«Вызывает серьёзное беспокойство»: в Великобритании обнаружили ещё один новый штамм коронавируса

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил об обнаружении на территории страны второй новой разновидности коронавируса. По словам министра, этот тип SARS-CoV-2 был завезён в королевство из ЮАР. На данный момент в стране подтвердились два случая инфицирования новым вариантом коронавируса, оба пациента находятся под наблюдением. Британские власти объявили о введении ограничения на въезд для прибывающих из Южно-Африканской Республики, а также сообщили о расширении действия введённых ранее ограничительных мер на большее число регионов на юго-востоке Англии.

На территории Великобритании была обнаружена ещё одна разновидность коронавирусной инфекции. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, его слова приводит газета Independent.

Согласно заявлению главы Минздрава, указанный тип SARS-CoV-2 был завезён в королевство из ЮАР. Хэнкок уточнил, что на данный момент в стране подтвердились два случая инфицирования новым вариантом коронавируса, оба пациента находятся под пристальным наблюдением медиков.

На этом фоне британские власти намерены ввести ограничения на въезд для прибывающих из Южно-Африканской Республики. Тех, кто приехал оттуда в течение последних двух недель, просят немедленно уйти на самоизоляцию. По словам министра, такие меры носят временный характер, пока специалисты из лаборатории в «Портон-Дауне» изучают новый штамм вируса.

«Этот новый вариант вызывает серьёзное беспокойство, поскольку он ещё быстрее передаётся и, похоже, мутировал сильнее, чем тот новый вариант, что ранее обнаружили в Великобритании», — отметил Хэнкок.

В связи с этим глава Минздрава сообщил, что власти с 26 декабря расширят действие введённых в стране ограничительных мер на большее число регионов на юго-востоке Англии. Ограничения затронут полностью графства Эссекс, Суррей, Оксфордшир, Кембриджшир, Саффолк, Хэмпшир, Западный Сассекс и Норфолк.

Напомним, 14 декабря Мэтт Хэнкок заявил об обнаружении в Великобритании нового типа коронавируса, который, по его словам, мог стать причиной резкого роста темпов распространения заболевания в ряде регионов страны.

«Первоначальный анализ показал, что данная разновидность распространяется стремительнее тех, что уже известны», — заявлял он.

Тогда главный санитарный врач Англии Крис Уитти, а также премьер-министр страны Борис Джонсон подтвердили, что новый вариант вируса может распространяться быстрее, чем изначальный SARS-CoV-2, однако подчеркнули, что не располагают какими-либо данными о том, что он способен вызвать более высокую смертность или более тяжёлое течение заболевания.

AFP

© Niklas HALLE'N

Вместе с тем Джонсон объявил о введении с 20 декабря в Лондоне и ряде регионов королевства четвёртого, максимального уровня ограничений с целью остановить распространение инфекции.

Принятые меры предусматривают закрытие непродовольственных магазинов, ресторанов, пабов, спортзалов и парикмахерских. Выезд и въезд в районы, где действует указанный уровень рестрикций, ограничен.

После этого ряд государств объявили о решении приостановить авиарейсы и железнодорожное сообщение с Великобританией. Об отмене полётов сообщили, в частности, Россия, Нидерланды, Бельгия, Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Эстония, Турция, Швейцария и некоторые другие страны.

В российском посольстве в Лондоне прокомментировали сложившуюся ситуацию, сообщив, что появление нового штамма коронавируса тщательно изучается правительственным оперативным штабом РФ. Там напомнили, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение между странами сроком на одну неделю.

Вопрос об организации каких-либо вывозных рейсов из Великобритании не стоит, добавили в посольстве, а также обратили внимание на необходимость соблюдать введённые британскими властями ограничения на передвижения и меры предосторожности.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, Великобритания находится на шестом месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19: коронавирус был подтверждён более чем у 2,1 млн человек. За время пандемии в королевстве от заболевания скончались свыше 69 тыс. пациентов.

Регистрация «Спутника V» в Аргентине

Тем временем в Российском фонде прямых инвестиций сообщили о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентине.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным управлением по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT)», — говорится в пресс-релизе.

РИА Новости

© Абзал Калиев

В фонде добавили, что регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Там уточнили, что подписали с правительством страны контракт на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V».

«Вакцина получила одобрение регулятора без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Аргентины на основе результатов фазы III клинических исследований в России», — добавили в РФПИ. Там также подчеркнули, что препарат для поставок в Аргентину будет производиться международными партнёрами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

«Регистрация вакцины «Спутник V» в Аргентине без дополнительных клинических исследований на территории страны является высоким признанием российских регуляторных стандартов и качества клинических исследований», — подчеркнул глава фонда Кирилл Дмитриев.

Таким образом, Аргентина стала вторым зарубежным государством, официально разрешившим использовать российский препарат от COVID-19. Первой «Спутник V» официально зарегистрировала на своей территории Белоруссия. Министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич рассказал, что первая партия вакцины поступит в страну в январе, тогда же планируется начать прививочную кампанию.

«Мы стали первой страной (после России. — RT), которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины «Спутник V». Сегодня мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодняшний день данным, вакцина безопасна и эффективна, серьёзных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было», — заявил министр.