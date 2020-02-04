Вызов Москве? Что на самом деле означают угрозы Эрдогана из-за раненых военных

Обвинения Эрдогана

Ранее в Минобороны Турции сообщили о том, что в сирийском Идлибе было убито четыре и ранено девять военнослужащих турецкой армии при столкновении с сирийскими правительственными войсками. Состояние одного из пострадавших врачи оценивали как тяжёлое.

Своё мнение по этому поводу высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он прямым текстом заявил, что турецкая сторона продолжает наносить удары и останавливаться, судя по решимости Эрдогана, Анкара не намерена.

"Как и раньше, мы ответили и будем отвечать всегда, - заявил он журналистам. - Мы решительно настроены продолжать свою борьбу".

Кроме того, отметив, что и по линии минобороны, и по линии МИД, и по линии разведки Анкара и Москва продолжают контактировать, он пообещал заявить Владимиру Путину о серьёзности сложившейся ситуации.

"Если мы не получим результата, то я сам скажу своему коллеге о серьёзности ситуации, с которой мы столкнулись. До наших российских коллег был донесён сигнал - "не переходите нам дорогу", - резюмировал Эрдоган.

"Без предупреждения"

Однако у Минобороны России оказалась своя точка зрения на произошедшее. Нештатная ситуация сложилась из-за того, что турецкие военные не предупредили Россию о своих планах и перемещениях. При этом в Минобороны РФ опровергли, что Турция наносила удары по сирийским позициям правительственных войск.

"Самолёты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным наших военных, турецкие войска проводили перемещения в тёмное время суток в понедельник, 3 февраля. Правда, предупреждать российскую сторону они не стали. В результате попали под обстрел сирийских войск, которые били по боевикам западнее населённого пункта Саракиб.

Мнения экспертов

Эксперты пока сходятся во мнении, что слова Эрдогана не являются серьёзным сигналом для Москвы. Скорее всего, так турецкий президент утверждается перед электоратом.

"Уровень национализма или патриотизма, можно сказать так, в Турции намного выше, чем в России, чем в большинстве европейских стран. И эти миллионные патриотические массы требуют более жёсткого поведения. Плюс этот патриотизм немножко перекачан в течение восьми лет антироссийской пропагандой, имеющей отношение к Сирии", - заявил директор Института политических исследований политолог Сергей Марков в беседе с Царьградом.

Как отмечает политолог, в Турции есть чёткое разделение. Например, по большинству параметров турецкие СМИ очень позитивно относятся к России.

"И по туризму, и по внешней политике вообще, по сотрудничеству, по отношениям с американцами и с Евросоюзом турецкое общественное мнение, без сомнения, предпочитает Россию, - говорит Марков. - Однако в отношении сирийских проблем поведение России всё время рассматривается как антитурецкое. И в этом смысле в отношении сирийской темы Эрдоган вынужден время от времени использовать эти угрожающие фразы в отношении России".

Такой же позиции придерживается и политический эксперт Анатолий Вассерман. Он убеждён, что это часть продуманного образа. Вассерман заявил, что в Турции у президента образ сильного политика и вождя.

"Естественно, он вынужден поддерживать этот образ. Что касается его взаимоотношений с Российской Федерацией, насколько я могу судить, в Российской Федерации руководители понимают эту его потребность и, в общем, не "наезжают" на него, грубо говоря. Ему дают возможность красоваться перед его родными избирателями. И он, насколько я могу судить, тоже это в достаточной мере ценит, и, в общем, идёт такой взаимообмен", - объяснил Вассерман.