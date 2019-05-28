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Вызван на ковер: Послу Испании в России лично высказали "недоумение" в МИД РФ
28 мая 2019, 20:24 • 87 • Политика
Послу Испании в МИД России лично высказали "недоумение" по поводу поведения его соотечественника. Поводом для вызова на ковер стало высказывание и.о. министра иностранных дел Жозепа Борреля, назвавшего РФ старым врагом.
Боррель в своем эпатажном заявлении местному изданию El Periodico допустил также уточнение, что "старый враг" якобы представляет угрозу для европейских стран. В итоге отвечать за слова дипломата пришлось его коллеге – послу Испании в РФ, Фернандо Вальдерраму Парехе.
Как говорится в сообщении на сайте российского МИДа, в ходе разговора с Паррехой было выражено "недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями" Борреля. Москва посчитала, что слова испанского дипломата причиняют ущерб добрым двусторонним отношениям между странами. Ведь в последнее время между Испанией и РФ сложились партнерские и взаимовыгодные связи.
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