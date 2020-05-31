Вызвать дождь даже Кремлю не под силу: Полякам рассказали сказку о "засыхающем" Крыме

Автором публикации является некий Мариуш Маршалковский. Он утверждает, что оккупированный Россией Крым засыхает, буквально гибнет. В статье сказано, что до 2014 года примерно 85% пресной воды на полуостров поставлялось по Северо-Крымскому каналу из Днепра, но Киев поставки прекратил. Российские инженерные войска попытались решить проблему: построили несколько трубопроводов, соединённых с водохранилищами. Кроме того, в некоторых районах сделали артезианские скважины.

В 2018 году главная река Крыма Биюк-Карасу пересохла. Автор пишет, что из-за артезианских скважин понизился уровень грунтовых вод, начали засаливаться почвы. Ещё и зимой снег не выпал, весна выдалась сухой, без дождей. В результате во Фронтовом водохранилище для Феодосии всего 4,2% воды от возможного объёма, в Бахчисарайском - 23%, в Симферопольском - почти 30%, в Чернореченском - 51%.

Маршалковский уверен, что решить проблему обеспечения жителей Крыма пресной водой можно только двумя путями. Первый - попросить Киев продолжать подавать её по Северо-Крымскому каналу. Но, сообщает автор, жители Херсонской области категорически против. Журналист не исключает, что согласие Киева обернётся для него "имиджевым провалом". Ещё один вариант - неофициальная "приватизация" части Северо-Крымского канала, но на это нужны деньги. В том числе и на восстановление инфраструктуры.

"Второй путь - обеспечение полуострова обильными осадками, однако такое не под силу даже российскому государству. К несчастью Москвы, наблюдаются противоположные климатические явления", - сообщил автор статьи.

В сказке о "засыхающем" Крыме автор продолжает фантазировать, упоминая о возможных действиях Кремля, продиктованных "бессилием". Или попытаться достичь договорённостей с Киевом, или "силой получить те территории, которые позволят запустить подачу воды на полуостров".

В конце автор Biznes Alert добавил, что оба этих варианта неприемлемы для украинских властей.