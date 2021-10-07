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«Вызывает интерес у многих»: в России предложили ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям

07 октября 2021, 08:00  •  57 • В России
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям. Соответствующее письмо (копия имеется в распоряжении RT) он отправил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. По мнению Сухарева, в России наблюдается значительная нехватка IT-специалистов. Парламентарий отмечает, что эта проблема требует скорейшего решения, учитывая ожидаемое развитие информационных технологий и усиление их роли в жизни общества и в экономике.
 
Gettyimages.ru © ipopba
 

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить гражданам, у которых уже есть высшее образование, возможность получить бесплатно второе высшее по специальности, связанной с информационными технологиями. Копия письма на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что в связи с развитием информационных технологий и их широким применением в различных областях жизни в последние годы IT-предприятия теперь играют значительную роль в национальных экономиках разных стран, став одними из ключевых налогоплательщиков и работодателей.

При этом, по его словам, уже не раз отмечалось, что отечественные предприятия испытывают острый дефицит IT-специалистов.

Пытаться решить данную проблему, как считает парламентарий, можно не только с помощью увеличения числа бюджетных мест по соответствующим специальностям в высших учебных заведениях, но и создавая условия для получения бесплатного второго высшего образования по IT-специальности.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность предоставления гражданам, имеющим высшее образование, права на получение второго высшего образования по IT-специальностям на безвозмездной основе», — говорится в тексте обращения.

Учитывая уровень заработных плат и значительное число вакантных мест на рынке труда, данная сфера вызывает интерес у многих граждан. Однако далеко не все готовы тратить значительные суммы на получение второго высшего образования, считает Сухарев.

  • AFP

Дефицит и вузы

 

Дефицит кадров в сфере IT достиг показателя от 500 тыс. до 1 млн человек в год. Об этом в феврале рассказал Евгений Кисляков, который на тот момент занимал должность заместителя главы Минцифры.

Экс-советник президент России по программам развития интернета, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко подтвердил RT, что в IT-отрасли действительно существует дефицит кадров, и это проблема не только России, но и всего мира.

«Сегодня отечественные вузы предоставляют образование по IT-специальностям, даже в педагогических институтах можно встретить факультеты по кибербезопасности. Но, как правило, их образовательные программы отстают от реальных темпов развития информационных технологий. В итоге вузы выпускают значительное число специалистов, которые не владеют достаточными знаниями для работы в профессии», — рассказал он.

По мнению эксперта, для решения данной проблемы и подготовки IT-специалистов нужно создавать условия для самих компаний, предоставлять им возможности и рычаги по подготовке специалистов.

«Иными словами, квалифицированного практикующего программиста лучше всего к выполнению своих обязанностей может подготовить только другой квалифицированный практикующий программист. И крупные компании сегодня уже занимаются данной работой, организуют корпоративные курсы, самостоятельно готовят специалистов», — добавил Клименко.

Большой потенциал

 

Председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко, в свою очередь, поддержал идею предоставить гражданам возможность получить второе высшее образование по IT-специальности на безвозмездной основе.

«Уровень образования необходимо поднимать, максимально популяризировать знания в IT. И это не только знания в области IT-безопасности, но и знания, необходимые для создания новых продуктов в данной сфере», — отметил он в беседе с RT.

Ищенко добавил, что у России есть большой потенциал как в вопросе создания и развития стартапов, так и в сфере наращивания экспорта продуктов и услуг отечественных IT-компаний.

В последние годы в России было принято несколько решений, призванных стимулировать развитие IT-отрасли. В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государство компенсирует гражданам 50% стоимости обучения по определённым образовательным программам.

Кроме того, в июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового манёвра в IT-отрасли.

Согласно закону, для предприятий, работающих в IT-сфере, устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, а ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, обнуляется.

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