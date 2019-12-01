«Вызов лично для Меркель»: как могут повлиять на политику ФРГ изменения в руководстве германских партий

К руководству Социал-демократической партии Германии — единственного партнёра блока ХДС-ХСС Ангелы Меркель по правящей коалиции — пришли политики, скептически настроенные к этому союзу. Норберт Вальтер-Борьянс и Саския Эскен, которые придерживаются левых взглядов, возглавили СДПГ в период падения рейтингов и электоральных поражений. Проблемы связывают с отходом партии от социально ориентированной политики. Как отмечают эксперты, перемены могут поставить германскую правящую коалицию на грань распада. Тем временем обновилось и руководство правой «Альтернативы для Германии», которая может в обозримом будущем войти в союз с «ослабленной» партией Меркель. По мнению аналитиков, внутриполитическая нестабильность в ФРГ скажется на внешней политике страны, но отношения между Москвой и Берлином как минимум не ухудшатся.

В ФРГ обнародованы результаты выборов руководства Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Новыми лидерами партии были избраны представители левого крыла — Норберт Вальтер-Борьянс и Саския Эскен, получившие 53,06% голосов членов СДПГ. Необходимость новых выборов возникла после того, как в июне в отставку подала прежний лидер СДПГ Андреа Налес.

Результаты голосования должны быть утверждены на партийной конференции, которая пройдёт 6—8 декабря. Там же будет принято решение, останется ли партия членом правительственной «большой коалиции» с блоком ХДС-ХСС (Христианский демократический союз — Христианский социальный союз) Ангелы Меркель. Этот союз, объединивший двух традиционных соперников в борьбе за власть в ФРГ, был сформирован в феврале 2018 года.

Скептики у руля

Вальтер-Борьянс и Эскен победили во втором туре голосования. Итоги первого были объявлены 26 октября. Тогда впереди с отрывом чуть более 1,5% лидировала другая пара — министр финансов Олаф Шольц и политик из Восточной Германии Клара Гейвитц.

Норберт Вальтер-Борьянс и Саския Эскен

Reuters

© Fabrizio Bensch

Однако в конечном итоге рядовые партийцы проголосовали за их противников. В отличие от Шольца и Гейвитц, они считаются представителями левого крыла партии, скептически настроенного по отношению к «большой коалиции».

Как отмечает The Financial Times, политики, вставшие у руля СДПГ, ранее говорили о необходимости пересмотра коалиционного договора 2018 года, в частности по вопросам правительственных расходов и экологии. Однако в ХДС-ХСС отвергают такую возможность.

Сразу после объявления результатов Норберт Вальтер-Борьянс заявил, что не собирается во что бы то ни стало выходить из правящей коалиции. Однако, по его словам, консерваторы должны пойти на уступки.

Такая позиция, как отмечают немецкие и мировые СМИ, может привести к распаду правящей коалиции.

«Сомнения в жизнеспособности «большой коалиции» адекватны и уместны. Очень ощутим рост левого крыла в партии СДПГ. Новое руководство должно дать результаты прямо сейчас — и это означает тяжёлые времена для остальной части коалиции, — пояснил в интервью Bild итоги перестановок в руководстве СДПГ директор центра прикладных политических исследований и профессор политологии Мюнхенского университета Вернер Вайденфельд. — Так что в обозримом будущем мы попрощаемся с «большой коалицией».

Поворот налево

Немецкие политики по-разному отреагировали на результаты выборов в СДПГ. Бывший лидер социал-демократов и экс-председатель Европарламента Мартин Шульц предостерёг новое руководство от выхода из коалиции с блоком Ангелы Меркель. Заместитель председателя фракции ХДС в бундестаге Аксель Фишер заявил, что его однопартийцы готовы к любому развитию событий. Лидер «Альтернативы для Германии» Йорг Мойтен сообщил, что позитивно относится к перспективе новых выборов в бундестаг.

Аналогичную позицию занял и вице-председатель либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубики. Лидер свободных демократов Кристиан Лиднер написал в своём Twitter, что СДПГ выбрала «левый курс и оппозицию».

Gratulation an die neue SPD-Führung. Die Basis der @spdde hat Linkskurs und Opposition gewählt. Sie entscheidet damit den Kurs der SPD, aber nicht den des Landes - es sei denn, die @CDU lässt sich zu Nachverhandlungen provozieren und dann über den Tisch ziehen. CL #SPDVorsitz — Christian Lindner (@c_lindner) 30 ноември 2019 г.

В самой левой части германского политического спектра с воодушевлением восприняли итоги выборов в Социал-демократической партии. Сопредседатель «Левой партии» Бернд Риксингер поздравил избранное руководство СДПГ, заявив, что страна нуждается в левых политиках, а не в «безыдейном» курсе «большой коалиции».

Herzlichen Glückwunsch an @NowaboFM und @EskenSaskia. Die #SPD und das Land braucht dringend linke Politik statt ideenlosem #GroKo-Schlingerkurs! #SPDVorsitz — Bernd Riexinger (@b_riexinger) 30 ноември 2019 г.

В свою очередь, сопредседатели «Зелёных» Анналена Бербок и Роберт Хабек, поздравив новых лидеров социал-демократов, выразили надежду на плодотворное сотрудничество.

«Курс левого крыла СДПГ в большей степени ориентирован на «красную» коалицию, союз с партией «Левых», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. — Кроме того, левые политики в СДПГ не исключают возможность «красно-зелёной» коалиции. Поэтому, безусловно, это вызов лично для Меркель и для её партии. Это означает больший накал при обсуждении вопросов, касающихся продолжения совместной работы, а в самом худшем сценарии может привести к распаду правящей коалиции».

Демонстрация сторонников партии Die Linke

Reuters

© Matthias Rietschel

По мнению эксперта, рядовой состав СДПГ, проголосовав за Норберта Вальтера-Борьянса и Саскию Эскен, сделал выбор в пользу более социально ориентированной политики Германии.

«Идеологические границы между ХДС-ХСС и СДПГ за последнее десятилетие размывались. ХДС левел, а СДПГ правела. И в целом уже сейчас чётких линий разграничений достаточно мало. И это путает избирателя, который из чувства протеста идёт голосовать за другие партии — «Левых» или «Альтернативу для Германии», — пояснил эксперт.

Падение популярности

Стоит отметить, что перемены в руководстве немецких социал-демократов проходят на фоне резкого падения рейтингов этой партии. Если на выборах в бундестаг в 2017 году социал-демократы были вторыми, то теперь они борются за третье место с евроскептиками из «Альтернативы для Германии». При этом опросы общественного мнения показывают, что за СДПГ готовы голосовать только порядка 14% избирателей.

На выборах в европейский парламент в мае текущего года социал-демократы пришли лишь третьими, потеряв 12% голосов по сравнению с выборами 2014 года.

Неудачно выступает СДПГ и на выборах в парламенты немецких земель. Так, в мае социал-демократы впервые в истории ФРГ потеряли контроль над ландтагом Бремена. Осенью они потерпели поражения на выборах в Тюрингии и Саксонии. Неудачи заставили многих членов партии требовать выхода из правящей коалиции.

Однако, по мнению экспертов, именно низкие рейтинги социал-демократов могут заставить их не предпринимать радикальных шагов. Ведь выход из коалиции с ХДС-ХСС приблизит перспективу досрочных выборов, а на них социал-демократы рискуют прийти лишь третьими, что приведёт к потере постов в правительстве.

«Скорее всего, коалиция сохранится до следующих выборов в бундестаг, которые должны будут пройти в 2021 году, — заявил RT научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Фёдор Басов. — И вряд ли социал-демократы улучшат своё положение, если выборы состоятся прямо сейчас. Поэтому я не думаю, что они захотят выйти из коалиции».

Однако директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко не согласен с такой позицией. По его мнению, «Меркель и нынешняя правящая коалиция не смогут просуществовать до конца своего формального мандата».

«Это связано с полным отсутствием всяческого доверия к лидерам двух основных правящих партий», — заявил в беседе с RT политолог.

Новые правые

Одновременно с объявлением итогов голосования в СДПГ обновилось руководство ещё одной политической партии. Лидерами правой «Альтернативы для Германии» стал мужской тандем: к 58-летнему сопредседателю Йоргу Мойтену присоединился 44-летний политик из Саксонии Тино Хрупалла.

Новый сопредседатель АдГ Тино Хрупалла

AFP

© Ronny Hartmann

Такое решение было принято на состоявшемся в субботу съезде в Брауншвейге. Хрупалла считается представителем умеренного крыла партии, которую противники называют праворадикальной.

78-летний Александр Гауланд, сооснователь и неформальный лидер «Альтернативы» в бундестаге, отказался выставлять свою кандидатуру на этих выборах. На съезде он заявил о том, что рано или поздно консерваторы из ХДС вынуждены будут вступить с его партией в коалицию.

«Если «Зелёные», социал-демократы и «Левые» объединятся, настанет день, когда у ослабленной ХДС останется лишь один вариант — мы», — подчеркнул политик.

Напомним, что на состоявшихся этой осенью выборах на территориях бывшей ГДР «Альтернатива для Германии» продемонстрировала рост своей поддержки. В сентябре на выборах в ландтаги в Саксонии и Бранденбурге популисты пришли вторыми: в Саксонии — после ХДС, в Бранденбурге — после социал-демократов. В Тюрингии АдГ, получив 24% голосов, обогнала как ХДС, так и СДПГ, уступив лишь «Левой партии».

Сейчас «Альтернатива для Германии» располагает третьей по численности фракцией в бундестаге.

«Альтернатива» хочет занять нишу социально ответственной правоконсервативной партии национально-патриотического толка. Они очень боятся излишне националистической риторики. Поэтому стараются фронтменами ставить более умеренно настроенных политиков», — подчёркивает Александр Камкин.

Внешнеполитический эффект

Как отмечает Bloomberg, результаты выборов руководства СДПГ осложняют положение канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Экономический рост Германии замедлился, а позиции популистов внутри страны растут, отмечает издание.

Ангела Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Reuters

© Michele Tantussi/File

При этом на европейской арене стареющему канцлеру Германии бросает вызов молодой и амбициозный президент Франции Эммануэль Макрон. Меркель в декабре прошлого года добровольно согласилась на роль «хромой утки», уступив председательство в ХДС своей преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Внутриполитические проблемы в Германии — стране с наибольшим экономическим весом в Евросоюзе — могут ослабить влияние ЕС на мировой арене и осложнить поиск пути развития ЕС после брексита, заключает Bloomberg.

Вместе с тем известный политический колумнист издания Андреас Клут считает, что распад правящей коалиции будет выгоден Германии и Европе в целом, так как встряхнёт немецкое руководство, которому нечего сказать в ответ на смелые инициативы Макрона, дошедшего до того, что призывает к сотрудничеству с Россией.

В частности, по словам Клута, в результате досрочных выборов больше мест в парламенте могут получить «Зелёные», настроенные на более активные действия на международной арене.

Однако британское издание The New Statesman отмечает, что и без досрочных выборов влияние «Зелёных» на политику, в том числе внешнюю, может увеличиться. В частности, если будет создано правительство меньшинства, то для проведения законов Меркель потребуется поддержка других фракций, в том числе «Зелёных».

В то же время представитель самой партии «Зелёных» Омид Нурипур отметил, что ЕС не нужна нестабильность в Германии, тем более что в следующем году Берлин будет председательствовать в ЕС, сообщает Spiegel.

В свою очередь, депутат бундестага от «Левых» Сара Вагенкнехт в своём Twitter написала, что перемены в руководстве СДПГ — хорошая новость для сторонников более социально ориентированной политики и мирного курса страны.

Herzlichen Glückwunsch, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken! Die #SPD lebt noch, das ist eine gute Nachricht für alle, die sich eine andere Politik in Deutschland wünschen: für mehr sozialen Zusammenhalt, weniger Ungleichheit und eine friedliche Außenpolitik. — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) 30 ноември 2019 г.

По мнению Олега Бондаренко, если состоятся досрочные выборы, то стоит ожидать и усиления «Альтернативы для Германии», которая традиционно выступает против укрепления евроинтеграции, но за дружественные отношения с Россией.

«Будет очень сложно формировать власть без представителей этой политической силы», — подчёркивает эксперт.

Однако, по его словам, дружественно настроенные к нашей стране политики есть как в правых, так и левых партиях. И в целом, каков бы ни был исход внутриполитической борьбы в Германии, отношения между Москвой и Берлином как минимум не ухудшатся.

«Выборы никак не могут изменить отношение Германии к России, — считает эксперт. — Сейчас наши контакты находятся не на том пике, на котором были раньше, но Германия — это страна с огромным количеством внутренних горизонтальных связей, и на этих горизонтальных связях держится российско-немецкое сотрудничество. Это связи в бизнесе, в политике, связи между партиями. Мало того, нынешний уровень российско-немецкой политической коммуникации беспрецедентно высок. Ни с одной другой страной Европы и мира у нас, пожалуй, нет такого уровня постоянного взаимодействия».