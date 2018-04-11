«Выживших нет»: в результате крушения самолёта в Алжире погибли более 250 человек

Более 250 человек стали жертвами крушения военно-транспортного самолёта Ил-76ТД в Алжире. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Борт рухнул недалеко от военной базы вблизи города Буфарик через несколько минут после взлёта и сразу загорелся. Для расследования происшествия создана специальная комиссия. На место катастрофы прибыл заместитель главы Минобороны Алжира генерал армии Ахмед Гайд Салах. Что известно о трагедии — в материале RT.

Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолёта Ил-76ТД в Алжире превысило 250 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. На сайте ведомства отмечается, что, по предварительной информации, жертвами катастрофы стали 257 человек — 247 военных и членов их семей, а также десять членов экипажа.

Как отметили в МО, борт рухнул на поле, недалеко от военной базы в городе Буфарик на юго-западе Алжира. Самолёт следовал по маршруту Буфарик — Тиндуф — Бешар. Он упал буквально через несколько минут после взлёта. Сразу же после падения борт загорелся.

По сведениям СМИ, среди пассажиров самолёта были и 26 человек из Народного фронта ПОЛИСАРИО, добивающегося независимости Западной Сахары, которую Марокко считает своей территорией.

Спасательные работы

На место авиакатастрофы уже прибыл замглавы Минобороны Алжира генерал армии Ахмед Гайд Салах. Туда же были направлены 14 машин скорой помощи, 10 грузовиков и более сотни сотрудников служб безопасности, спасателей и пожарных. Расследованием и выяснением обстоятельств произошедшего занимается специально созданная комиссия.

В связи с ЧП местные врачи даже приостановили в регионе забастовку, которую устроили, требуя повышения зарплаты, сообщил портал Algerie24. Несмотря на то, что в районе крушения продолжается поисково-спасательная операция, источник телеканала Al Arabiya в военных кругах подчеркнул, что, по предварительным данным, «выживших нет».

Соболезнования руководству

В связи с инцидентом около военной базы Буфарик свои соболезнования президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике направил российский лидер Владимир Путин.

«Глава российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — сообщается на сайте Кремля.

По данным СМИ, российских граждан среди летевших на Ил-76ТД не было.

«По предварительным данным, российских граждан там нет, потому что это внутренний рейс вооружённых сил. Пока оценивается количество жертв», — заявили изданию РБК в посольстве РФ в столице страны.

На вооружении Алжира

По данным компании-разработчика ПАО «Ил», в активе Вооружённых сил Алжира значатся девять самолётов Ил-76ТД. При этом у четырёх из них уже вышли сроки эксплуатации.

Ил-76 (по классификации НАТО Candid) — это тяжёлый военно-транспортный самолёт, который был разработан в 1960-е годы. Он был первым советским самолётом с турбореактивными двигателями. Самолёт предназначен для транспортировки грузов, личного состава, а также их десантирования. Он способен доставлять грузы максимальной массой 60 тонн на расстояние до 4,2 тыс. км. При этом борт может развивать скорость 770—800 км/ч.

Помимо Алжира и России, для которой Ил-76 является основным самолётом военно-транспортной авиации ВКС, его эксплуатируют в странах СНГ, в Индии, Иордании, Иране, Ираке, Китае, Северной Корее и Сирии.

Крупнейшее ЧП за 15 лет

Как подчёркивает Al Jazeera, авиакатастрофа близ Буфарика стала крупнейшей в стране за 15 лет. Последний раз такого масштаба ЧП происходило в 2003 году, когда разбился Boeing 737—200 национальной авиакомпании Air Algerie. Он следовал по внутреннему маршруту Таманрассет — Гардая — Алжир. Лайнер упал близ аэродрома почти сразу же после взлёта. На его борту находились 103 человека — 97 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить удалось лишь одному человеку.

Расследованием происшествия занималась специальная комиссия при Министерстве транспорта Алжира. Результаты были опубликованы только спустя 1,5 года после крушения. Основными причинами ЧП тогда были названы внутреннее разрушение левого двигателя и ошибка экипажа при пилотировании в условиях аварийной ситуации.

До сегодняшнего дня самой крупной катастрофой с участием авиации Министерства обороны Алжира было крушение военного самолёта Lockheed С-130H-30 Hercules в феврале 2014 года. Борт выполнял перелёт между городами Таманрассет и Константина на северо-востоке страны. Тогда погибли 77 военнослужащих и члены их семей. Спастись удалось только одному человеку. Причиной катастрофы были названы плохие погодные условия.