«Вызов стал более фундаментальным»: почему глава ФБР заявил об угрозе терроризма для США • 55 • В мире Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что за последние 20 лет, прошедшие с атак 11 сентября, уровень террористической опасности для США не уменьшился. По его словам, произошло лишь видоизменение угроз, которые сейчас отличаются своей разноплановостью. Ранее глава ФБР отмечал, что августовская атака ИГ* в аэропорту Кабула, жертвами которой стали более 200 человек, — это «болезненное напоминание» о существующей опасности. Эксперты констатируют, что возросшие риски распространения терроризма в мире во многом стали следствием деятельности американского разведсообщества и поспешного ухода США из Афганистана. Символика ФБР / теракт 11 сентября 2001 года в США © AFP / AP Уровень террористической опасности для США за 20 лет, прошедших с терактов 11 сентября 2001 года, не снизился — произошло лишь видоизменение существующих угроз. Такое мнение в ходе подкаста «Внутри ФБР» высказал глава Федерального бюро расследований Кристофер Рэй. «Первое, что я бы сказал относительно террористической угрозы сейчас и на момент 11 сентября — угроза остаётся прежней. Возможно, она лишь изменилась в некоторых отношениях», — заявил он, отметив, что сегодняшние угрозы «отличаются своей разноплановостью». «Отдельные лица или небольшие ячейки, попадающие под влияние через интернет, могут совершать атаки на легкодоступные цели — простых людей, занимающихся повседневными делами — возможно, ничем не примечательных. Используются легкодоступные виды оружия: пистолет, нож, машина, какое-нибудь примитивное СВУ (самодельное взрывное устройство. — RT), инструкцию по сборке которого можно найти в интернете. На то, чтобы перейти от идеи, радикализации, непосредственно к осуществлению атаки, им нужно не несколько месяцев или лет, а несколько дней или недель. Я иногда говорю: сегодня терроризм развивается со скоростью социальных сетей», — пояснил глава ФБР. «У нас остаётся гораздо меньше времени, чтобы делать то, что мы должны. Это относится не только к атакам, за которыми стоят ИГИЛ* и «Аль-Каида»**, угроза внутреннего терроризма представляет огромную проблему, которая вызывает у нас серьёзную обеспокоенность. Так что угроза более разноплановая. Она более широкая, нежели глубокая, я бы сказал», — сказал Рэй. Ранее глава ФБР в статье для The Washington Post написал, что, хотя за последние 20 лет на территории Соединённых Штатов удалось избежать крупных терактов, эта опасность со стороны иностранных террористических организаций не исчезла, о чём свидетельствует, в частности, августовская атака на аэропорт в Кабуле, которая стала «болезненным напоминанием» о существующей угрозе. Предотвращение подобных нападений в будущем Рэй назвал приоритетной задачей. «Препятствование стремительно развивающимся угрозам, таким как террористы-одиночки, требует, чтобы граждане делились с властями информацией, когда что-то кажется им подозрительным», — добавил он. На этом фоне газета The Washington Post сообщила, что за последние две недели Министерство внутренней безопасности Штатов проверило десятки тысяч человек в отношении возможности их переселения в США и «пометило 44 эвакуированных афганца как потенциальную угрозу национальной безопасности». Федеральное бюро расследований США

© AP Photo / Cliff Owen Политический контекст О сохраняющейся угрозе терроризма для США глава ФБР заявил накануне годовщины атак 11 сентября. В этот день 20 лет назад террористы захватили четыре пассажирских авиалайнера и направили их на гражданские и военные объекты в Соединённых Штатах. Самой масштабной по количеству жертв стала атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Всего жертвами атак стали около 3 тыс. человек. Американские спецслужбы считают виновными в этих нападениях группировку «Аль-Каида» и её главаря Усаму бен Ладена, которого ликвидировали в 2011 году. Именно после терактов 11 сентября Вашингтон ввёл свой контингент в Афганистан под предлогом миссии по борьбе с терроризмом, которая в итоге длилась почти 20 лет. Затем Соединённые Штаты решили вывести свои войска. Поспешный уход США из исламской республики привёл к дестабилизации ситуации в Афганистане. В активную фазу перешло противостояние радикального движения «Талибан»*** и правительственных сил. В итоге талибам удалось взять под контроль почти всю территорию страны. 26 августа возле международного аэропорта Кабула произошёл теракт, жертвами которого стали около 200 человек, в том числе 13 американских военных. Вашингтон обвинил в произошедшем террористическую группировку «Вилаят Хорасан» (филиал ИГ в Афганистане), «Исламское государство» также взяло на себя ответственность за нападение. Президент США Джо Байден тогда заявил, что Вашингтон заставит «поплатиться» любого, «кто хочет причинить вред Америке». 28 августа Пентагон сообщил, что в ходе спецоперации в Афганистане ликвидированы два боевика ИГ. В ведомстве утверждали, что целью авиаудара в Кабуле был автомобиль с боевиками «Исламского государства», которые намеревались атаковать аэропорт. Позднее представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Герве де Лис сообщил о гибели семи детей в результате авиаудара. При этом, по данным The New York Times, в уничтоженной машине находился сотрудник американской гуманитарной организации. Кабул, 26 августа

© AP Photo / Wali Sabawoon «Может нанести ущерб нацбезопасности» С точки зрения политологов, последние заявления главы ФБР, скорее всего, направлены на формирование информационного поля, призванного сгладить взаимосвязь между созданием террористических анклавов и деятельностью американских спецслужб. «Высказывание главы ФБР призвано отвести внимание американцев от разговоров на тему того, что США борются с тем терроризмом, который сами же и породили. При этом совершенно очевидно, что тот риск терактов, который существует сейчас в Европе и США, во многом обусловлен деятельностью американского разведсообщества и выходом Соединённых Штатов из Афганистана», — сказал в беседе с RT политолог Александр Асафов. По его словам, тезис о сохраняющейся террористической угрозе направлен также на то, чтобы объяснить необходимость открытия новых программ, выделения дополнительных средств на деятельность разведслужб, а также возобновления широкомасштабной кампании, нацеленной на получение информации от частных лиц. В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк напомнил, что после терактов 11 сентября американское правительство ужесточило ряд законов и сделало данные о рядовых американцах «практически прозрачными для спецслужб США», в частности ФБР развернуло масштабную программу слежки за американцами в Сети. «И сегодня это вызывает достаточно неоднозначную реакцию у американской общественности. Такие примеры, как дела Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, которые разоблачали действия американских властей по слежке как за американскими гражданами, так и за иностранными, демонстрируют, что эта проблема сохраняется до сих пор», — отметил аналитик. Взрыв на пути патруля в Сирии: Военный из России погиб Впрочем, по мнению экспертов, вопрос террористической угрозы для США сейчас действительно является крайне актуальным на фоне афганских событий. «Глава ФБР неслучайно именно сейчас проводит параллель между террористической угрозой для США и терактом в Афганистане, в результате которого погибли американцы и который стал достаточно серьёзным ударом по нынешней администрации — рейтинг Байдена резко пошёл вниз. С учётом обстановки в Афганистане, где продолжается хаос и активно действуют террористические группировки, которые противостоят в том числе талибам, среди афганских беженцев могли также оказаться люди, связанные со структурами террористов», — пояснил Батюк. Теракт 11 сентября 2001 года в США

© AP Photo / Marty Lederhandler Аналогичного мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Как он отметил в разговоре с RT, нельзя исключать вероятности того, что некоторые эвакуированные афганцы могут устроить серию нападений в США. «Обезопасить себя от этого на фоне бегства и поспешной эвакуации из Афганистана Соединённые Штаты вряд ли смогут. Угроза терроризма действительно становится более актуальной для США. У террористов появилось множество различных инструментов в связи с развитием высоких технологий, в том числе БПЛА. Если раньше террористическая угроза была отчасти инструментом маскировки собственных геополитических целей администрации Белого дома, то теперь вызов стал более фундаментальным и действительно может нанести ущерб национальной безопасности США», — заключил аналитик. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. ** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. *** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







