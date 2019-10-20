Вызывает рак? Небезызвестная детская присыпка таила в себе смертельную угрозу

В американской компании Johnson & Johnson решили провести проверку после обнаружения в одной из бутылочек с детской присыпкой следов асбеста. Несмотря на то что дозы обладающего канцерогенными свойствами хризотилового асбеста были крайне незначительны, компания объявила об отзыве партии Baby Powder.

Отмечается, что тест детской присыпки проводили специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, в результате исследований выяснилось, что в веществе имеются примеси асбеста. Их обнаружили на субмикропримесном уровне (не более 0,00002%) во взятой пробе.

Эта информация основательно ударила по котировкам всемирно известной компании. Как сообщает ТАСС, на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций упала на $7,66 (5,62%), достигнув отметки $128,52.

При этом, напоминает The Wall Street Journal​​​​​, в США рассматриваются десятки тысяч исковых жалоб на эту компанию из-за предполагаемых последствий применения её детской присыпки и опиоидных препаратов.

В июле прошлого года жюри присяжных в штате Миссури присудило 22 женщинам, подавшим коллективный иск против Johnson & Johnson, $4,69 млрд в качестве компенсации. Истицы заявляли, что у них развился рак из-за использования продукции компании. После этого компания так и не смогла опротестовать данный вердикт.