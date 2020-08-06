Вызовы единой Европы и российские пожарные

В этот день, ...лет назад

Шестого августа 1806 года крахом завершился второй по счету проект "Единая Европа": перестала существовать Священная Римская империя германской нации. Она была образована в 962 году и состояла из примерно 350 государств (подсчету практически не поддается, даже немецкие историки путаются в цифрах). Лоскутное одеяло, к тому же с очень сложной феодальной иерархией. Вроде как она считалась наследницей Римской империи (ну, это, конечно, чересчур!) и империи Карла Великого (а вот ее вполне можно назвать первым проектом единой Европы). Но центральная власть была слабая. Немецкие князьки хоть и признавали императора своим сюзереном, но у себя внутри делали что хотели, почти без оглядки на Вену.

© Фото : ВЕАД Римская империя, Константин I Великий (306-337 гг.), монета, 310-313 гг.

Герцен писал: "цивилизация Рима была гораздо выше и человечнее, нежели варварский порядок средневековой Европы. Что же последовало за блестящей эпохой Рима? Варварство многих веков... Из освобождающего евангелия сделали притесняющее католичество, из религии любви и равенства – церковь крови и войны... В те времена умные люди говорили: священник и солдат гораздо ближе друг к другу, нежели думают".

Освальд Шпенглер в "Закате Европы" писал: "Рядом с соборами высились колесо и виселица. В те времена каждый жил в сознании неимоверной опасности, исходившей не от палача, но от ада. Бесчисленные тысячи ведьм были убеждены, что действительно являются таковыми. Они сами доносили на себя, молили об отпущении грехов, из чистейшего правдолюбия рассказывали на исповеди о своих ночных полетах и договорах с дьяволом. Инквизиторы в слезах, из сострадания к падшим назначали пытку, чтобы спасти их души. Вот готический миф, из которого вышли крестовые походы, соборы, одухотвореннейшая живопись и мистика. В его тени расцвело то готическое ощущение счастья, глубину которого мы просто не можем себе вообразить".

© РИА Новости / Александра Морозова

Эту длинную цитату из труда одного из авторитетнейших умов Европы я привел специально для того, чтобы был понятен изначальный дух и ментальность Старого Света, который преобладал в течение многих столетий. И именно в этой атмосфере замышлялись и создавались многие масштабные проекты. И прямо скажем: они стоили массу крови. Но разве кто-нибудь брал такой "пустяк" в расчет? Единственный век, который можно назвать гуманным – это XVIII век. Тогда действительно гуманизм был краегольным камнем всех учений и идеологий – от крайне правых до невозможно левых. Но закончился век печально – Великой Французской революцией. Собор Парижской Богоматери был объявлен "Храмом Разума". А рядом с ним, как в старые добрые времена, поставили усовершенствованное "орудие для исправления людской греховности" – гильотину.

Девятнадцатый век был веком не только войн, но и выжимания любыми путями "прибавочной стоимости", подчас вместе с жизнями создателей этой прибавочной стоимости. Говорить о XX веке с его двумя мировыми войнами вообще не стоит. XXI век, как по крайней мере видится сегодня, во времена пандемий, карантинов и разгула свобод в светоче демократии и прогресса, тоже не предрасполагает к оптимистичным ожиданиям...

© РИА Новости / Михаил Филимонов Гравюра "Битва при Аустерлице"

Со Священной Римской империей одним махом покончил Наполеон. После разгрома императора Франца и русской армии при Аустерлице в 1805 году и Пруссии в 1806 году он собрал всех этих немецких князей, ландграфов, баронов и прочих правителей и мелких хозяйчиков – и по-военному просто предъявил им ультиматум: выйти из состава империи и объединиться в Рейнский союз.

Впрочем, как показывает история, навязанные извне подчиненные союзы и прочие рамки Германия всегда, благополучно или не очень, но преодолевала. Сейчас тоже есть "рамка" – Kanzler Аkt, но можно не сомневаться, что Германия и ее преодолеет. Некоторые ставят под сомнение существование такого документа. Но внутренняя логика происходивших и происходящих событий говорит как раз об обратном. В любом случае: даже если Kanzler Аkt – это выдумка, то очень правдоподобная.

А Рейнский союз нужен был Наполеону для продолжения континентальной блокады Англии. И главное – он получал от немцев деньги и "пушечное мясо". Именно государства Рейнского союза позже в основном и составили те "двунадесять языков", которые пришли в 1812 году в Россию в составе Великой армии корсиканца.

© Public Domain "Наполеон I Бонапарт", портрет кисти Поля Делароша (1807)

Сразу после известия о создании Рейнского союза последний император Священной Римской империи Франц II отрекся от своего титула, взяв другой, поскромнее – император Австрийской империи. И поступил, надо сказать, дальновидно: громогласно называть себя правителем, императором "единой Европы", когда у тебя в соседях Наполеон, и невыгодно, и небезопасно. Надо вести себя как-то потише на виду у "правды больших батальонов". Таким образом, Вена потеряла статус столицы проекта "Единая Европа". Ничего! После Вены "столица" переедет в Париж, потом в Берлин, и уж совсем потом – в Брюссель.

Рейнский союз просуществовал недолго – до 1813 года, пав под ударами русских штыков. Что ж! Нам не впервой исправлять чужие ошибки и глупости. Конечно, надоело, но... исторически мы давно уже стали, если так можно выразиться, "пожарной командой" Старого Света.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik