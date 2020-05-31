|
Вызвать дождь даже Кремлю не под силу: Полякам рассказали сказку о "засыхающем" Крыме
31 мая 2020, 18:55 • 65 • В мире
Польское издание Biznes Alert рассказало своим читателям сказку о "засыхающем" Крыме. В статье содержатся данные о нехватке пресной воды на полуострове. Одним из решений проблемы могли бы стать обильные осадки, но вызвать дождь даже Кремлю не под силу, пишет польский журналист.
Автором публикации является некий Мариуш Маршалковский. Он утверждает, что оккупированный Россией Крым засыхает, буквально гибнет. В статье сказано, что до 2014 года примерно 85% пресной воды на полуостров поставлялось по Северо-Крымскому каналу из Днепра, но Киев поставки прекратил. Российские инженерные войска попытались решить проблему: построили несколько трубопроводов, соединённых с водохранилищами. Кроме того, в некоторых районах сделали артезианские скважины.
В 2018 году главная река Крыма Биюк-Карасу пересохла. Автор пишет, что из-за артезианских скважин понизился уровень грунтовых вод, начали засаливаться почвы. Ещё и зимой снег не выпал, весна выдалась сухой, без дождей. В результате во Фронтовом водохранилище для Феодосии всего 4,2% воды от возможного объёма, в Бахчисарайском - 23%, в Симферопольском - почти 30%, в Чернореченском - 51%.
Маршалковский уверен, что решить проблему обеспечения жителей Крыма пресной водой можно только двумя путями. Первый - попросить Киев продолжать подавать её по Северо-Крымскому каналу. Но, сообщает автор, жители Херсонской области категорически против. Журналист не исключает, что согласие Киева обернётся для него "имиджевым провалом". Ещё один вариант - неофициальная "приватизация" части Северо-Крымского канала, но на это нужны деньги. В том числе и на восстановление инфраструктуры.
"Второй путь - обеспечение полуострова обильными осадками, однако такое не под силу даже российскому государству. К несчастью Москвы, наблюдаются противоположные климатические явления", - сообщил автор статьи.
В сказке о "засыхающем" Крыме автор продолжает фантазировать, упоминая о возможных действиях Кремля, продиктованных "бессилием". Или попытаться достичь договорённостей с Киевом, или "силой получить те территории, которые позволят запустить подачу воды на полуостров".
В конце автор Biznes Alert добавил, что оба этих варианта неприемлемы для украинских властей.
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 мая 2020, 00:55
|
28 мая 2020, 01:55
|
26 мая 2020, 09:55
|
28 мая 2020, 02:55
|
30 мая 2020, 04:55
|
30 мая 2020, 16:55
|
27 мая 2020, 00:55