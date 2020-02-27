Взаимные стереотипы: США намерены поддержать «национальное единство» на Украине

Вашингтон собирается объединить усилия СМИ и гражданского общества Украины, чтобы поддержать «национальное единство и сплочённость» республики. Для этого из американского бюджета выделено $691 тыс. Как говорится в документе Бюро Госдепартамента США по вопросам демократии, прав человека и труда, с которым ознакомился RT, объединению украинцев уже якобы поспособствовала «российская агрессия», однако остаются в силе и другие факторы социального разделения. Тем временем политологи считают, что истинная цель подобных грантов — реализация американских геополитических интересов. Штаты пытаются укрепить среди населения образ врага в лице России и таким образом ещё больше обострить отношения между Киевом и Москвой.

Бюро Госдепартамента США по вопросам демократии, прав человека и труда объявило о проведении для организаций конкурса проектов по поддержке социальной сплочённости и национального единства Украины. Как говорится в документе, с которым ознакомился RT, на это ведомство выделяет $691 тыс.

Цель Бюро состоит в том, чтобы с помощью данного проекта объединить усилия представителей СМИ, гражданского общества и молодёжи из разных регионов Украины для работы над совместными проектами, которые будут укреплять общественное согласие, продвигать гражданскую идентичность и способствовать ведению содержательного и конструктивного диалога по вопросам, имеющим центральное значение с точки зрения европейского будущего страны.

В рамках проекта, среди прочего, планируется субсидировать межрегиональные гражданские инициативы, создавать медиаконтент, организовывать информационные кампании и пресс-туры. Программа в итоге должна способствовать проведению реформ, указывают в Госдепе.

В американском ведомстве рассчитывают, что в результате Украина станет «более сильным и сплочённым» демократическим государством, готовым к проведению реформ и противостоянию попыткам России «использовать социальные противоречия».

Как утверждается в документе, в настоящий момент среди населения Украины всё ещё сохраняется серьёзная разобщённость.

«При том, что агрессия России в отношении Украины поспособствовала сплочению украинцев перед лицом общего врага, всё ещё остаются в силе факторы социального размежевания и взаимные стереотипы», — подчёркивают в Госдепартаменте.

Доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин в разговоре с RT обратил внимание на относительно небольшой бюджет гранта.

«Процесс отрыва Украины от России идёт на протяжении долгого времени. Скорее всего, деньги отдадут американцам, которые будут писать для своих СМИ и потом перепечатывать для украинских о том, что Украина — это не Россия. Даже как-то скуповато в этот раз дали денег», — сказал он.

Профессор РУДН, политолог Юрий Почта, в свою очередь, предположил, что за идеей «объединить» граждан Украины скрывается намерение американских властей укрепить образ РФ как врага.

«К сожалению, сама цель предоставления гранта — противостоять Москве, чтобы укреплять антироссийскую идентичность украинского общества. Мы видим в данном случае реализацию давней задачи — оторвать Украину от России, расколоть славянские народы», — пояснил он в беседе с RT.

При этом Почта добавил, что гражданское общество, создаваемое на зарубежные гранты, неустойчиво и временно.

Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, некоторым странам не выгодно российско-украинское сотрудничество.

«Кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача. Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать», — сказал глава государства.

Президент также считает, что в будущем нормализация отношений между Киевом и Москвой неизбежна. Что касается ближайшей перспективы, по его словам, это будет зависеть в большей степени от действующих властей Украины.

Украинским властям следовало бы «отказаться от борьбы с вымышленными врагами и перейти к процессу созидания», добавили в МИД РФ. Как напомнили в ведомстве, за шесть лет республика так и не приблизилась к вступлению ни в Евросоюз, ни в НАТО, зато превратилась в одну из беднейших стран в Европе и продолжает деградировать.

Президент РФ Владимир Путин

© Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Деньги на ветер

Соединённые Штаты не в первый раз выделяют деньги на различные проекты по продвижению «демократии» и европейских ценностей на Украине.

Так, по данным Агентства США по международному развитию (USAID), в 2019 финансовом году американское правительство выделило Украине более $190 млн иностранной помощи. Из них $92 млн — на поддержку госуправления и гражданского общества. В эту сумму вошли также средства на программы по демократизации, борьбе с коррупцией, децентрализации и работе со СМИ.

В этом году Вашингтон анонсировал новую серию грантов. В феврале стало известно о планах Соединённых Штатов потратить $38 млн на проект по воспитанию украинской молодёжи в духе «демократических ценностей». Причём ориентирован он будет на граждан от десяти лет. Как поясняется, в раннем подростковом возрасте формируется постоянная жизненная позиция и модели социального поведения.

Ещё более $22 млн было решено направить на «новаторские коммуникационные инициативы», которые будут способствовать повышению «устойчивости украинской демократии» и привлекут граждан к обсуждению вопросов евроинтеграции и реформ. В частности, планируется использовать так называемую конструктивную риторику, согласно которой Украина — современная демократическая страна «в сердце Европы», а после событий 2014 года там «произошло больше изменений, чем когда-либо за всю историю страны».

При этом в США не скрывают, что многочисленные проекты на Украине, которые осуществляются в основном через USAID, призваны реализовать «приоритеты американского правительства».

Средневековая «демократия»

Несмотря на дорогостоящие усилия, западные ценности и идеи пока, видимо, не приживаются на Украине.

В республике растут националистические настроения, а организации, придерживающиеся подобной риторики, получают поддержку властей. К примеру, в 2020 году министерство культуры, молодёжи и спорта Украины выделит финансирование известным националистическим структурам «Молодое народное движение», Молодёжный националистический конгресс, «Сокол свободы». Кроме того, Киев возводит в ранг героев пособников нацистов времён Второй мировой войны, например, Степана Бандеру.

Нетерпимость на государственном уровне проявляется в отношении национальных меньшинств. Об этом свидетельствует принятый в январе Верховной Радой закон об образовании. Он подвергает дискриминации языки, которые не являются официальными в ЕС, включая русский язык. Закон устанавливает, что учащиеся при получении базового среднего образования имеют право лишь на 20% уроков на родном языке.

Помимо этого накануне в стране начались беспорядки в связи с размещением эвакуированных из Китая, где свирепствует коронавирус. Власти решили поместить 45 украинцев и 27 иностранцев на карантин в санаторий в районе посёлка Новые Санжары под Полтавой. Однако местные жители устроили протест. Они пытались перекрыть проезд, забросали автобусы камнями и бутылками. Как сообщали украинские СМИ, протестующие даже угрожали поджечь медцентр вместе с людьми.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее «чудовищным обесчеловечиванием гражданского общества» и задалась вопросом, действительно ли «радетели демократии» ставят в пример миру Украину как «образец прогрессивных реформ».

Беспорядки в Новых Санжарах на Украине

© Valentyn Ogirenko/Reuters

Стоит также напомнить об отношении украинских властей к свободе слова. На представителей СМИ, работающих на территории Украины, оказывают давление и применяют физическое насилие. Так, в прошлом году под обстрел попали журналисты «Известий», телеканала РЕН ТВ, «Звезда» и «112 Украина». Известны также случаи гибели сотрудников СМИ. До сих пор не завершено расследование по поводу смерти Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Олеся Бузины, Павла Шеремета и других.

МИД России неоднократно призывал международные структуры и правозащитные неправительственные организации жёстче реагировать на подобные действия Киева.



Кроме того, Украина активно проводит политику декоммунизации, подразумевающую борьбу с «тоталитарным наследием». Власти переименовывают города, сёла, улицы и предприятия, названия которых напоминают о временах Советского Союза, а также сносят памятники эпохи СССР. Большинство из них посвящены героям Великой Отечественной войны, советским воинам и командирам.

В то же время в стране орудуют вандалы, оскверняя мемориалы. Примечательно, что ни правоохранительные органы, ни украинские власти никак не борются с этим явлением.

Один из последних инцидентов был зафиксирован 22 февраля в Одесской области. Неизвестные разрисовали красками монумент в честь освобождения Одессы. И это далеко не единственный случай вандализма. Ранее хулиганы повредили памятник писателю Максиму Горькому, советскому маршалу Георгию Жукову, а также мемориал жертвам холокоста.

Как отметил политолог Юрий Почта, «демократия» на Украине — формальная вещь, а западные партнёры Киева довольствуются её внешними проявлениями. США вовсе не пытаются улучшить жизнь населения Украины, а преследуют свои геополитические интересы, считает Почта. Его точку зрения разделяет и Александр Домрин.

«В значительной степени деятельность США на Украине можно рассматривать как антиукраинскую и антироссийскую. Потому что Украина нужна Америке только как «боевое бревно» против России», — заключил он.