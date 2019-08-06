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Выжить в ядерной войне надеется лишь каждый шестой: Большинство в России не знают, где спасаться - опрос
06 августа 2019, 14:09 • 97 • Политика
Большинство жителей России не имеют представления о том, где нужно спасаться от атомного взрыва, показал опрос ВЦИОМа. В целом выжить в ядерной войне надеется лишь каждый шестой респондент.
Большинство российских граждан (72%) хорошо знают, что ядерное оружие уже применялось в военных конфликтах, а 52% респондентов ВЦИОМа опасаются, что это может случиться вновь.
Больше всего ядерной войны боятся женщины (68% из всех опрошенных), также процент опасений высок у респондентов старшего возраста. При этом четверо из пяти участников опроса полагают, что никому на Земле в таком случае выжить не удастся. Только каждый шестой полагает, что кому-то удастся остаться в живых.
При этом большинство не представляют, где нужно спасаться от ядерной атаки. Только 15% респондентов знают о наличии бомбоубежища рядом со своим домом.
В числе возможных угроз 60% участников исследования назвали США, ещё 13 — Китай, 6% - Великобританию.
Напомним, США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки в самом конце Второй мировой войны. Вашингтон до сих пор не признаёт своей моральной ответственности за боевое применение ядерного оружия, оправдывая свои действия необходимостью ускорить капитуляцию Японии.
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