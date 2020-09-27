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Выжившие с борта украинского Ан-26 сумели выпрыгнуть до крушения. Названы причины катастрофы
27 сентября 2020, 14:00 • 202 • В мире
На Украине изучают обстоятельства произошедшей авиакатастрофы в Харьковской области. По словам губернатора области Алексея Кучера, несколько находившихся на борту выпрыгнули с самолёта. Одной из версий того, что же произошло с Ан-26, называют отказ двигателя.
Несколько человек, находившихся на борту украинского военного транспортника Ан-26, выпрыгнули и спаслись. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Алексей Кучер. По его словам, во время учебного полёта у лайнера отказал левый мотор.
При посадке борт загорелся. Очевидцы засняли на видео, что весь лайнер был охвачен огнём.
В результате катастрофы 22 человека погибли, четыре человека смогли выжить.
По словам Кучера, они спаслись благодаря тому, что вовремя спрыгнули с самолёта, когда тот был максимально низко у земли.
Напомним, Ан-26 разбился сегодня недалеко от города Чугуева Харьковской области. Обстоятельства того, что именно произошло с бортом, выясняются.
По одним сведениям, самолёт упал из-за отказа двигателя. При этом бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос допускает, что причиной катастрофы могла стать ошибка пилота. Ссылаясь на собственные источники, он заявил, что экипаж воздушного судна мог допустить ошибку при заходе на посадку на аэродром в Чугуеве, перепутав автомобильную дорогу со взлётно-посадочной полосой.
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