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"Вызывает беспокойство": Песков о санкциях США против "Северного потока - 2"

24 июля 2020, 14:05  •  47 • Политика
Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
В Кремле напомнили, что другие страны-участницы строительства не одобряют подобных мер
Санкции Соединенных Штатов в отношении "Северного потока – 2" не соответствуют законодательным нормам. Москва займется анализом ситуации для создания стратегии по реализации проекта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, прошедшего 24 июля.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что позиция Вашингтона "вызывает беспокойство" у всех участников проекта, в который вовлечено несколько государств и множество крупных организаций.
Представитель Кремля добавил, что участники "Северного потока – 2" считают санкции "неприемлемыми".
Ранее стало известно, что американский Сенат поддержал внесение в национальный бюджет поправок о введении дополнительных ограничений в отношении участников строительства трубопровода, сообщает РИА "Новости".
"Утро. ру" писало, что немецкий политолог Александр Рар призвал Берлин к решительным действиям в ответ на американские санкции по "Северному потоку – 2". Специалист заявил, что это необходимо для реализации проекта и защиты суверенитета Германии.

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