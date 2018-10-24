«Вызов нашему суверенитету»: Майк Пенс обвинил Каракас в финансировании каравана мигрантов

По мнению вице-президента США Майка Пенса, караван мигрантов, приближающийся к американо-мексиканской границе, финансируется на деньги Венесуэлы.

Вице-президент США Майк Пенс прокомментировал ситуацию с караваном мигрантов, приближающимся в настоящий момент к американо-мексиканской границе. Ранее президент Трамп заявил, что в данной колонне скрывается масса преступников и, возможно, даже незарегистрированные выходцы с Ближнего Востока. Пенс решил подойти к проблеме с другого конца.

По его словам, движущийся к США караван мигрантов скрывает в себе «боливарианскую» угрозу. Так, Пенс утверждает, что данное предприятие финансируется никем иным, как правительством Венесуэлы. Делается это, впрочем, не напрямую, а через посредничество различных социалистических движений а близлежащем Гондурасе.

При этом в подтверждение своих слов Пенс сослался на слова, якобы сказанные ему президентам Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом.