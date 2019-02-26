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«Вызывает недоумение»: в Москве оценили заявление британского посла об отказе Скрипалей идти на контакт с дипломатами РФ

26 февраля 2019, 15:54  •  93 • В мире
Ситуация с исчезновением Сергея и Юлии Скрипаль после отравления в Солсбери — беспрецедентная для мирового права, заявили в Госдуме. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов указывает, что Лондон игнорирует законные просьбы Москвы о встрече с гражданами РФ. Аналогичного мнения придерживаются и в Совете Федерации. Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул в комментарии RT, что доверия к заявлениям британской стороны быть не может, пока российские дипломаты сами не увидят Скрипалей. Ранее посол Соединённого Королевства в Москве Лори Бристоу сказал, что Скрипали живы, но не хотят общаться с представителями РФ.
 
globallookpress.com
 

В Совете Федерации заявили, что не стоит доверять заявлениям британской стороны о состоянии Сергея и Юлии Скрипаль, отравленных в Солсбери в 2018 году.

«Британцам верить нельзя, и мы в этом убеждались не раз. Но я думаю, нужно надеяться на то, что Скрипали живы», — рассказал RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Однако сенатор отметил, что в сложившейся ситуации возникает вопрос: почему к Скрипалям не пускают прессу и юристов?

«Пусть нам покажут их живыми, говорящими, что они не хотят общаться с представителями России по какой-то конкретной причине», — добавил Джабаров.

Сенатор также отметил, что отсутствие доказательств «создаёт впечатление, что экс-полковнику ГРУ и его дочери просто не дают открыть рот из-за страха, что они могут рассказать правду».

«Да, послу хочется верить, но Скрипалей необходимо предъявить живыми — картинку, интервью, но не голословное заявление. А то завтра британцы могут сказать, что и с Наполеоном всё в порядке», — заключил он.

  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал ситуацию беспрецедентной.

«Это совершенно беспрецедентный случай в международной практике, когда консульские работники не могут получить доступ к гражданам России. Мы не навязываем свою помощь, но должны хотя бы убедиться, что с ними всё в порядке, они не удерживаются насильно и имеют нормальные условия для жизни», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Депутат подчеркнул, что эти требования совершенно оправданны с точки зрения международного права, но британская сторона игнорирует законные просьбы российских представителей.

«Данная ситуация вызывает недоумение, поскольку Великобритания является участником Венской конвенции и должна соблюдать все свои обязательства», — заявил Морозов.

Как подчеркнул депутат, Россия продолжит настаивать на своей позиции: Москве должны сообщить хотя бы местонахождение Скрипалей и рассказать, что с ними происходит.

Заявления дипломатов

Ранее посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что Сергей и Юлия Скрипаль живы.

«Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им», — рассказал Бристоу в интервью Интерфаксу.

Дипломат отметил, что Скрипали якобы не хотят встречаться с представителями российского посольства.

«Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор», — сказал Бристоу.

Он добавил, что если Скрипали решат пойти на контакт с российскими дипломатами, то Лондон предоставит им такую возможность.

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Посол заключил, что Великобритания не заинтересована в совместном поиске виновных в отравлении Скрипалей, поскольку в Лондоне «уверены, что знают, кто эти люди».

Ранее, 20 февраля, в посольстве России в Великобритании заявили, что не могут с уверенностью сказать, что Сергей и Юлия Скрипаль живы.

«Представителям посольства вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль», — сообщили в дипмиссии.

В посольстве полагают, что поводом для беспокойства также служат сообщения британских СМИ об ухудшении состояния здоровья Сергея Скрипаля. Кроме того, дипломаты напомнили, что Юлия Скрипаль не появлялась на публике с мая 2018 года.

«Всё это свидетельствует о том, что наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции», — говорилось в сообщении дипмиссии.

«Нужно доказывать обвинения фактами»

4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. Предположительно, Скрипали пострадали от воздействия нервно-паралитического газа «Новичок» (А-234). Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию, однако доказательств представлено не было.

Лондон спровоцировал дипломатический скандал, в результате ряд зарубежных государств выслали сотрудников российских дипмиссий.

Позднее Скотленд-Ярд распространил фотографии двух россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в покушении на Скрипалей. При этом никаких доказательств их причастности к отравлению представлено не было. Сами Петров и Боширов в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян заявили, что были в Солсбери проездом, а к Скрипалям не имеют никакого отношения.

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Впоследствии Москва неоднократно заявляла, что не доверяет выводам Лондона, поскольку британская сторона не допускает к следствию представителей российских правоохранительных органов и держит Скрипалей в изоляции.

В частности, это обстоятельство прокомментировали в МИД России в октябре 2018 года.

«Если всё, что нам предъявили, — это трупы кошки, хомяка, бедной женщины без определённого места жительства, некий флакон с духами, — это всё напоминает некий гротеск. Я не хочу преуменьшать серьёзность случаев с применением химических веществ, но если кто-то хочет на этом спекулировать и разыгрывать спектакль на потеху публике с целью сплотить европейское сообщество против России, то это стыдно. Если кто-то всерьёз озабочен этой проблемой, то тогда не нужно говорить неправду и нужно доказывать свои обвинения фактами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в октябре 2018 года в интервью каналу Euronews.

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