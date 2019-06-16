Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
КАК ОБЩАТЬСЯ С ВЫСШИМ РАЗУМОМ? СЕРГЕЙ СУХНОС. 15.06.2019 н.э. #РАССВЕТ
Ряженые как основа государственной дискредитации России
Атака на танкеры. Станет ли нынешний инцидент «новым тонкинским»?
5 самых крупных российских проектов за рубежом
Главная / Политика

Вызван на ковер: МИД Ирана выразил протест британскому послу после заявлений Лондона об инциденте в Оманском заливе

16 июня 2019, 06:24  •  115 • Политика
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании Джереми Ханта и выразило ему решительный протест в связи с заявлениями Лондона о том, что Тегеран несет ответственность за атаку на танкеры в Оманском заливе.
В иранском МИДе категорически не согласны с позицией Лондона и Вашингтона относительно того, что Тегеран несет ответственность за атаку на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе.
Министерство заявило решительный протест британскому послу в Тегеране Джереми Ханту, отметив, что его утверждения "не соответствуют действительности", передает ТАСС.
Ранее, в пятницу, Хант заявлял, что Лондон практически не имеет сомнений относительно того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе стоит Тегеран. Он также подчеркивал, что доверяет оценке Госдепартамента США, который также заявил о причастности Ирана к инциденту.
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
15 июня 2019, 14:09
Саммит СВМДА: Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на "Аурусе"
16 июня 2019, 06:24
В Госдуме ответили на слова Порошенко об украинском трезубце в Крыму
15 июня 2019, 10:54
В Румынии "раскрыли" военные планы России в Черном море - напасть на Бухарест
15 июня 2019, 23:54
Путин призвал прекратить «бои без правил» в международных делах
15 июня 2019, 15:24
Россия и Китай подготовили новую совместную инициативу по Корейскому полуострову
15 июня 2019, 14:09
Россия выступает за отказ от "боев без правил" в мировой торговле – Путин
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июня 2019, 15:39
Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря
15 июня 2019, 07:39
Что США покупают в России
14 июня 2019, 05:39
Наркотики для Новороссии. Из Украины вместе с шоколадом «Рошен»?
10 июня 2019, 10:39
Экс-главком ВМФ РФ объяснил, почему русские моряки невозмутимо загорали на борту "Адмирала Виноградова"
12 июня 2019, 04:54
"Нарассказывали сказок": Климкин посмеялся над украинцами, мечтающими о вступлении в Евросоюз
09 июня 2019, 18:24
После отмены концерта у Кремля Макаревича позвали на Украину
12 июня 2019, 08:09
"Не нужна ни власть, ни новый президент": На Украине заявили, на что способны Медведчук и Бойко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.