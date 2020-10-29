Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага

Ангела Меркель. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

В напряженную ситуацию был вынужден вмешаться спикер законодательного органа

Депутаты немецкого бундестага обрушились с критикой на канцлера ФРГ, выступавшей перед парламентом. Глава государства вызвала массовое недовольство, объявив о "драматическом положении" в стране, из-за которого Берлин вводит ограничения в связи с коронавирусом.

После заявления Меркель о предстоящей самоизоляции в парламенте начался шум. Спикер бундестага Вольфганг Шобле вмешался в выступление канцлера, попросив коллег дать главе государства завершить выступление, несмотря на различие в том, "какие меры являются верными, а какие нет".

"Мы находимся в драматическом положении в начале холодного сезона. Это касается всех нас. Без исключения. В последние недели количество инфекций увеличилось. Уже сейчас органы здравоохранения находятся на пределе своих нагрузок, слежка за контактами в отдельности уже невозможна. Из этого состояния мы должны быстро выйти", – заявила канцлер.

Слова Меркель раскритиковал глава фракции "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд, заявивший о том, что такая "диктатура" противоречит принципу свободной демократии. А лидер либерально-демократической партии Кристиан Линднер обрушился на канцлера со словами о том, что Берлин принимает все решения по коронавирусу в обход парламента, отмечает Spiegel.

Напомним, 2 ноября в Германии вступают в силу ограничения на посещение театров, оперы и концертных залов, а также кинотеатров с саунами. Вводятся дополнительные гигиенические меры в работе предприятий, встречи с людьми на улице будут также ограничены.