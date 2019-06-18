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Вызвал беспокойство и даже страх: Над шведским городом взвился красный флаг СССР
18 июня 2019, 10:24 • 0 • В мире
В коммуне Тэбю (Швеция) над зданием местного муниципалитета ранним утром понедельника взвился красный флаг СССР. Это событие вызвало серьезное беспокойство властей коммуны, которые сразу обратились в полицию.
Первым красное полотнище над муниципалитетом заметил дворник, поспешивший снять флаг. Кто смог проделать такую "шутку", пока остается неизвестным. Однако, как отмечает местное здание Expressen, в здание могут зайти исключительно служащие коммуны, у которых есть ключ.
Менеджер по вопросам безопасности муниципалитета Густав Сандман предположил, что подмена флага произошла ночью, но подробности пока неизвестны. К событию служащие муниципалитета отнеслись очень серьезно, поставив в известность полицию.
После того как флаг Советского Союза был снят с флагштока, свое обычное место заняло знамя муниципалитета.
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