Вызван на ковер: МИД Ирана выразил протест британскому послу после заявлений Лондона об инциденте в Оманском заливе

В иранском МИДе категорически не согласны с позицией Лондона и Вашингтона относительно того, что Тегеран несет ответственность за атаку на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе.

Министерство заявило решительный протест британскому послу в Тегеране Джереми Ханту, отметив, что его утверждения "не соответствуют действительности", передает ТАСС.

Ранее, в пятницу, Хант заявлял, что Лондон практически не имеет сомнений относительно того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе стоит Тегеран. Он также подчеркивал, что доверяет оценке Госдепартамента США, который также заявил о причастности Ирана к инциденту.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются.