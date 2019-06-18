Вызвал беспокойство и даже страх: Над шведским городом взвился красный флаг СССР

Первым красное полотнище над муниципалитетом заметил дворник, поспешивший снять флаг. Кто смог проделать такую "шутку", пока остается неизвестным. Однако, как отмечает местное здание Expressen, в здание могут зайти исключительно служащие коммуны, у которых есть ключ.

Менеджер по вопросам безопасности муниципалитета Густав Сандман предположил, что подмена флага произошла ночью, но подробности пока неизвестны. К событию служащие муниципалитета отнеслись очень серьезно, поставив в известность полицию.

После того как флаг Советского Союза был снят с флагштока, свое обычное место заняло знамя муниципалитета.