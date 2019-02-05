«Выживу в любых условиях»: Депортированная журналистка Елена Бойко дозвонилась «Комсомолке» из львовского СИЗО

История с депортацией журналистки Елены Бойко на Украину в январе 2019-го года наделала много шума. Кто-то возмущался тем, что Россия выдала киевским властям их ярого критика (Бойко на Украине обвиняется в призывах к нарушению государственной целостности), другие утверждали, что Бойко сама была агентом СБУ (Службы безопасности Украины) под прикрытием, а вся ее оппозиционная деятельность - лишь легенда.

Вечером 4 февраля Елена Бойко сама вышла в прямой эфир передачи «Простыми словами» Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда» - как она уверяет, с мобильного телефона в камере львовского СИЗО.

Эксклюзив! Елена Бойко из Львовского СИЗО: «Выживу, пусть не надеются» 00:00 00:00

Вот этот разговор:

Юлия Норкина: Леночка, расскажи как ты?

Бойко: По сравнению с людьми, которые живут в зоне обстрела на Донбассе, я очень хорошо (смеется). Примерно в таких же подвальных условиях, ну не в подвале, конечно, но температура примерно +10 в помещении, вода исключительно холодная и только по часам. Продукты такие же, как развозят в виде гуманитарной помощи. В принципе, вы же понимаете, журналисты - это люди, которые выживают в любых условиях как микробы, поэтому выживу. Пусть никто и не надеется (смеется).

Норкина: Что у тебя со следственной историей?

Бойко: Мы давали адвокатам подписку о неразглашении, поэтому в подробностях я говорить не буду, но сама история основывается на записях с «Ютуба». То есть я на многих «Ютубовских» каналах распространяю злые высказывания. Но поскольку я не несу никакой ответственности за то, что распространяется на «Ютубе», то вот пусть с американцами разбираются, кто и как это распространяет.

Норкина: Лен, очень много было информации, что ты агент СБУ. Ты агент СБУ?

Бойко: Да, конечно нет (смеется) Если бы я была агентом СБУ, я бы сейчас уже участвовала в предвыборной гонке на стороне какого-то из кандидатов. Более того, не агент ФСБ, к счастью. Не агент Моссада или каких-то других стран. Я всегда говорила: я не трачу свое время на убеждение идиотов.

Норкин: Почему вы не оформили должным образом свое пребывание в России?

Бойко: Я трижды подавала, поскольку по законам России как лицо, преследуемое за политические убеждения, я имею право на политическое убежище. Ежегодно, регулярно я подавала это заявление. Регулярно получала ответы, что мне в этом отказано на основании Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, и это государство с безвизовым режимом. Вот если бы я была беженкой, например, из Чили или из Нигерии, то наверное да. Меня этот ответ вполне устраивал.

Норкина: В суде нам сказали, что ни одного заявления ты не подавала. Только то, что уже с адвокатом, когда ты была в миграционной тюрьме. А до этого регистрационные номера заявлений, которые ты подавала, они были у тебя?

Бойко: Вообще они все были у меня в электронной почте, но они меня вытащили из кровати, потащили прямо в суд. Я просила дать мне время, чтобы дать мне вернуться домой и взять эти документы все...

Норкин: Были ли у вас паспорта Польши, Венгрии? И правда ли что вы сами написали заявление о том, что вы согласны на выдворение в Харьков?

Бойко: Я написала заявление, что я согласна на выдворение в ДНР, ЛНР и в крайнем случае – в Харьков, причем это было под давлением инспектора - она сказала, что выдворение происходит только самолетом и никакие рейсы ни в Донецк ни в Луганск не летают. Поэтому: пиши на Харьков, а там купишь билет на свои деньги. В результате меня какие-то четыре мордоворота взяли за руки, за ноги, закинули в машину и вывезли. Что касается моих гражданств. Естественно, вы понимаете, как журналист, как литератор я могу рассказывать все что угодно. Могу сказать, что я убила Кеннеди. Но если я говорю, что у меня есть гражданство Польши, то надо было сделать запрос в Польшу. И только после этого делать выводы, а тем более открывать рот. Если кто-то лох, то я в этом не виновата.

Норкина: А если это заказ?

Бойко: То, что это заказ, я в этом не сомневаюсь. И мне хотелось бы обратить внимание, что украинские ДРГ (диверсионно-разведывательные группы, - ред.) пустили свои корни в определенных кругах России. На самом деле, пятая колонна России ничем не отличается от пятой колонны Украины и жрет из того же корыта. В России так же много тех, которые утверждают: «Россия, выведи войска и отдай Крым». Им же предоставляют эфир. Вот эти люди, эти укро-ДРГ, ездят рядом с вами в метро. Если вас это не пугает, ну извините.

Норкина: А есть желание в Россию вернуться?

Бойко: Ребята, есть желание, потому что я сделана в СССР. Россия - моя такая же родина как и Украина, я за нее точно так же переживаю. Я очень хочу, чтобы в России все было хорошо.

В Крыму удвоится число хороших дорог Украинская оппозиционерка уверяет, что трижды подавала на получение политического убежища в РоссииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПОСЛЕВКУСИЕ ОТ УСЛЫШАННОГО

Разговор со «страной-агрессором», из застенков Украины

Телефонный звонок арестованной на Украине журналистки Елены Бойко из Львовского СИЗО прямиком в Россию, в прямой радиоэфир, вызывает некоторые вопросы и недоумение - это еще мягко сказано. Многие кричали: Россия выдала журналистку на верную погибель, на Украине ее закуют в кандалы, запытают и вообще — останется ли она в живых. И вдруг: Бойко оказывается вполне себе словоохотлива, бодра и даже смеется. По ее словам - из камеры, в которой 10 градусов тепла и вода по часам. Но зато там есть мобильный телефон, с которого можно спокойно «висеть» 15 минут на связи с другим государством, даже выждав рекламную паузу… В эфире от неожиданности предположили, мол, «в тюрьмах разных стран бывает возможность заключенным разговаривать по телефону». Но точно ли это об Украине? И о тех, кто сидит за госизмену? Особенно там дают любезничать со «страной-агрессором»?

Громко и открыто произносятся антиукраинские высказывания, будто человек не суда ждет как раз за это, а продолжает выступать на российских телешоу! И сокамерницы все это слушают с придыханием. Не хватает лишь аплодисментов... Впрочем, нелицеприятных вещей в адрес России Бойко наговорила еще больше...

С вопросом - как понимать услышанное - мы обратились к украинской журналистке Оксане Шкоде, которая живет и работает в Москве, и знала Елену Бойко до ее депортации из Москвы в Харьков (откуда ее и доставили во Львов). Оксана прослушала разговор с Бойко в эфире.

- Я, если честно, обескуражена этим звонком, - сказала нам журналистка. - Заключенные действительно могут из СИЗО подпольно позвонить кому-то. Но негромко, осторожно, чтобы охрана не услышала, а не орут в трубку в прямом эфире! У меня ощущение, что этот разговор из какой-то секретной квартиры, где прячут Бойко. Не камерный это разговор.

Ну, не может человек из СИЗО на Украине, находясь под офигенными статьями по госизмене, громко признаваться в любви к России! Во Львове! Это очень странно, учитывая, какими забитыми и подавленными там становятся люди, которых хоть в чем-то подобном обвиняют.

По существу. Елена говорит, что трижды подавала просьбу о политическом убежище в России. И это у нее хранилось в электронном виде. Будто ей не дали этим воспользоваться в суде, потому что она собиралась быстро. Но такие вещи не подаются в электронном виде. Должны быть бумаги с регистрационными номерами. И адвокаты наверняка могли бы доставить эти доказательства в суд, если бы документы существовали. Но их, судя по всему, не было. И да, политубежище гражданам Украины до сих пор не выдавали. Ни одному. Бойко об этом прекрасно знала. Ее миграционная карта заканчивается лишь в феврале? Не спорю. Но карта-то – липовая! Она же сама в Преображенском суде признала, что покупала «левые» миграционки!

По поводу того, что в Донецк самолеты не летают и не ездят поезда… А в Харьков что, летают? Или из Харькова в Донецк? «На крайний случай», как она сказала, она подписала Харьков. Так с этого и надо было начинать! Зная, что из Харькова до ДНР ей дороги не будет. Она знала, куда едет.

Заявление про «пятую колонну» и «укроДРГ» на улицах и в метро Москвы – это вообще феерически! Ну, Елене, конечно, лучше об этом знать... Впрочем, она правильно сказала: «Я, как литератор, могу рассказать все, что угодно», в том то и дело.

Есть ощущение, что этот звонок в Москву прямо из «лап гестапо СБУ» хорошо срежиссирован. Теми же «лапами СБУ». И я искренне поздравляю Елену Борисовну, поскольку такое выступление в прямом российском эфире из застенков на Украине не удавалось еще ни одному из политзаключенных!

И это тоже о многом говорит.

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