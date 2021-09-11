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«Вызов стал более фундаментальным»: почему глава ФБР заявил об угрозе терроризма для США
11 сентября 2021, 19:35 • 55 • В мире
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что за последние 20 лет, прошедшие с атак 11 сентября, уровень террористической опасности для США не уменьшился. По его словам, произошло лишь видоизменение угроз, которые сейчас отличаются своей разноплановостью. Ранее глава ФБР отмечал, что августовская атака ИГ* в аэропорту Кабула, жертвами которой стали более 200 человек, — это «болезненное напоминание» о существующей опасности. Эксперты констатируют, что возросшие риски распространения терроризма в мире во многом стали следствием деятельности американского разведсообщества и поспешного ухода США из Афганистана.
Символика ФБР / теракт 11 сентября 2001 года в США © AFP / AP
Уровень террористической опасности для США за 20 лет, прошедших с терактов 11 сентября 2001 года, не снизился — произошло лишь видоизменение существующих угроз. Такое мнение в ходе подкаста «Внутри ФБР» высказал глава Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.
«Первое, что я бы сказал относительно террористической угрозы сейчас и на момент 11 сентября — угроза остаётся прежней. Возможно, она лишь изменилась в некоторых отношениях», — заявил он, отметив, что сегодняшние угрозы «отличаются своей разноплановостью».
«Отдельные лица или небольшие ячейки, попадающие под влияние через интернет, могут совершать атаки на легкодоступные цели — простых людей, занимающихся повседневными делами — возможно, ничем не примечательных. Используются легкодоступные виды оружия: пистолет, нож, машина, какое-нибудь примитивное СВУ (самодельное взрывное устройство. — RT), инструкцию по сборке которого можно найти в интернете. На то, чтобы перейти от идеи, радикализации, непосредственно к осуществлению атаки, им нужно не несколько месяцев или лет, а несколько дней или недель. Я иногда говорю: сегодня терроризм развивается со скоростью социальных сетей», — пояснил глава ФБР.
«У нас остаётся гораздо меньше времени, чтобы делать то, что мы должны. Это относится не только к атакам, за которыми стоят ИГИЛ* и «Аль-Каида»**, угроза внутреннего терроризма представляет огромную проблему, которая вызывает у нас серьёзную обеспокоенность. Так что угроза более разноплановая. Она более широкая, нежели глубокая, я бы сказал», — сказал Рэй.
Ранее глава ФБР в статье для The Washington Post написал, что, хотя за последние 20 лет на территории Соединённых Штатов удалось избежать крупных терактов, эта опасность со стороны иностранных террористических организаций не исчезла, о чём свидетельствует, в частности, августовская атака на аэропорт в Кабуле, которая стала «болезненным напоминанием» о существующей угрозе.
Предотвращение подобных нападений в будущем Рэй назвал приоритетной задачей.
«Препятствование стремительно развивающимся угрозам, таким как террористы-одиночки, требует, чтобы граждане делились с властями информацией, когда что-то кажется им подозрительным», — добавил он.
На этом фоне газета The Washington Post сообщила, что за последние две недели Министерство внутренней безопасности Штатов проверило десятки тысяч человек в отношении возможности их переселения в США и «пометило 44 эвакуированных афганца как потенциальную угрозу национальной безопасности».
Политический контекст
О сохраняющейся угрозе терроризма для США глава ФБР заявил накануне годовщины атак 11 сентября. В этот день 20 лет назад террористы захватили четыре пассажирских авиалайнера и направили их на гражданские и военные объекты в Соединённых Штатах. Самой масштабной по количеству жертв стала атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Всего жертвами атак стали около 3 тыс. человек. Американские спецслужбы считают виновными в этих нападениях группировку «Аль-Каида» и её главаря Усаму бен Ладена, которого ликвидировали в 2011 году.
Именно после терактов 11 сентября Вашингтон ввёл свой контингент в Афганистан под предлогом миссии по борьбе с терроризмом, которая в итоге длилась почти 20 лет. Затем Соединённые Штаты решили вывести свои войска. Поспешный уход США из исламской республики привёл к дестабилизации ситуации в Афганистане. В активную фазу перешло противостояние радикального движения «Талибан»*** и правительственных сил. В итоге талибам удалось взять под контроль почти всю территорию страны.
26 августа возле международного аэропорта Кабула произошёл теракт, жертвами которого стали около 200 человек, в том числе 13 американских военных. Вашингтон обвинил в произошедшем террористическую группировку «Вилаят Хорасан» (филиал ИГ в Афганистане), «Исламское государство» также взяло на себя ответственность за нападение.
Президент США Джо Байден тогда заявил, что Вашингтон заставит «поплатиться» любого, «кто хочет причинить вред Америке». 28 августа Пентагон сообщил, что в ходе спецоперации в Афганистане ликвидированы два боевика ИГ. В ведомстве утверждали, что целью авиаудара в Кабуле был автомобиль с боевиками «Исламского государства», которые намеревались атаковать аэропорт.
Позднее представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Герве де Лис сообщил о гибели семи детей в результате авиаудара. При этом, по данным The New York Times, в уничтоженной машине находился сотрудник американской гуманитарной организации.
«Может нанести ущерб нацбезопасности»
С точки зрения политологов, последние заявления главы ФБР, скорее всего, направлены на формирование информационного поля, призванного сгладить взаимосвязь между созданием террористических анклавов и деятельностью американских спецслужб.
По его словам, тезис о сохраняющейся террористической угрозе направлен также на то, чтобы объяснить необходимость открытия новых программ, выделения дополнительных средств на деятельность разведслужб, а также возобновления широкомасштабной кампании, нацеленной на получение информации от частных лиц.
В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк напомнил, что после терактов 11 сентября американское правительство ужесточило ряд законов и сделало данные о рядовых американцах «практически прозрачными для спецслужб США», в частности ФБР развернуло масштабную программу слежки за американцами в Сети.
«И сегодня это вызывает достаточно неоднозначную реакцию у американской общественности. Такие примеры, как дела Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, которые разоблачали действия американских властей по слежке как за американскими гражданами, так и за иностранными, демонстрируют, что эта проблема сохраняется до сих пор», — отметил аналитик.
Впрочем, по мнению экспертов, вопрос террористической угрозы для США сейчас действительно является крайне актуальным на фоне афганских событий.
Аналогичного мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Как он отметил в разговоре с RT, нельзя исключать вероятности того, что некоторые эвакуированные афганцы могут устроить серию нападений в США.
«Обезопасить себя от этого на фоне бегства и поспешной эвакуации из Афганистана Соединённые Штаты вряд ли смогут. Угроза терроризма действительно становится более актуальной для США. У террористов появилось множество различных инструментов в связи с развитием высоких технологий, в том числе БПЛА. Если раньше террористическая угроза была отчасти инструментом маскировки собственных геополитических целей администрации Белого дома, то теперь вызов стал более фундаментальным и действительно может нанести ущерб национальной безопасности США», — заключил аналитик.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
*** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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