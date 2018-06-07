Выжить любой ценой: Катар просится в НАТО

Катар изъявил желание стать членом НАТО. Об этом в интервью журналу минобороны Катара «Аль-Таляиа» заявил вице-премьер правительства, госминистр обороны Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя.

«Катар эффективно сотрудничает с НАТО, это сотрудничество развивается день ото дня и может привести к размещению на территории Катара какого-либо подразделения или специализированного центра НАТО. Что касается членства в НАТО, мы являемся основным союзником альянса вне его, амбиции добиваться полноценного членства в НАТО присутствуют в случае расширения партнерства альянса», — заявил катарский вице-премьер.

Аль-Аттыйя уверен, что союз Катара и НАТО будет способствовать безопасности и стабильности в регионе, а также поможет властям Катара бороться с терроризмом.

Однако эксперты скептично настроены к перспективам катарского эмирата стать частью Североатлантического альянса.

«Никуда Катар вступать не будет, да и в самом альянсе его никто не примет»,

— считает руководитель исследований Института диалога цивилизаций, эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.

По словам специалиста, за подобными заявлениями ничего не стоит, поскольку они делаются на фоне конфликта со странами Персидского залива. «Это типичная игра, за которой ничего не стоит. Это все нереально и делается Катаром для того, чтобы подчеркнуть свою независимость, свою особенность», — говорит Малашенко, добавляя, что заявление катарского вице-премьера в первую очередь стоит воспринимать как сигнал для Саудовской Аравии.

В то же время старший преподаватель Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин отмечает, что Катар и раньше высказывал подобные намерения, хоть никогда и не формулировал их достаточно четко. Эксперт напоминает, что

Катар уже год находится в изоляции со стороны своих ближайших соседей, из-за которой власти страны начинают активно искать союзников на стороне.

Примечательно и то, что заявление катарского вице-премьера сделано в годовщину развития кризиса в Персидском заливе. 5 июня 2017 года шесть арабских стран (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Йемен, Ливия и Египет), а также Мальдивы и Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой, обвинив ее в поддержке терроризма и попытке дестабилизировать ситуацию в регионе. Помимо этого, Саудовская Аравия также исключила Катар из возглавляемой Эр-Риядом объединенной арабской коалиции, которая проводит военную операцию против шиитских повстанцев-хуситов в Йемене.

Крупнейшие арабские монархии разорвали дипотношения с Катаром вскоре после того, как в Саудовскую Аравию со своим первым иностранным визитом приехал президент США Дональд Трамп. В Эр-Рияде американский лидер выступил перед лидерами 55 мусульманских стран с речью, в которой подверг жесткой критике терроризм и поддерживающие его государства. В качестве примера страны, поддерживающей терроризм, Трамп привел Иран, однако в отношении Катара никаких обвинений с его стороны не было.

«Катар практически находится в блокаде. Экономической, моральной, политической блокаде. Я подозреваю, что Катар опасается перехода основных членов альянса, Саудовской Аравии и ОАЭ к неким практическим действиям, вполне возможно, военного характера», — говорит Андрей Чупрыгин.

Опасения Катара подогревают и недавние угрозы со стороны Саудовской Аравии о том, что без американской поддержки Катару грозит скорая смена режима.

Это заявление 25 апреля сделал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиля аль-Джубейра. По его словам, Катар обязан отправить свою армию в Сирию в том случае, если он не хочет остаться без военной поддержки Вашингтона. «Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от американской защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории», — подчеркнул политик.

Андрей Чупрыгин напоминает, что Катар — маленькая страна с небольшим населением. «Они достаточно обоснованно боятся, что наступит момент, когда их начнут давить уже не только политически и экономически, но и физически. Поэтому заявление о стремлении к членству в НАТО — ничто иное, как попытка набрать себе союзников, чтобы противостоять вероятной угрозе, как ее Катар видит на сегодняшний день», — отмечает эксперт.

К этим мерам самозащиты относится и стремление Катара к покупке у России систем С-400, а также другой техники для сухопутных войск. «НАТО для Катара — прежде всего политическая защита, а С-400 — достаточно современный эффективный инструмент для защиты от вероятного нападения саудовцев», — резюмирует Чупрыгин.