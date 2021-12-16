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Взбешенный Порошенко влез в эфир канала "Рада" и устроил истерику

16 декабря 2021, 13:35  •  128 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Политик обвинил журналистов в мошенничестве
Бывший главнокомандующий украинского государства Петр Порошенко испытывает огромную слабость к всеобщему вниманию. На этот раз скандальный государственный деятель решил устроить целое представление на одном из местных телеканалов.
Так, Порошенко без приглашения посетил эфир украинского канала "Рада". Во время вещания телезрители сначала неожиданно увидели мощную спину бывшего главы государства, а потом он обратился к народу, встав перед телекамерами в полный рост.
Главной целью руководителя украинской партии "Европейская солидарность" было раскритиковать деятельность данного канала. Порошенко стал убеждать общественность, что этот информационный ресурс незаконно финансируется за счет использования бюджетных средств. Стоит отметить, что студия данного канала размещена прямо в здании парламента.
Недавно "Раду" трансформировали в интересах нынешнего украинского главнокомандующего Владимира Зеленского. Порошенко убежден, что вся деятельность информационного ресурса находится за рамками закона. Политик даже обратился к молодой ведущей с советом как можно быстрее подыскать себе более достойное место работы.
К слову, недавно одиозный политик пожаловался украинским военным на российскую телеведущую Ольгу Скабееву из-за пиара на ягодах.

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