«Вызывает чувство гордости за нашу армию»: как формировалась традиция парада Победы

В Советском Союзе смотр войск в честь разгрома нацистcкой Германии проходил всего четыре раза. Первый парад, состоявшийся 24 июня 1945 года, имел колоссальное значение для страны. Его принимал лично маршал Георгий Жуков. В современной России пешие и механизированные колонны ежегодно проходят по Красной площади с 9 мая 1995 года. Об истории, а также о традициях и нововведениях парада Победы — в материале RT.

9 мая в России пройдёт военный парад, посвящённый 74-й годовщине разгрома нацистской Германии. Этой традиции не так много лет. В СССР смотр войск в честь Дня Победы проводился только четыре раза — в 1945, 1965, 1985 и 1990 годах. Ежегодно парады 9 мая стали проводиться только с 1995 года.

В советское время, причём даже после окончания Великой Отечественной войны, смотр войск был привязан к социалистическим праздникам — Дню Октябрьской революции (7 ноября) и Дню труда (1 мая).

«Отсутствие регулярных парадов Победы в Советском Союзе неправильно объяснять пренебрежением к празднику или к подвигу армии и народа. Ничего подобного — хотя сейчас это и кажется странным. Скорее всего, сказывалась огромная нагрузка на организаторов парадов. Нарушать сложившиеся традиции по празднованию 7 Ноября и 1 Мая руководство страны не хотело, а проводить третий парад, да ещё и каждый год, было просто нереально», — пояснил RT полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

«Нас муштровали, как новобранцев»

Первый Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади. Решение о его проведении принял председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин. Парад принимал маршал Георгий Жуков верхом на белом жеребце терской породы. Командующим смотром войск был назначен дважды Герой Советского Союза Константин Рокоссовский.

«Для участия в параде в городе Москве в честь победы над Германией выделить от фронта сводный полк... Сводному полку прибыть в Москву 10 июня 1945 года, имея при себе 36 боевых знамён наиболее отличившихся в боях соединений и частей фронта и все захваченные в боях знамёна противника независимо от их количества», — говорилось в директиве начальника Генерального штаба генерала армии Алексея Антонова от 24 мая 1945 года.

Решение о проведении парада Победы Иосиф Сталин принял 15 мая 1945 года. Верховный Главнокомандующий настаивал на том, чтобы организовать парад в течение месяца. Хотя Генштаб Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) просил выделить на подготовку смотра войск около двух месяцев.

Народному комиссариату обороны СССР требовалось провести гигантский объём работы. В первую очередь было необходимо отобрать военнослужащих для формирования парадных расчётов.

Главными кандидатами были отличившиеся в боях красноармейцы. Однако к ним предъявлялись жёсткие требования по строевой подготовке, возрасту и росту. Например, в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта говорилось, что рост претендента на участие в параде не должен быть ниже 176 см, а возраст — не более 30 лет.

Строевая подготовка фронтовиков хромала: в условиях войны с Германией на коротких курсах не было времени чеканить парадный шаг. Так, из-за слабой выучки Жуков запретил выносить Знамя Победы сержантам Мелитону Кантарии и Михаилу Егорову, которые установили его на крыше Рейхстага.

Чтобы компенсировать нехватку опытных строевиков, наркомат обороны СССР был вынужден привлечь к участию в параде курсантов военных училищ и академий, а также военнослужащих Московского гарнизона.

Специальная рота РККА готовится бросить вражеские знамёна к помостам на Красной площади

© Министерство Обороны РФ

Для всех участников требовалось сшить парадную форму, и фабрики Москвы и Подмосковья справились с этой задачей. Уже 20 июня репетиции проходили в парадных мундирах.

В сжатые сроки были утверждены и изготовлены штандарты фронтов. К решению этой проблемы были привлечены сотрудники художественно-производственных мастерских Большого театра.

Десятикилограммовый штандарт состоял из древка с серебряным венком, золотой пятиконечной звезды и металлического штыря со шпилями на концах. Чтобы облегчить пронос тяжёлого штандарта, было решено установить древко в специально изготовленном кожаном стакане, который крепился к ремням, перекинутым через левое плечо знаменосца.

«Нас муштровали, как новобранцев, гимнастёрки не просыхали от пота. Но нам было по 20—25 лет, и огромная радость победы легко брала верх над усталостью. Занятия шли на пользу», — вспоминал кавалер двух орденов Славы Сергей Шипкин.

После прохода пеших колонн и до старта движения техники особая рота из 200 красноармейцев под аккомпанемент 80 барабанов бросила вражеские знамёна к двум деревянным помостам на Красной площади.

Колонна самоходных артиллерийских установок на параде 24 июня 1945 года

© Министерство Обороны РФ

Однако славная традиция проведения парадов в честь разгрома нацистской Германии не закрепилась в послевоенном СССР. Например, первое 10-летие Победы отмечалось народными гуляниями, торжественными собраниями и митингами, а 9 мая даже не был выходным днём. Ситуация несколько изменилась с приходом к власти фронтовика Леонида Брежнева.

26 апреля 1965 года Президиум Верховного Совета СССР объявил День Победы нерабочим днём. А в годовщину 20-летия разгрома нацистской Германии состоялся грандиозный военный парад. Знамя Победы (штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии) нёс участник штурма рейхстага, Герой Советского Союза Константин Самсонов. По обе стороны от него шагали Кантария и Егоров.

Тем не менее, традиция регулярного проведения парада Победы вновь не закрепилась. Ещё два смотра войск, посвящённых капитуляции вермахта, прошли в юбилейные 1985 и 1990 годы. Последний в истории Советского Союза парад принимал министр обороны СССР, герой Великой Отечественной войны маршал Дмитрий Язов.

Традиции и нововведения

Традиция ежегодного проведения Парада Победы была учреждена первым президентом РФ Борисом Ельциным. 19 мая 1995 года он подписал федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Первый в Российской Федерации Парад Победы прошёл в 1995 году в честь 50-летия разгрома нацистской Германии. В 1997 году глава государства ввёл новый обычай, отказавшись наблюдать за парадом с трибуны Мавзолея, как это делали советские лидеры.

С тех пор формат проведения парада Победы практически не менялся. В начале смотра войск солдаты и офицеры Почётного караула выносят Знамя Победы и флаг Российской Федерации (до 2006 года триколор не выносился). Затем собравшихся на Красной площади военнослужащих приветствует министр обороны.

После приветствия солдат и офицеров министр обороны докладывает президенту РФ о готовности войск к параду Победы. Глава государства выступает с небольшой речью, и под артиллерийские залпы звучит гимн России. Торжественное шествие войск начинается с прохода пеших колонн. Парадный расчёт состоит из 20 человек в шеренгу и 10 человек в глубину.

Как правило, по брусчатке чеканят шаг военнослужащие и курсанты военных вузов всех видов и родов Вооружённых сил РФ — Сухопутных войск, ВМФ (включая морских пехотинцев), ВКС, ВДВ, РВСН. Также торжественным маршем проходят пограничные войска ФСБ, подразделения Росгвардии (ранее — Внутренних войск МВД) и МЧС.

В последние годы по Красной площади также проходят юноши-участники движения «Юнармия». 9 мая 2016 года по брусчатке впервые прошагали женщины. Парадный расчёт представительниц прекрасного пола был сформирован из учащихся Военного университета Минобороны и Вольского военного института материального обеспечения.

Женский парадный расчёт 9 мая 2016 года

© Sergei Karpukhin/Reuters

Следом за пешими колоннами по Красной площади проезжает военная техника. Механизированную колонну возглавляет легендарный танк Т-34.

В нынешнем году по Красной площади проедут бронеавтомобили «Тигр», боевые машины пехоты «Курганец-25» и БМП-3, танки Т-14 и Т-72БЗ, машины поддержки танков «Терминатор», боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортёры БТР-МДМ, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», пусковые установки ракетных комплексов «Искандер-М», «Ярс» и С-400.

Каждый год в плане парада значится воздушная часть, однако она не всегда проходит из-за погодных условий. 9 мая 2019 года в небе должны появиться 74 самолёта и вертолёта. Особый восторг у зрителей вызывает пролёт истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29СМТ, а также стратегической авиации, представленной бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3. Парад завершается коротким выступлением оркестра перед трибуной, где находятся ветераны и президент.

«Своеобразный экзамен»

Организация парада возложена на Минобороны, а непосредственное руководство осуществляет командующий войсками Московского гарнизона.

По словам Михаила Ходарёнка, интенсивная подготовка к торжественному мероприятию начинается в декабре. Тогда проводится первое инструкторское методическое занятие на базе Московского высшего общевойскового командного училища.

Как отметил эксперт, организация парада Победы является очень трудоёмким занятием. Наиболее сложная его часть — это проход наземной техники. Репетиции движения колонн с февраля проходят на подмосковном полигоне Алабино.

«Парад Победы — это своеобразный экзамен и очень важное событие в жизни Вооружённых сил. Проход войск по Красной площади на глазах у всей страны и мира должен проходить без сучка и задоринки. Например, по этой причине военные «страхуются», всегда добавляя к парадному расчёту «запасных». Не может же пешая колонна пройти без одного или двух человек», — рассказал Ходарёнок.

Расчёт танков Т-14 проезжает по Красной площади

© Sergei Karpukhin/Reuters

Практически каждый парад Победы не обходится без небольших нововведений, которые, правда, не становятся традицией. Например, 9 мая 2010 года по Красной площади промаршировали подразделения стран-союзников СССР по борьбе с нацистской Германией — лётчики французской эскадрильи «Нормандия — Неман», военнослужащие Уэльского полка британской армии и 18-го пехотного полка США.

В 2014 году в параде Победы приняли участие кавалеристы Кремлёвского полка в, а в 2015 году — кубанские казаки. В юбилейные годы смотр войск на Красной площади не обходится без военнослужащих в форме РККА.

Михаил Ходарёнок полагает, что в будущем Минобороны будет уделять большее внимание «исторической части» парада Победы. По его мнению, крайне важно, чтобы по Красной площади проходило больше техники времён Великой Отечественной войны, а над головами зрителей пролетали самолёты 1941—1945 годов. Однако, как отметил эксперт, боевые машины и авиатехнику придётся создавать с нуля.

«Парад Победы — это ещё и демонстрация силы нашим «уважаемым партнёрам», но, мне кажется, с течением времени мы придём к необходимости расширения его исторической «главы». На мой взгляд, парад должен состоять из трёх частей. Первая — проход Русской императорской армии (как прародительницы Великой Победы), вторая — колонн периода ВОВ, и третья — современной техники. Эффект от этого зрелища превзойдёт все ожидания. Хотя и современный парад, безусловно, вызывает чувство гордости за нашу армию», — говорит Ходарёнок.

Иной точки зрения придерживается военный историк Борис Юлин. По его словам, нынешний формат парада Победы в достаточной степени символизирует связь поколений и демонстрирует современную боевую мощь российской армии.

«Никаких существенных изменений в организацию парада Победы вносить не стоит. По крайне мере я не думаю, что есть смысл выносить этот вопрос на публичное обсуждение. Сам факт проведения парада 9 мая уже говорит о том, что потомки победителей чтят память о славных подвигах Красной армии и трудовом героизме советского народа. Есть такое очень точное выражение: хорош в строю, силён в бою. Каждый год Россия подтверждает его правильность», — подытожил Юлин.