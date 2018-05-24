«Вызовет смятение на международном рынке»: в мире недовольны планами США ввести пошлины на импорт автомобилей

Министерство торговли США намерено выяснить, угрожает ли импорт автомобилей национальной безопасности. Соответствующее поручение дал ведомству американский лидер Дональд Трамп. Вашингтон может ввести 25%-ную пошлину на поставки машин и комплектующих из других государств. Япония и Китай уже выразили опасения по поводу вероятного ущерба. В экспертном сообществе отмечают, что Трамп пытается заручиться поддержкой американских производителей.

Министерство торговли США начало расследование, которое может привести к введению заградительных пошлин на импорт автомобилей. Цель разбирательства — определить, как импорт влияет на национальную безопасность.

В ходе расследования американские специалисты установят, привело ли сокращение производства местных автомобилей и их комплектующих к снижению числа инноваций и исследований, касающихся новых технологий.

Процедура была инициирована министром торговли США Уилбуром Россом после встречи с президентом Дональдом Трампом.

«Министерство торговли проведёт тщательное, беспристрастное и прозрачное расследование относительно того, ослабляет ли этот импорт нашу экономику и угрожает ли национальной безопасности», — приводятся слова Росса на сайте ведомства.

Он заметил, что «в течение десятилетий импорт разрушал национальную автомобильную промышленность».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что дал соответствующее поручение министру торговли.

Дональд Трамп

Reuters

© Al Drago

«Сегодня я встретился с министром торговли Уилбуром Россом... и дал ему поручение: найти способ определить, насколько импорт автомобилей, включая грузовики и запчасти, влияет на национальную безопасность США», — говорится в заявлении главы Белого дома.

По мнению Трампа, автомобильная промышленность является ключевой с точки зрения обеспечения национальной безопасности США.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США рассматривает возможность введения новых пошлин в размере 25% на импортные автомобили.

Трамп в своём Twitter объявил, что «представителей автомобильной отрасли ожидают важные новости».

There will be big news coming soon for our great American Autoworkers. After many decades of losing your jobs to other countries, you have waited long enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 23, 2018

«Сильный ограничительный механизм»

Официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что возможные пошлины США на импорт автомобилей могут нанести серьёзный ущерб системе многосторонней торговли.

«Китай выступает против злоупотребления Вашингтоном пунктом «в интересах национальной безопасности», это может нанести серьёзный ущерб системе многосторонней торговли, а также привести к нарушению нормального порядка на международном рынке», — сказал он.

На возможное введение США пошлин на импортные автомобили уже отреагировала и Япония. По мнению властей страны, такая мера вызовет негативную реакцию на мировом рынке.

«Если пошлины будут введены, это станет сильным ограничительным механизмом и вызовет смятение на международном рынке. Также это может негативно повлиять на уже существующие торговые ограничения, принятые в рамках ВТО. Всё это вызывает серьёзное сожаление», — цитирует ТАСС министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Борьба американского автопрома с зарубежными конкурентами уже ставила под удар японских производителей, отметил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Такого рода мера является результатом двух процессов. Первый — активная деятельность американского автомобильного лобби, второй — предвыборный период переизбрания конгресса в этом году. Противостояние американского автопрома с любым внешним конкурентом длится с 1970-х годов. Первыми жертвами этой борьбы в своё время становились японские производители. Сейчас также под ударом окажутся японские, европейские и китайские производители запчастей и готовой продукции», — сказал он в беседе с RT.

По словам эксперта, так как большая часть производства уже находится в США, речь будет идти не только о готовой продукции, но и о запчастях.

В рамках политики протекционизма

Таким образом, Дональд Трамп выполняет обещания бизнесу, которые он давал в период предвыборной кампании и после своего избрания, напомнил Ярыгин.

«Надо не забывать, что он периодически проводил встречи с представителями бизнес-сообщества, на которых выставлял свои правила игры. С одной стороны, побуждал эти хозяйствующие структуры, представителей разных отраслей переносить производство обратно в США, с другой — давал гарантии, что поддержит их. Заградительные меры для внешних производителей играют свою положительную роль для внутренних американских производителей», — отметил специалист.

Автомобильный завод Ford в Мичигане

Reuters

Он полагает, что сами потребители разницы не почувствуют. Такой протекционизм, по словам собеседника, становится отличительной особенностью внешней экономической политики США.

«Я бы называл её внешней экономической политикой Дональда Трампа. Она находит поддержку среди американских производителей. Здесь есть и экономическое измерение этого решения, и политическое измерение, которое даёт дивиденды и Трампу, и тем конгрессменам, которые выступают с такой консервативной политикой. Они борются за финансовую поддержку различных заинтересованных кругов», — заключил Ярыгин.

8 марта Дональд Трамп также объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия. Однако позднее глава Белого дома отложил вступление в силу данных мер в отношении стран Европейского союза до 1 июня.