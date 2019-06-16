|
Вызван на ковер: МИД Ирана выразил протест британскому послу после заявлений Лондона об инциденте в Оманском заливе
16 июня 2019, 06:24 • 115 • Политика
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании Джереми Ханта и выразило ему решительный протест в связи с заявлениями Лондона о том, что Тегеран несет ответственность за атаку на танкеры в Оманском заливе.
В иранском МИДе категорически не согласны с позицией Лондона и Вашингтона относительно того, что Тегеран несет ответственность за атаку на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе.
Министерство заявило решительный протест британскому послу в Тегеране Джереми Ханту, отметив, что его утверждения "не соответствуют действительности", передает ТАСС.
Ранее, в пятницу, Хант заявлял, что Лондон практически не имеет сомнений относительно того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе стоит Тегеран. Он также подчеркивал, что доверяет оценке Госдепартамента США, который также заявил о причастности Ирана к инциденту.
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июня 2019, 15:39
|
15 июня 2019, 07:39
|
14 июня 2019, 05:39
|
10 июня 2019, 10:39
|
12 июня 2019, 04:54
|
09 июня 2019, 18:24
|
12 июня 2019, 08:09