕС выпустил заявление с критикой этого указа, назвав такие ограничения "нарушением международного гуманитарного права" и очередным шагом в якобы насильственном навязывании жителям полуострова российского гражданства. Кроме того, в Евросоюзе усмотрели действия Москвы по незаконному отбору собственности.
Брюссель объявил, что не признает российский документ.
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