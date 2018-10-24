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«Вызов нашему суверенитету»: Майк Пенс обвинил Каракас в финансировании каравана мигрантов

24 октября 2018, 05:39  •  41 • Политика
По мнению вице-президента США Майка Пенса, караван мигрантов, приближающийся к американо-мексиканской границе, финансируется на деньги Венесуэлы.
Вице-президент США Майк Пенс прокомментировал ситуацию с караваном мигрантов, приближающимся в настоящий момент к американо-мексиканской границе. Ранее президент Трамп заявил, что в данной колонне скрывается масса преступников и, возможно, даже незарегистрированные выходцы с Ближнего Востока. Пенс решил подойти к проблеме с другого конца.
По его словам, движущийся к США караван мигрантов скрывает в себе «боливарианскую» угрозу. Так, Пенс утверждает, что данное предприятие финансируется никем иным, как правительством Венесуэлы. Делается это, впрочем, не напрямую, а через посредничество различных социалистических движений а близлежащем Гондурасе.
При этом в подтверждение своих слов Пенс сослался на слова, якобы сказанные ему президентам Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом.
«Президент Гондураса сказал мне, что караван был организован группами левого движения Гондураса, финансируемыми Венесуэлой, и отправлен на север, чтобы бросить вызов нашему суверенитету и нашей границе», — заявил Пенс.

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