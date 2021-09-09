«Вызов однополярному миру»: какие вопросы планируют обсудить главы государств на саммите БРИКС

9 сентября состоится саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) на уровне глав государств. В 2021 году неформальному объединению исполнилось 15 лет. Эксперты отмечают, что площадка приобретает особую важность на фоне стремительно меняющейся геополитической обстановки в Центральной Азии и ситуации в Афганистане. Одной из основных тем форума станет безопасность, уверены аналитики.

9 сентября пройдёт саммит международной группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). В 2021 году этому неформальному объединению стран исполнилось 15 лет. Саммит на уровне глав государств-участников пройдёт в режиме видеоконференции, председательствовать на нём будет Индия.

Ранее Кремль сообщил об участии в саммите президента РФ Владимира Путина.

«9 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдёт в режиме видеоконференции под индийским председательством», — говорится в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что основные договорённости, достигнутые на саммите, будут отражены в итоговой декларации.

Тема саммита была заявлена как «15-летие БРИКС: пятистороннее сотрудничество стран в интересах обеспечения преемственности, укрепления взаимодействия и принципа консенсуса».

Индия, которая после РФ стала председателем группы, выделила приоритетные области, в том числе борьбу с терроризмом, устойчивое развитие за счёт использования цифровых и технологических инструментов, а также укрепление гуманитарных контактов.

Как сообщил МИД Индии, лидеры стран — участниц БРИКС также обменяются мнениями о влиянии пандемии COVID-19 на обстановку в мире и других текущих глобальных и региональных проблемах.

Кроме того, главы государств БРИКС рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнёрства в рамках группы, а также обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, уделив особое внимание ситуации в Афганистане.

История БРИКС

Впервые акроним БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) был использован экономистом банка Goldman Sachs Джимом О’Нилом в статье, где он обозначил им четыре страны с самым большим потенциалом экономического роста. Этот термин получил распространение среди финансистов, и в 2006 году компания Dow Jones создала индекс БРИК-50 для инвестирования в акции ведущих компаний этих стран.

В 2006 году по инициативе российской стороны оформилась организационная структура БРИК. Практическое взаимодействие группы началось в сентябре 2006 года на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Первый саммит БРИК на уровне глав государств прошёл в 2009 году в Екатеринбурге, после чего лидеры стран — участниц группы проводят ежегодные встречи. В 2011 году к группе присоединилась Южно-Африканская Республика, после чего она получила название БРИКС. По данным Всемирного банка, общая площадь стран объединения составляет примерно 30% суши планеты, а численность населения — 42% от общемировой.

БРИКС — неформальное объединение стран и поэтому не имеет устава, секретариата и других официальных норм. Цель его существования — развитие прагматичного и открытого диалога между участниками. При этом БРИКС имеет неблоковый характер и не направлено против третьих стран.

Кроме встреч лидеров стран группы, БРИКС проводит переговоры на уровне глав МИД, минфинов и других профильных министерств, включая секретарей совбезов. Так, в августе группа провела встречу высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Россию на ней представлял секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В рамках БРИКС действует более 20 форматов диалога между странами-участницами, в том числе по таким направлениям, как изменение климата, борьба с бедностью, продовольственная безопасность, и другим.

В 2015 году был создан Пул валютных резервов объёмом $100 млрд для использования в чрезвычайных ситуациях, а также Банк развития БРИКС с акционерным капиталом $100 млрд.

Мировая стабилизация

В августе секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях. Об этом он сказал на встрече представителей стран группы по вопросам безопасности.

«Наша «пятёрка» даёт убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки», — приводит его слова ТАСС.

Секретарь Совбеза РФ добавил, что БРИКС объединяет «признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенным решениям других игроков».

«Это делает взаимодействие в формате «пятёрки» притягательным для других государств развивающегося мира, которые не хотят быть втянутыми в новое глобальное противостояние», — подчеркнул Николай Патрушев.

Лидеры стран БРИКС во время саммита 2018 года

РИА Новости

© Алексей Никольский

Кроме того, Патрушев отметил, что недавние события в Афганистане показали нежизнеспособность режимов, устанавливаемых по всему миру Западом.

«Тревожной тенденцией является дальнейшее обострение межгосударственных противоречий, которые осложняются идеологическим противостоянием. Речь идёт прежде всего о попытках навязать нашим народам чуждые им идеалы, которые пытаются выдать за так называемые универсальные демократические ценности. Насколько жизнеспособны режимы, которые на их основе Запад пытается строить по всему миру, мы с вами видели буквально неделю назад в Афганистане», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Комментируя предстоящий саммит в разговоре с RT, эксперты и политологи отметили, что диалог в формате БРИКС приобретает особую важность на фоне стремительного изменения геополитической остановки в Центральной Азии.

«Подобные организации, как БРИКС и ОДКБ, необходимы, подобные платформы крайне актуальны, когда фактор безопасности в различных регионах становится особенно важным. Учитывая, что позорный выход США из Афганистана поставил под угрозу безопасность всех окружающих его стран, важность БРИКС в данном случае многократно возрастает, потому что на этой платформе будут обсуждаться пути выхода из текущей ситуации», — пояснил в комментарии RT политолог Александр Асафов.

С учётом того что Россия, Китай и Индия находятся в непосредственной близости или имеют границу с Афганистаном, в контексте нынешних событий саммит на уровне глав государств необходим, отметил Асафов.

С такой оценкой предстоящего саммита в беседе с RT согласился и профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

«В целом площадка БРИКС создана для достижения новых договорённостей, для выработки новых политических подходов. После провала США в Афганистане данный саммит имеет особую значимость, потому что новый режим в Кабуле является предметом внимания и озабоченности для России, Китая и Индии. Поэтому закономерно ожидать, что одной из центральных тем будет Афганистан», — подчеркнул эксперт.

Политолог добавил, что появление такого объединения стало закономерным ответом на политику сдерживания и давления, которую в отношении третьих стран и региональных держав на протяжении последних десятилетий проводили США и другие страны Запада.

«Надо отметить, что само создание БРИКС — это вызов однополярному миру, который доминировал после распада СССР. Пятнадцатилетие организации — это большое, значимое событие для её участников, заинтересованных наблюдателей и экономических соперников», — заключил Александр Домрин.