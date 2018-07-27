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«Вызывает у некоторых ревность»: Путин и Эрдоган отметили укрепление сотрудничества между РФ и Турцией

27 июля 2018, 02:39  •  57 • В мире
Президент России Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом на полях 10-го саммита БРИКС. Лидеры двух стран отметили быстрое развитие двусторонних отношений во всех областях. Между тем Путин напомнил, что Эрдоган обещал пригласить его в ресторан, когда Анкара откроет доступ российской мясной продукции на турецкий рынок. В свою очередь турецкий лидер заявил, что дружеские отношения между двумя государствами «вызывают у некоторых ревность». Вероятнее всего, речь идёт в первую очередь о США. 26 июля палата представителей конгресса приняла проект военного бюджета. В нём содержится временный запрет на продажу Анкаре истребителей F-35 в связи с покупкой Турцией российских комплексов С-400.
 
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом kremlin.ru
 

Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях 10-го саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике. Это уже вторые подобные переговоры глав государств в 2018 году.

«Очень рад возможности увидеть вас и сверить часы по нашей совместной работе», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что двусторонние отношения стран находятся в стадии подъёма. «Это совершенно очевидно и в области преодоления кризисов, я имею в виду сирийский кризис, и в сфере экономики. По плану реализуются все наши крупные проекты», — добавил российский лидер.

Аналогичное мнение высказал и Эрдоган, отметив очень быстрое развитие двусторонних отношений во всех областях, в том числе военной, торговой, культурной и туристической. Президент Турции выразил уверенность, что поставленные задачи по увеличению товарооборота будут выполнены. Кроме того, турецкий лидер надеется, что в нынешнем году страну посетят порядка 6 млн российских туристов (в 2017 году в Турции побывали около 5 млн туристов из РФ).

Кроме того, российский лидер напомнил Эрдогану: «Вы меня в ресторан обещали пригласить». Турецкий лидер ответил, что предложение остаётся в силе. При этом президент РФ назвал условие проведения этого мероприятия.

«Мы договорились, что когда вы (российскую. — RT) мясную продукцию пустите на (турецкий. — RT) рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и пообедаем», — в шутку отметил Путин.

Между тем президент Турции заявил, что дружеские отношения с РФ не находят положительного отклика у некоторых государств.

«Всестороннее сотрудничество между Россией и Турцией вызывает у некоторых ревность», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Таким образом турецкий лидер подвёл итог открытой части встречи с Путиным, после чего главы государств перешли к дискуссии в закрытом формате.

Напряжённость между Турцией и США

Говоря о ревности, президент Турции наверняка имел в виду в первую очередь США. 

В четверг, 26 июля, палата представителей США подавляющим большинством (359 — за, 54 — против) утвердила окончательный проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год и выделение $717 млрд.

Среди прочего в документе сохранилась часть о введении запрета на поставку самолётов F-35 в Турцию до получения конгрессом доклада Пентагона, в котором дадут оценку отношениям между странами, а также представят анализ ситуации в связи с «возможной покупкой правительством Турции систем противоракетной и противовоздушной обороны С-400 у РФ». Кроме того, ведомство должно объяснить, какое влияние на военную промышленность США окажет отказ от поставок F-35 Турции.

  • Американский истребитель пятого поколения F-35
  • © © U.S. Air Force / SSgt. Andrew Le
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Отметим, в Анкаре неоднократно подчёркивали, что не собираются отказываться от приобретения российских С-400 даже под угрозой санкций, которые будут введены Вашингтоном в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Как отмечал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, страна в течение десяти лет пыталась приобрести системы ПВО и ПРО у США, «однако эти попытки так и не увенчались успехом». При этом Турция готова ввести ответные санкции, если против неё начнут действовать финансовые ограничения.

«Турция также обращалась к другим союзникам по НАТО, но безуспешно. Поэтому мы приняли российское предложение», — пояснял глава турецкого МИД в ходе саммита НАТО в Брюсселе 11 июля.

Кроме того, 26 июля президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс пригрозили ввести экономические санкции, если турецкие власти не отпустят на свободу американского пастора Эндрю Брансона, которого обвиняют в шпионаже, связях с террористическими организациями и участии в попытке госпереворота в 2016 году. Следующее заседание по его делу состоится 12 октября.

«США введут крупные санкции в отношении Турции за столь долгое удерживание пастора Эндрю Брансона, великого христианина, семьянина и замечательного человека. Он сильно страдает. Этот невинный человек веры должен быть немедленно освобождён!» — написал Трамп в Twitter.

Мевлют Чавушоглу ответил, что Анкара не будет терпеть угрозы с чьей-либо стороны.

Саммит БРИКС в ЮАР

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С 25 по 27 июля в Йоханнесбурге проходит саммит БРИКС, в рамках которого лидеры России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, а также ряда других государств обсуждают вопросы экономической и политической ситуации в мире.

В четверг Владимир Путин помимо встречи с Эрдоганом также побеседовал с лидерами Аргентины, ЮАР, Замбии и Китая.

В ходе переговоров с президентом Аргентины Маурисио Макри глава российского государства отметил рост товарооборота, а также сообщил о продолжении работы над расширением экономического сотрудничества между двумя странами.

По итогам переговоров с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой было подписано совместное заявление о стратегическом партнёрстве РФ и ЮАР.

Вдобавок Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. У них состоялась неформальная беседа без представителей прессы в отеле Four Seasons Westcliff в Йоханнесбурге, где располагается российская делегация.

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