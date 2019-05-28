Вызван на ковер: Послу Испании в России лично высказали "недоумение" в МИД РФ

Боррель в своем эпатажном заявлении местному изданию El Periodico допустил также уточнение, что "старый враг" якобы представляет угрозу для европейских стран. В итоге отвечать за слова дипломата пришлось его коллеге – послу Испании в РФ, Фернандо Вальдерраму Парехе.

Как говорится в сообщении на сайте российского МИДа, в ходе разговора с Паррехой было выражено "недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями" Борреля. Москва посчитала, что слова испанского дипломата причиняют ущерб добрым двусторонним отношениям между странами. Ведь в последнее время между Испанией и РФ сложились партнерские и взаимовыгодные связи.