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«Вызовет смех у западных партнёров»: зачем Порошенко заявил о внесении изменений в Конституцию по членству в ЕС и НАТО

29 июня 2018, 08:24  •  117 • Украина
Пётр Порошенко намерен внести на рассмотрение в Верховную раду проект изменений в Конституцию, законодательно закрепляющий планы Украины по вступлению в Евросоюз и НАТО. По мнению главы государства, Киеву необходимо расширять оборонно-техническое сотрудничество с Североатлантическим альянсом и добиваться его существенного присутствия на украинской территории. Между тем близкие к правительству источники RT отмечают, что о достижении таких целей пока не может быть и речи, а подобные заявления украинского президента только «вызывают смех у западных партнёров».
 
Пётр Порошенко © Сергей Гунеев / РИА Новости
 

28 июня на Украине отмечали День Конституции. Высшее военно-политическое руководство страны приняло участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 22-й годовщине принятия главного закона страны, традиционно сделав ряд громких заявлений. В своей речи президент Украины Пётр Порошенко, в частности, анонсировал внесение изменений в Конституцию, касающихся членства в НАТО и ЕС.

«В ближайшее время мной будет передан проект изменений в Конституцию, поправка, которая закрепит две наших стратегических цели, тесно связанные друг с другом, — это вступление Украины в Евросоюз и вступление Украины в НАТО», — заявил глава украинского государства во время выступления в Киеве у памятника автору первой украинской конституции Пилипу Орлику.

Напомним, история партнёрства независимой Украины с ЕС началась ещё в 1994 году. Основой отношений являлось Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, которое было действительно до 2008 года. С июля 2002 года внешнеполитические планы руководства страны были ориентированы на вхождение в ЕС, когда страна получила «специальный статус соседа», предусматривающий облегчение режима контролируемой миграции.

Но лишь с 2007 года начались переговоры о возможном членстве страны в Евросоюзе. Ещё через два года, в 2009-м, Украина присоединилась к проекту ЕС «Восточное партнёрство», основной целью которого было развитие интеграционных связей Европы с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией.

Однако все попытки Киева сблизиться с Западом на сегодняшний день не привели к существенным сдвигам. 

«Пётр Порошенко выступил с инициативой внести изменения в Конституцию, чтобы усилить давление на страны Евросоюза, но пока речи о вступлении Украины в ЕС и НАТО не идёт», — сообщил источник RT в украинском МИД.

«Вызывают смех у западных партнёров»

«Заявления о том, что Украина готова вступить в ЕС и НАТО, вызывают смех у западных партнёров. Украина не соответствует требованиям обеих организаций, имеет вооружённый конфликт на своей территории — кому она сейчас нужна? Вместо очередных пиар-заявлений гораздо эффективнее было бы проводить реальные реформы», — рассказал RT источник в партии «Самопомощь».

По словам собеседника RT, действия властей ожидаемы, а курс остаётся неизменным: НАТО — стратегический партнёр. Порошенко всячески пытается убедить общественность в том, что большинство граждан Украины якобы поддерживают идею вступления страны в Североатлантический альянс.

Между тем отказ от внеблокового статуса закреплён в военной доктрине, которую украинский Совет национальной безопасности и обороны одобрил ещё в 2015 году.

Эксперты и политологи отмечают, что нынешнее заявление Порошенко — это в большей степени попытка привлечь к себе внимание Запада.

  • Площадь Независимости в Киеве, 15 декабря 2013 года
  • © Marko Djurica / Reuters
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«Во-первых, таким образом он в очередной раз пытается подтвердить перед западными партнёрами и коллегами, что для Украины безальтернативным является курс на евроатлантическую интеграцию. С другой стороны, это очередная идеологическая уловка в рамках предвыборной кампании, на основе которой впоследствии будут распространяться различные сообщения о том, что Порошенко добился подобного рода закрепления в Конституции и это теперь является для Украины безальтернативным путём, который никто не сможет отменить. Но, по сути, это не более чем очередной пшик», — заявил в беседе с RT директор Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.

По словам эксперта, заявление Порошенко — это очередной вброс, который не имеет под собой оснований и не приведёт ни к какому конкретному результату.

Между тем официальные лица ЕС последние полгода открыто заявляют, что у Украины нет перспектив в ближайшее время получить членство в НАТО или в Евросоюзе.

«О вступлении в НАТО вообще отдельный разговор, ведь необходимыми условиями для этого является не только мир в стране, но и внутренние эффективные для экономики реформы, активная борьба с коррупцией, а также желание всех участников альянса видеть страну в своих рядах», — пояснил Денисов.

У Киева по всем пунктам имеются существенные проблемы, отмечает политолог. В частности, из-за языкового закона, ущемляющего права нацменьшинств, Венгрия открыто заявила о том, что будет блокировать любые попытки Украины сблизиться с НАТО.

И это существенная угроза для Киева. Македония, например, давно выполнила все требуемые от неё положения, однако из-за конфликта с Грецией до сих пор находится в статусе кандидата в НАТО.

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«Так что заявление Петра Порошенко надо рассматривать скорее как символическое действие в рамках своей избирательной кампании», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и политолог Сергей Слободчук. По его мнению, в ракурсе приближающихся президентских выборов на Украине такое заявление Порошенко можно рассматривать как обращение к Европе «в надежде получить поддержку своей кандидатуры на выборах в марте 2019 года».

«Если вы что-то получаете от нас — дайте взамен»

С другой стороны, по мнению Слободчука, стремление Порошенко вступить в НАТО вполне логично, поскольку Украина уже многие годы является партнёром альянса. Ещё со времён президентства Кучмы Киев подписал с Североатлантическим блоком ряд партнёрских соглашений, а ныне действует программа сотрудничества Украина—НАТО.

Сегодня этот военно-политический блок при необходимости получает неограниченный доступ к украинской территории, различным инфраструктурным объектам и информации. Фактически Украину используют в своих целях, но при этом самой стране альянс ничем не обязан — со стороны НАТО нет никаких обязательств, пояснил Слободчук.

  • Пётр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
  • © Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

«Если вы что-то получаете от нас — дайте взамен. В этом, вероятно, и заключается основной посыл Порошенко к западноевропейским партнёрам и участникам блока НАТО», — считает политолог.

С его мнением солидарен и президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко. По его словам, чем ближе выборы, тем больше будет красивых лозунгов со стороны кандидатов. «И Порошенко, и Тимошенко, и другие персонажи будут повторять эти лозунги и обещания. Дескать, если вы меня выберете, я обязательно подам заявку на вступление и в НАТО, и в Европейский союз», — пояснил эксперт.

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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник также связывает заявление Порошенко со стартом президентской избирательной кампании. Очевидно, что эти тезисы носят электоральную инициативу, которая станет частью программы на президентских выборах в 2019 году.

При этом эксперт подчеркнул, что Порошенко на фоне отсутствия успехов в экономических реформах таким образом заигрывает с Западом и пытается подготовить себе благоприятную почву для поездки на саммит НАТО, который пройдёт в Брюсселе 11—12 июля.

 «С чем-то туда надо ехать, так как к Украине обязательно будут вопросы в отношении реформ, будут вопросы в отношении коррупции. Но, приехав на саммит уже с такой позитивной инициативой, Порошенко надеется, что сможет создать благоприятный повод для этого визита», — заключил Бортник.

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